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Завтра состоится встреча владыки Иакова и Нино Ломджария
Встреча между народным защитником Грузии Нино Ломджария и епископом Бодбийским, владыкой Иаковом состоится завтра, 17 июня. Информацию об этом распространяет служба по связям с общественностью Патриархии Грузии.
«17 июня в Грузинском государственном университете имени Андрея Первозванного Патриархии Грузии состоится встреча между епископом Бодбийским Иаковом (Якобашвили) и народным защитником Нино Ломджария в связи с Ниноцминдским домом детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения», - отмечается в информации.
- Епископ Бодбийский, владыка Иаков два дня назад был назначен руководителем Ниноцмидского детского пансиона. Как заявил владыка Иаков журналистам, уже бывший руководитель пансиона владыка Спиридон решил по собственному желанию вернуться в епархию.
- Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда начался после того, как Нино Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в учреждение для проверки сообщений воспитанников о случаях насилия.
- В начале июня Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних. Патриархия уже обжаловала это решение суда.
Другие новости дня
Байден на встрече c Путиным поднял вопрос о работе Радио Свобода в России
Президент США Джо Байден на переговорах в Женеве с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос о работе Радио Свобода/Радио Свободная Европа в России.
Об этом заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита. По его словам, американские СМИ, внесенные российскими властями в список СМИ - «иностранных агентов», «до конца не выполняют требования российского закона». По словам российского президента, в список «иноагентов» Радио Свобода и другие СМИ были внесены после того, как в США иностранным агентом был объявлен телеканал RT. Путин заявил, что «через МИД» ситуацию вокруг работы Радио Свобода в России «удастся наладить», что именно имеется в виду, он не уточнил. Об интерпретации этого фрагмента разговора американской стороной пока нет информации.
Сотрудники Радио Свобода и других проектов медиакорпорации РСЕ/РC имеют аккредитацию при МИД России, однако рестриктивные меры в отношений редакции принимают другие государственные органы. РСЕ/РС внесена в список «иностранных агентов» Министерством юстиции РФ. В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС правил маркировки журналистских публикаций (этот приказ, как считают в медиаорганизации, нарушает целый ряд российских законов), а в середине июня приступил к оформлению новой «серии» из 130 штрафов. Общая сумма взысканий по почти тремстам решениям, вынесенным к настоящему моменту судами первой инстанции, превышает 140 миллионов рублей.
Медиакорпорация обжалует наложение штрафов, обосновывая свою позицию многочисленными нарушениями властями России законов о деятельности СМИ, однако суды отклонили уже более 150 поданных ООО «РСЕ/РС» апелляций. Служба судебных приставов возбудила исполнительные производства по нескольким десяткам судебных решений, банковские счета ООО «РСЕ/РС» заблокированы.
Президент РСЕ/РС Джейми Флай неоднократно заявлял о решимости медиаорганизации продолжать работу в России: «РСЕ/РС предоставляет своей аудитории честные новости и сбалансированную информацию, для того, чтобы граждане России, как заметил один из наших журналистов, «не привыкали к неправде и не жили во лжи». Редакционная независимость РСЕ/РС, финансируемой за счет предоставляемых Конгрессом США грантов, защищена ее уставом, запрещающим любое политическое вмешательство в деятельность журналистов, которые «не являются агентами ни одного из правительств».
В среду стало известно, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу ООО «РСЕ/РС», представляющего в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, и его генерального директора Андрея Шарого, на действия российских властей. Истцы уверены, что применение законодательства о СМИ - «иностранных агентах» нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.
- В мае 2021 года Министерство юстиции России внесло в список СМИ – «иностранных агентов» сайт Meduza.io и деловое СМИ VTimes. «Медуза» пытается оспорить решение в судебном порядке, считая, что применение закона разрушает коммерческую бизнес-модель СМИ и ставит его на грань закрытия. Редакция VTimes объявила о закрытии сайта.
- Представители российских властей считают, что действующее в стране законодательство о СМИ-«иноагентах» является зеркальным отражением действий правительства США «против российских журналистов в Америке». «Мы вынуждены действовать по принципу «око за око», – заявила недавно, выступая на мероприятии в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. По ее мнению, «журналисты, представляющие СМИ-«иноагенты», не сталкиваются [в России] с ограничениями и пользуются теми же правами, что и все остальные работники этой сферы в России». Руководители РСЕ/РС и представители международных журналистских организаций неоднократно опровергали эту точку зрения, называя условия, в которых Радио Свобода действует в России, несопоставимыми с условиями работы телеканала RT и других проектов МИА «Россия сегодня» в США.
В Женеве завершились переговоры Джо Байдена и Владимира Путина. Главное
Их первая встреча в статусе президентов
В Женеве в среду состоялась встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Главы государств впервые провели переговоры друг с другом в этом статусе. Мероприятие прошло при наихудших отношениях Москвы и Вашингтона со времён окончания холодной войны.
Встреча прошла на исторической вилле Ла Гранж, находящейся в собственности города. Переговоры начались примерно в 14:25 по московскому времени и завершились около 18:00, то есть продолжались меньше четырёх часов, что меньше, чем ожидалось.
По итогам встречи от имени президентов США и России опубликовано заявление о стратегической стабильности. "Мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности" - сказано в этом документе.
После завершения переговоров совместной пресс-конференции, как и ожидалось, не было.
Первым пресс-конференцию даёт президент России. Он сказал, что встреча была конструктивной, и прошла без враждебности.
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- По словам Путина, стороны договорились о возвращении в ближайшее время посла США в Москву и российского посла в Вашингтон.
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- Путин сказал, что обсуждался вопрос об Украине, но тему её возможного вступления в НАТО обсудили лишь "мазком". По словам Путина, обе стороны выступили за реализацию Минских соглашений.
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- По словам Путина, стороны договорились о начале консультаций по вопросу кибератак и кибербезопасности.
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- На вопрос CNN об Алексее Навальном Путин ответил, что Навальный сам, вероятно, хотел того, чтобы его арестовали. Он вновь обвинил оппозиционера в нарушении закона. Путин подтвердил, что тема Навального на встрече обсуждалась по инициативе Байдена, подробностей он не привёл. Имени Навального он, по традиции, не назвал.
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- Владимир Путин также, говоря о Навальном, фактически обвинил США в поддержке политической оппозиции в России.
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- Корреспондент ABC спросила о запрете в России организаций Алексея Навального, предположив, что Путин их боится. Российский президент в ответ обвинил сторонников Навального в том, что они готовили беспорядки, публиковали рецепты коктейлей Молотова, поэтому их организации признали экстремистскими.
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- Путин сказал, что президент США на встрече поднял вопрос о работе Радио Свобода/Радио Свободная Европа в России. По словам российского президента, медиаорганизация не полностью соблюдает закон об "иностранных агентах" (РСЕ/РС считает требования российских властей неправомерными). По словам Путина, вопрос будет обсуждаться на уровне МИД.
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- Говоря о своём обозначении как "убийцы", с которым согласился ранее Байден, Путин начал критиковать США за гибель мирных жителей в Ираке и тюрьму на военной базе Гуантанамо.
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- По словам Путина, обсуждалась также тема Арктики.
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- На вопрос о возможном обмене заключёнными Путин ответил, что этот вопрос будет обсуждаться.
Затем пресс-конференцию дал президент США Джо Байден. По его словам, ему необходимо было лично донести до Владимира Путина то, почему США предпринимают те или иные шаги. Как сказал Байден, он заявил Путину, что американская политика не направлена против России, однако, как президент США, он не может не ставить вопросов о нарушениях прав человека.
- Байден подтвердил, что говорил об Алексее Навальном, об американских гражданах в российских тюрьмах, а также о работе Радио Свобода в России.
- На вопрос о том, что случится, если Навальный умрёт в колонии, Байден ответил, что это будет прежде всего плохо для России, в том числе и для её экономики, поскольку России на мировой арене не будут доверять как государству, не уважающему международные нормы.
- По словам Байдена, США и России необходимо договориться о правилах игры по стратегическим вопросам, в том числе о стратегической стабильности и контроле над вооружениями.
- Президент США подтвердил, что предупредил Россию о серьёзных последствиях в случае продолжения вмешательства в выборы и кибератак.
- Среди других тем, которые обсуждались на саммите, Байден назвал кибербезопасность, Иран и Сирию, Афганистан, а также Арктику.
- Байден заявил, что сообщил Путину о поддержке США территориальной целостности Украины.
- Обсуждалась также ситуация в Беларуси, о чём Путин не упомянул.
- По словам Байдена, встреча прошла в позитивной атмосфере, несмотря на разногласия. "Посмотрим, что будет дальше" - сказал президент США, заявив, что о результатах встречи - в частности, успехах диалога о стратегической стабильности или кибербезопасности - можно будет судить через полгода.
- По словам Байдена, у него сложилось впечатление, что Путин не хочет новой Холодной войны.
Переговоры около двух часов продолжались в узком формате – кроме президентов, в них участвовали только главы внешнеполитических ведомств двух стран. Перед началом встречи Байден и Путин обменялись короткими репликами – российский президент поблагодарил американского за предложение встретиться, а Байден сказал, что необходимо определить, по каким вопросам можно работать вместе, и "рационально и предсказуемо" обсудить разногласия.
Фотографирование сопровождалось стычками и перепалками между корреспондентами. Российские охранники, как пишет издание Politico, физической силой пытались оттеснить журналистов, что вызвало негативную реакцию.
Около 17:00 по московскому времени начались переговоры в широком формате - с участием членов делегаций. Они продолжались лишь чуть больше часа.
Ожидается, что президент США также даст пресс-конференцию.
Подписания каких-либо документов по итогам саммита не анонсировалось.
Путин прибыл в Женеву в районе половины второго по московскому времени, Байден – во вторник, 15 июня. Российский президент известен привычкой опаздывать на встречи с политиками, в этот раз он прибыл на мероприятие первым.
Перед встречей стороны сообщали о несовпадении повестки переговоров. Москва давала понять, что рассчитывает ограничиться переговорами о глобальной безопасности, ограничениях вооружений и геополитике. Американская, как предполагалось, могла обсуждать конкретные претензии к России: кибератаки, операции спецслужб за рубежом, преследование оппозиции, в том числе Алексея Навального, и свободной прессы, ситуацию на востоке Украины и в Минске.
В преддверии встречи оба президента обменялись довольно резкими высказываниями относительно друг друга.
Переговоры в Женеве были организованы по инициативе Байдена, но российская сторона придаёт им гораздо большее значение, отмечает канал Настоящее Время. Байден пообщался с Путиным в рамках европейского турне, сразу после участия в саммите стран НАТО и встречи глав G7. На встречу "Семёрки" Россию с 2014 года не приглашают.
Байден на встрече c Путиным поднял вопрос о работе Радио Свобода в России
По словам Путина, этот вопрос будет решаться на уровне МИД
Президент США Джо Байден на переговорах в Женеве с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос о работе Радио Свобода/Радио Свободная Европа в России.
Об этом заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита. По словам Путина, американские СМИ, внесённые российскими властями в список СМИ-"иностранных агентов", "до конца не выполняют требования российского закона". По словам российского президента, в список "иноагентов" Радио Свобода и другие СМИ были внесены после того, как в США иностранным агентом был объявлен телеканал RT. Путин заявил, что "через МИД" ситуацию вокруг работы Радио Свобода в России "удастся наладить", что именно он имеет в виду, он не уточнил.
В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС правил маркировки журналистских публикаций, а в середине июня приступил к оформлению новой "серии" из 130 штрафов. Общая сумма взысканий по почти трёмстам решениям, вынесенным к настоящему моменту судами первой инстанции, превышает 140 миллионов рублей.
Медиакорпорация обжалует наложение штрафов, обосновывая свою позицию многочисленными нарушениями властями России законов о деятельности СМИ, однако суды отклонили уже более 150 поданных ООО "РСЕ/РС" и её гендиректором апелляций. Служба судебных приставов возбудила исполнительные производства по нескольким десяткам судебных решений, банковские счета ООО "РСЕ/РС" заблокированы.
Президент РСЕ/РС Джейми Флай неоднократно заявлял о решимости медиаорганизации продолжать работу в России: "РСЕ/РС предоставляет своей аудитории честные новости и сбалансированную информацию, для того, чтобы граждане России, как заметил один из наших журналистов, "не привыкали к неправде и не жили во лжи". Редакционная независимость РСЕ/РС, финансируемой за счёт предоставляемых Конгрессом США грантов, защищена её уставом, запрещающим любое политическое вмешательство в деятельность журналистов, которые "не являются агентами ни одного из правительств".
В среду стало изестно, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу ООО "РСЕ/РС", представляющего в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, и его генерального директора Андрея Шарого. Иск касается многомиллионных штрафов, наложенных на Радио Свобода и другие проекты медиакорпорации за нарушение приказа Роскомнадзора о маркировке журналистских материалов согласно законодательству о СМИ – "иностранных агентах". Истцы уверены, что применение этого законодательства нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.
Одновременно с жалобой ООО "РСЕ/РС" принят и поданный в 2019 году иск The New Times и его главного редактора Евгении Альбац, касающийся наложенного на издание за непредоставление Роскомнадзору в срок информации об иностранном финансировании штрафа в 22 млн рублей. Обе жалобы Европейский суд объединил в одно дело. Это первое дело в практике ЕСПЧ, которое поднимает вопрос о применении законодательства РФ об иностранных агентах к редакциям СМИ и их руководителям.
Директор Центра защиты прав СМИ (внесён властями в список так называемых "иностранных агентов") Галина Арапова, представляющая в ЕСПЧ интересы The New Times, считает развитие событий обнадёживающим. "Очень важно, что эти дела объединили, – говорит Арапова. – Оба дела касаются беспрецедентных для России штрафов для редакций СМИ, затрагивают, помимо прочего, важную проблему дискриминации журналистов на основе иностранного финансирования".
ЕСПЧ предоставил обеим жалобам приоритет, поэтому заявители рассчитывают на быстрое рассмотрение дела. По некоторым оценкам, суд может вынести решение уже в следующем году. Позицию России в объединённом деле против СМИ представляет Генеральная прокуратура. Для ознакомления с материалами дел и формулирования правовой позиции суд предоставил ответчику срок до 2 октября 2021 года.
- В мае 2021 года Министерство юстиции России внесло в список СМИ – "иностранных агентов" сайт Meduza.io и деловое СМИ VTimes. "Медуза" пытается оспорить решение в судебном порядке, считая, что применение закона разрушает коммерческую бизнес-модель СМИ и ставит его на грань закрытия. Редакция VTimes объявила о закрытии сайта.
- Представители российских властей считают, что действующее в стране законодательство о СМИ-"иноагентах" является зеркальным отражением действий правительства США "против российских журналистов в Америке". "Мы вынуждены действовать по принципу "око за око", – заявила недавно, выступая на мероприятии в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. По её мнению, "журналисты, представляющие СМИ-"иноагенты", не сталкиваются [в России] с ограничениями и пользуются теми же правами, что и все остальные работники этой сферы в России". Руководители РСЕ/РС и представители международных журналистских организаций неоднократно опровергали эту точку зрения, называя условия, в которых Радио Свобода действует в России, несопоставимыми с условиями работы телеканала RT и других проектов МИА "Россия сегодня" в США.
Европейская комиссия представила новую стратегию отношений с Россией, с упоминанием Грузии
Европейская комиссия представила новую стратегию отношений с Россией. В документе говорится, что Евросоюз должен систематически и совместными усилиями реагировать на угрозы, исходящие из России. По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Джозефа Боррелля, предложение Еврокомиссии можно отразить слоганом - «отрази, сдерживай и сотрудничай».
В 14-страничном документе подчеркивается, что управление отношениями с ЕС является «серьезной стратегической задачей для Брюсселя, поскольку Москва стремится вмешиваться во внутренние дела ЕС и дестабилизировать его государства-члены и соседей».
В стратегии говорится, что ЕС должен более систематически реагировать на нарушения прав человека в России и отстаивать демократические ценности. В этом контексте в документе упомянута и Грузия, сообщает Общественный вещатель.
«Россия прибегает к прямой военной силе и гибридным действиям в неразрешенных конфликтах, которые сама же разжигает на Украине, в Грузии и Молдове, а также в южном соседстве ЕС, а именно в Сирии и Ливии», - говорится в документе.
Кроме того, согласно документу, «ЕС также продолжает сопротивляться попыткам правительства России представить себя посредником, а не стороной территориальных конфликтов на Украине, в Грузии и Молдове».
«Европейский союз следует политике непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова и признания Россией т.н. независимости грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии», - говорится в заявлении Европейской комиссии.
Документ, подготовленный Еврокомиссией, будет обсужден на следующем саммите лидеров ЕС в конце июня.
Путин и Байден завершили переговоры на вилле в Женеве: они продолжались более четырех часов
Шестнадцатого июня на женевской вилле La Grange прошла встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Это первая встреча политиков после избрания Байдена президентом США. Переговоры в нескольких форматах продолжались более четырех часов.
Путин приехал на встречу в Женеве первым: на вилле его встретил президент Швейцарии. Джо Байден появился позже: американские советники отмечают, что это было сделано специально, с учетом привычки Путина "опаздывать" на встречи: в Белом доме не хотели, чтобы Байден ждал своего собеседника.
Перед началом встречи Путин поблагодарил Байдена за его "инициативу" встречи и сказал, что надеется, что она будет продуктивной. Байден также поблагодарил Путина и сказал, что рассчитывает на встрече понять, в каких сферах РФ и США могут найти способы сотрудничать, а в каких нет.
Настоящее Время вело прямую трансляцию открытой для прессы части встречи двух президентов:
Саммит состоит из трех частей и, по заявлениям российской стороны, займет минимум 4-5 часов. В начале пройдет беседа двух президентов в узком составе, с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Потом она продолжится в расширенном составе. Потом будет небольшой перерыв, а затем продолжение переговоров. После переговоров президенты по отдельности выступят на пресс-конференциях. Общей пресс-конференции не будет: на дипломатическом языке это является сигналом того, что никаких общих договоренностей по итогам встречи не ожидается.
Американские советники перед встречей отдельно подчеркивали, что Байден не будет проводить встречу с Путиным наедине и не под запись, чтобы не оказаться в той же ситуации, в какой бывший президент Дональд Трамп оказался после встречи с Путиным в Хельсинки.
Официально в повестке переговоров заявлены "перспективы двусторонних отношений", борьба с пандемией коронавируса и урегулирование конфликтов в регионах и другие вопросы. На деле разговор пойдет на несколько тем, и следует отметить, что как минимум часть из них Владимир Путин ранее отказывался обсуждать.
Отношения между Вашингтоном и Москвой самые напряженные за последние годы: это признают и в Кремле, и в Белом доме. Стороны по-прежнему расходятся во всем, от позиции по Украине и Сирии до заключенного в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального. Однако в Кремле придают встрече огромное значение: это показывает то, что в аэропорт Женевы еще накануне, до прибытия Путина прилетело три огромных самолета ИЛ-76 и один ИЛ-96 из летного отряда "Россия". Они привезли сопровождающий персонал, охрану и, вероятно, лимузины, на которых будет передвигаться российский президент.
Для Байдена эта встреча имеет куда меньшее значение. Он будет общаться с Путиным сразу после встречи лидеров стран G7 в Корнуолле и саммита НАТО: именно эти встречи стали первыми зарубежными поездками президента США после избрания и показали его приоритеты. Россия на этих встречах не присутствовала. Долгое время она входила в G8, но была исключена из этого "политического клуба" ведущих мировых держав в 2014 году после аннексии Крыма.
Что россияне и американцы думают о встрече Байдена и Путина
Что же реально могут обсуждать в Женеве президенты РФ и США?
Кибератаки
В последние месяцы было совершено несколько крупных кибератак программ-вымогателей на американские компании: известно как минимум о выкупе, который хакеры требовали у руководства трубопровода Colonial Pipeline Co и мясоперерабатывающей компании JBS.
Байден уже заявлял, что намерен поднять этот вопрос на встрече с Путиным, и предположил, что хакеры могут находиться в России. Путин, в свою очередь, заявлял, что идея о том, что Россия несет ответственность за эти кибератаки, "абсурдна".
Оппозиция в России, соблюдение прав человека и Навальный
Байден критиковал Москву за предполагаемое отравление Навального и несколько раз говорил, что считает уголовное преследование политика политическим делом, и настаивал, что он должен быть освобожден. Накануне встречи он заявил: "Смерть Навального стала бы еще одним свидетельством того, что у России очень слабое или полное отсутствие желания соблюдать основополагающие права человека" – и заметил, что, если это произойдет, это "ухудшит отношения России со всем миром".
Кремль отрицает причастность к отравлению Навального и неоднократно заявлял, что уголовное преследование политика – внутреннее дело страны. Также Путин отмечал, что в США тоже существует множество собственных проблем с соблюдением прав человека.
Украина
Вашингтон настаивает, чтобы Россия вернула Крым Украине и перестала вмешиваться в конфликт в Восточной Украине, в частности поддерживать там сепаратистов. В понедельник лидеры НАТО подтвердили решение 2008 года о том, что Украина может однажды присоединиться к Альянсу. При этом Путин неоднократно давал понять, что Украина – это "красная черта" в отношениях России и НАТО, и заявлял, что Крым являлся и является российским.
Дипломаты
США и Россия находятся в разгаре дипломатического конфликта. После отравления Навального и взрывов в чешском Врбетице США расширили санкции в отношении России, заявив, что ее "вредоносные внешнеполитические действия" представляют "чрезвычайную угрозу" для национальной безопасности и экономики США. В ответ на это Кремль внес США в перечень недружественных стран и запретил консульствам США в РФ нанимать граждан России и третьих стран. Стороны также обменялись высылкой дипломатических сотрудников.
Обмен заключенными
В российской колонии отбывает срок морской пехотинец Пол Уилан, признанный судом виновным в шпионаже, а также Тревор Рид, еще один бывший американский гражданин, который был признан виновным в нападении на полицейского. Их семьи настаивали на их освобождении перед саммитом.
На вопрос, рассматривает ли он возможность обмена заключенными, Путин сказал NBC News: "Да, да, конечно". Российский адвокат Уилана ранее предполагал, что Москва будет заинтересована в сделке, в результате которой в Россию вернется торговец оружием Виктор Бут, а также Константин Ярошенко, пилот, осужденный за сговор с целью контрабанды кокаина в Соединенные Штаты.
Ядерное оружие
Две крупнейшие ядерные державы мира стремятся вести переговоры о контроле над вооружениями. В феврале они продлили на пять лет новый договор СНВ, который ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, ракет и бомбардировщиков, которые могут быть развернуты. Россия также хочет заключить сделку, согласно которой ни одна из сторон не размещает определенные ракеты наземного базирования в Европе.
«Начал приставать к девушкам» – пострадавший россиянин рассказал о стрельбе в Пицунде
Двое российских туристов получили ранения в Абхазии во время стрельбы в местном ресторане, поскольку заступились за девушек, к которым приставал местный житель. Об этом РБК сообщил один из них – Тимур Салимгариев.
«Мы с другом сидели в ресторане, он [нападавший] подошел к нашему столу и начал приставать к нашим девушкам, лапать их. Мы его попросили уйти. Тогда он ударил одну из девушек несколько раз. Началась потасовка. Потом он выхватил пистолет и начал в нас стрелять. Расстрелял две обоймы», – заявил турист.
Оба пострадавших сейчас находятся в больнице. По словам Салимгариева, он получил шесть огнестрельных ранений.
«Раздроблены обе ноги, сделали две операции. Друг в более тяжелом состоянии в реанимации», – рассказал он.
«Все – посетители и персонал – разбежались. Первую помощь нам оказывали наши девушки. Потом я потерял сознание», – добавил турист.
Накануне в МВД самопровозглашенной республики Абхазия сообщили, что стрельбу в ресторане на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде устроил Дмитрий Пилия, житель села Лыхны 1978 года рождения, который неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения.
Пострадавшим была оказана первая помощь в Гагре, а затем их вывезли на территорию России для прохождения лечения.
Абхазский президент Аслан Бжания накануне провел совещание с силовиками и поручил усилить меры безопасности на туристических объектах.
Эрдоган говорит, что рассказал Гарибашвили о пользе «платформы шести» на Кавказе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время визита в Анкару премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили рассказал ему о пользе формата «шестерки» на Южном Кавказе.
«Это Турция, Россия, Азербайджан, Грузия, Армения и Иран. Некоторые вопросы были у Грузии, но во время последнего визита грузинского премьер-министра я пояснил ему пользу этого формата. Потому что этому региону нужен миру, и мы должны это сделать. По мере улучшения отношений между Арменией и Азербайджаном Турция тоже предпримет необходимые шаги. Блага, которые Турция может дать Армении, не перечислить», – сказал Эрдоган на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Говоря о т.н. Зангезурском коридоре, который должен связать Баку с Нахичеванской автономией через Сюникскую область Армении, Эрдоган отметил, что транспортный маршрут внесет вклад в повышение благосостояния и развитие всего региона.
«Мир и спокойствие на Кавказе отвечают интересам не только Азербайджана, но и всего региона и мира, в том числе Армении. Мы должны сообща и в полной мере использовать все возможности для того, что никто более не смог набросить «оковы» на Кавказ», – сказал турецкий лидер.
При этом Эрдоган отметил, что Зангезурским коридором смогут воспользоваться и жители Армении, которые по железной дороге будут сообщаться с миром, в том числе с РФ, и тем самым выйдут из блокады, в которую сами себя загнали.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Азербайджан накануне посетил территории Нагорного Карабаха, перешедшие под контроль Азербайджана в прошлом году после почти 30 лет армянского контроля. В Шуше Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзничестве. Президент Турции также сообщил, что в ближайшее время в Шуше откроется консульство Турции.
- В декабре прошлого года Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- О важности «Кавказской платформы» заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Однако глава МИД страны Давид Залкалиани пояснил, что её слова неправильно истолковали и «очень сложно говорить о единой платформе со страной, которая оккупирует 20% территории Грузии».
В Женеве начались переговоры Джо Байдена и Владимира Путина
В Женеве началась встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Главы государств впервые проводят переговоры друг с другом в этом статусе. Мероприятие проходит при наихудших отношениях Москвы и Вашингтона со времён окончания холодной войны.
Встреча проводится на исторической вилле Ла Гранж, находящейся в собственности города. Переговоры стартовали примерно в 14:25 по московскому времени и, как ожидается, продлятся около пяти часов. После этого президенты дадут отдельные пресс-конференции. Подписания каких-либо документов по итогам саммита не анонсировалось.
Путин прибыл в Женеву в районе половины второго по московскому времени, Байден — во вторник 15 июня. Российский президент известен привычкой опаздывать на встречи с политиками, в этот раз он прибыл на мероприятие первым.
Перед встречей стороны сообщали о несовпадении повестки переговоров. Москва давала понять, что рассчитывает ограничиться переговорами о глобальной безопасности, ограничениях вооружений и геополитике. Американская, как предполагается, может обсуждать конкретные претензии к России: кибератаки, операции спецслужб за рубежом, преследование оппозиции, в том числе Алексея Навального, и свободной прессы, ситуацию на востоке Украины и в Минске.
Переговоры в Женеве проходят по инициативе Байдена, но российская сторона придаёт им гораздо большое значение, отмечает канал Настоящее Время. Байден общается с Путиным в рамках европейского турне, сразу после участия в саммите стран НАТО и встречи глав G7. На встречу "Семёрки" Россию с 2014 года не приглашают.
Из Ниноцминдского пансиона уволят больше половины воспитателей
В пансионе для детей в Ниноцминда (регион Самцхе–Джавахети) останется всего 19 воспитателей, заявил епископ Бодбийский Яков журналистам.
В начале недели преподобный Яков сменил на должности руководителя пансиона преподобного Спиридона.
Как пишет «Новости-Грузия», новый руководитель сообщил, что до недавнего времени в пансионе работали более 40 воспитателей, однако он намерен провести кадровые изменения и сократить их число почти вдвое.
«На данном этапе останутся 19 воспитателей. Пусть кто хочет – уходит, мы никого не держим. А те, кто останутся, у них будет полный сервис, они ни в чем не будут нуждаться. Мы должны защитить лучшие интересы детей», – заявил епископ.
Руководитель пансиона также выразил готовность встретиться в Тбилиси с Народным защитником Нино Ломджария.
«Лично я никогда не говорил, что не впущу в пансион Народного защитника. Обещаю, что обязательно встречусь с ней в Тбилиси. У меня нет с этим проблем, могу встретиться хоть завтра», – сказал епископ Якоб.
Накануне Ломджария обратилась к патриархии Грузии с просьбой дать возможность аппарату Народного защитника осуществить мониторинг в пансионе для детей – это право определено мандатом института омбудсмена.
Ломджария выразила надежду, что после смены руководства пансиона у сотрудников аппарата Народного защитника больше не будет проблем в этом плане.
«Сейчас у нас нет проблем в связи с тем, кто войдет в пансион, а кто — нет. Дети получили огромную травму. Столько детей жили вместе, и внезапно многие ушли, мы должны это учитывать. После этого приходить и задавать вопросы – вот это является проблемой. Вот и все», – отметил преподобный Яков.
- Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда начался после того, как Нино Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в учреждение для проверки сообщений воспитанников о случаях насилия.
- В начале июня Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних. Патриархия уже обжаловала это решение суда.
Российские чиновники предложили показывать порно гражданам только после регистрации на «Госуслугах»
Государственный Главный радиочастотный центр предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете. Операторов связи и поставщиков продукции предложено обязать следить за возрастом зрителей. Потребители порно должны быть совершеннолетними, одним из способов подтверждения возраста предложено использование портала единых государственных услуг.
Об инициативе пишет газета "Коммерсантъ". По замыслу авторов предложения, операторы должны ограничивать доступ к порно зрителям с неподтверждённым возрастом. Исполняющий обязанности руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов заявил газете, что применение используемой на "Госуслугах" единой системы идентификации и аутентификации является приоритетным, так как она обладает "юридической значимостью".
Сейчас российское законодательство не запрещает частный просмотр порно. При этом многие крупнейшие порносайты заблокированы в стране решениями судов. При этом производство и оборот порнопродукции в России запрещены. При этом понятие порнографической продукции в законодательстве чётко не определено. Главный радиочастотный центр предложил разделить продукцию на запрещённую и "не запрещённую законом".
Последнюю предложено определить как "натуралистическое изображение или описание половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия".
Москва и Подмосковье вводят обязательную вакцинацию в сфере услуг
Власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации 60 процентов работников в сфере услуг , транспорта, образования, здравоохранения, культуры, а также чиновников на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующие постановления подписали главные санитарные врачи обоих регионов.
До 15 июля работодателям поручено организовать вакцинацию первым компонентом вакцины (или однокомпонентным препаратом), до 15 августа — вторым.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал развитие ситуации с COVID-19 в Москве драматическим. Об этом он написал в своем блоге.
В московских больницах лежит более 12 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. По заболеваемости Москва "уже на уровне прошлогодних пиков", написал Собянин. Защита от заражения – это вакцинация, добавил он и сообщил о необходимости провести массовую вакцинацию от COVID-19 в самые короткие сроки. "Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение", - отметил Собянин.
Вчера о том, что единственным выходом из пандемии является обязательная вакцинация населения, заявил Денис Проценко - главный врач больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией в Коммунарке . Он также сообщил, что в его учреждении к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключено 407 человек – и это больше, чем когда-либо ранее.
Источник "Интерфакса" в правительстве сообщил, что обязательную вакцинацию в масштабах всей страны проводить пока не планируется. Этот вопрос, по его словам, будет решаться в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом регионе.
26 мая президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции нельзя.
Во многих регионах России в последние две недели отмечен взрывной рост заболеваемости, власти вводят антиковидные ограничения – в частности, запрещают массовые мероприятия и сокращают время работы заведений общепита.
Темпы вакцинации в России отстают от европейских примерно в четыре раза: лишь каждый десятый россиянин получил хотя бы одну дозу препарата.
16 июня суточный прирост новых заражений COVID-19 в России составил 13 397 случаев, следует из данных оперативного штаба. В Москве выявили 5 782 заболевших за сутки. Максимальные с зимы показатели по количеству инфицированных зафиксированы в Подмосковье и Санкт-Петербурге – 1187 и 927 – соответственно.
За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в России, по официальным данным, умерли 396 человек, 75 из них - в Москве.
Армения и Азербайджан обменялись обвинениями после визита Эрдогана в Шушу
Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана обменялись обвинениями после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в город Шуша (армянское название – Шуши) в Нагорном Карабахе. Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посетил Шушу накануне.
«Строжайше осуждаем совместное посещение президентов Турции и Азербайджана 15 июня армянского культурного и исторического центра Арцаха – города Шуши, находящегося под азербайджанской оккупацией, как очевидную провокацию против регионального мира и безопасности», – заявили в МИД Армении.
В Ереване говорят, что этому посещению предшествовало «уничтожение религиозного, исторического и историко-культурного наследия насильственно перемещенного коренного армянского населения, в том числе осквернение Кафедрального собора Шуши, подвергшегося разрушению как в ходе развязанной турецко-азербайджанскими силами войны против Арцаха, так и впоследствии, а также полное уничтожение памятника жертвам Геноцида армян».
«Подобные действия властей Турции и Азербайджана, нацеленные на закрепление последствий применения силы против народа Арцаха, наносят существенный урон международным усилиям по установлению стабильности в регионе, и являются совершенно неприемлемыми. Нейтрализация турецко-азербайджанской геноцидальной угрозы для армянского народа предписывает восстановление прав армян Арцаха, в том числе деоккупацию захваченных территорий Республики Арцах и обеспечение безопасного возвращения перемещенного с этих территорий населения», – сказано в заявлении МИД Армении.
Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева в ответ заявила, что «комментировать визиты глав соседних стран не входит в компетенцию МИД Армении».
«Что касается их заявления, то с учетом того, что в настоящее время в МИД Армении нет руководства, хотели бы довести до сведения тех, кто остался в этой структуре, и тех, кто подготовил это заявление, что страна не может оккупировать свои территории, а может только освободить их от оккупации. В результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил свои земли от оккупации и восстановил территориальную целостность. Рекомендуем МИД Армении внимательно ознакомиться с совместными заявлениями, подписанными лидерами трех стран, в том числе и их страной, предпринять шаги, направленные на выполнение этих заявлений. Армения в своих шагах должна опираться на реальную ситуацию, а не на иллюзии. Подписанная президентами Азербайджана и Турции в Шуше совместная декларация направлена на поощрение мира и безопасности и новых возможностей сотрудничества», – отметила Абдуллаева.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Азербайджан накануне посетил территории Нагорного Карабаха, перешедшие под контроль Азербайджана в прошлом году после почти 30 лет армянского контроля. В Шуше Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзничестве.
COVID-19 в Грузии: 811 новых случаев, 13 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 13 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5096 человек.
За сутки в стране выявили 811 новых случаев коронавируса. Накануне провели 34 668 тестов: PCR-тестов – 14 859, экспресс–тестов на антиген – 19 809.
Выздоровели еще 672 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 356 179, выздоровевших – 341 775.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,34%, за последние 14 дней составляет 2,54%, за неделю – 2,36%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4569 человек, всего администрировано вакцин – 216 742.
ЕСПЧ принял к рассмотрению иск «Свободы» против властей России
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу ООО "РСЕ/РС", представляющего в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, и его генерального директора Андрея Шарого. Иск касается многомиллионных штрафов, наложенных на Радио Свобода и другие проекты медиакорпорации за нарушение приказа Роскомнадзора о маркировке журналистких материалов согласно законодательству о СМИ - "иностранных агентах". Истцы уверены, что применение этого законодательства нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.
В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС правил маркировки журналистских публикаций, а в середине июня приступил к оформлению новой "серии" из 130 штрафов. Общая сумма взысканий по почти трёмстам решениям, вынесенным к настоящему моменту судами первой инстанции, превышает 140 миллионов рублей.
Медиакорпорация обжалует наложение штрафов, обосновывая свою позицию многочисленными нарушениями властями России законов о деятельности СМИ, однако суды отклонили уже более 150 поданных ООО "РСЕ/РС" и её гендиректором апелляций. Служба судебных приставов возбудила исполнительные производства по нескольким десятков судебных решений, банковские счета ООО "РСЕ/РС" заблокированы.
Президент РСЕ/РС Джейми Флай неоднократно заявлял о решимости медиаорганизации продолжать работу в России: "РСЕ/РС предоставляет своей аудитории честные новости и сбалансированную информацию, для того, чтобы граждане России, как заметил один из наших журналистов, "не привыкали к неправде и не жили во лжи". Редакционная независимость РСЕ/РС, финансируемой за счёт предоставляемых Конгрессом США грантов, защищена её уставом, запрещающим любое политическое вмешательство в деятельность журналистов, которые "не являются агентами ни одного из правительств".
Одновременно с жалобой ООО "РСЕ/РС" принят и поданный в 2019 году иск The New Times и его главного редактора Евгении Альбац, касающийся наложенного на издание за непредоставление Роскомнадзору в срок информации об иностранном финансировании штрафа в 22 млн рублей. Обе жалобы Европейский суд объединил в одно дело. Это первое дело, которое поднимает вопрос о применении законодательства РФ об иностранных агентах к редакциям СМИ и их руководителям.
Директор Центра защиты прав СМИ (внесён властями в список так называемых "иностранных агентов") Галина Арапова, представляющая в ЕСПЧ интересы The New Times , считает развитие событий обнадёживающим. “Очень важно, что эти дела объединили, - говорит Арапова, - Оба дела касаются беспрецедентных для России штрафов для редакций СМИ, затрагивают, помимо прочего, важную проблему дискриминации журналистов на основе иностранного финансирования".
ЕСПЧ предоставил обоим жалобам приоритет, поэтому заявители рассчитывают на быстрое рассмотрение дела. По некоторым оценкам, суд может вынести решение уже в следующем году. Позицию России в объединенном деле против СМИ представляет Генеральная прокуратура. Для ознакомления с материалами дел и представления правовой позиции суд предоставил ответчику срок до 2 октября 2021 года.
- В мае 2021 года Министерство юстиции России внесло в список СМИ – "иностранных агентов" сайт Meduza.io и деловое СМИ VTimes. "Медуза" пытается оспорить решение в судебном порядке, считая, что применение закона разрушает коммерческую бизнес-модель СМИ и ставит его на грань закрытия. Редакция VTimes объявила о закрытии сайта.
- Представители российских властей считают, что действующее в стране законодательство о "СМИ-иноагентах" является зеркальным отражением действий правительства США "против российских журналистов в Америке". "Мы вынуждены действовать по принципу "око за око", – заявила недавно, выступая на мероприятии в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. По её мнению, "журналисты, представляющие СМИ-иноагенты, не сталкиваются [в России] с ограничениями и пользуются теми же правами, что и все остальные работники этой сферы в России". Руководители РСЕ/РС и представители международных журналистских организаций неоднократно опровергали эту точку зрения, называя условия, в которых Радио Свобода действует в России, несопоставимыми с условиями работы телеканала RT и других проектов МИА "Россия сегодня" в США.
- Европейский суд по правам человека - международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства - члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Юрисдикция суда с 1998 года распространяется на Россию. Согласно принятому в 2020 году в России закону, применение международных соглашений в стране возможно только в том случае, если это не противоречит Конституции РФ.
ЕС и США осудили действия России, направленные против Грузии и Украины
Европейский союз и США договорились о совместной координации своей политики в отношении России. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам прошедшего в Брюсселе саммита.
В заявлении стороны осуждают действия России, «направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и Грузии».
При этом ЕС и США пообещали продолжить поддержку Украины, Грузии и Молдовы.
Лидеры «выразили решительность продолжать поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Восточных партнеров ЕС и поддерживать Украину, Грузию и Молдову на пути реформ».
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани прокомментировал совместное заявление США и Евросоюза, заявив, что в документе в очередной раз продемонстрирована поддержка Запада.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России.
«У людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием», – отметила она.
Соцопрос: Грузия вновь в десятке недружественных России стран
Тремя самыми дружественными, по мнению россиян, странами являются на данный момент Беларусь, Китай и Казахстан, следует из результатов опроса, проведённого социологами «Левада-центра».
При этом Беларусь лидирует в списке с большим отрывом: дружественной для России страной её назвали 58% респондентов. В первую десятку вошли также Армения, Индия, Азербайджан, Кыргызстан, Сирия, Германия и Куба.
В свою очередь, самым недружественным по отношению к России государством россияне считают США – так ответили 66% опрошенных. На втором месте – Украина (40% ответов), на третьем – Великобритания (28%). В первую десятку по недружественности вошли Латвия (21%), Польша (21%), Литва (20%), Германия (16%), Грузия (15%), Чехия (9%), Эстония (9%). Чехия попала в десятку впервые за все время наблюдений, показатель Грузии незначительно изменился (в прошлом году составлял 16%).
Социологи отмечают, что отношение россиян к США резко ухудшилось за несколько последних месяцев: если в марте Америку считали «плохой» страной 42% граждан России, то в мае - уже 54%. Также усилилось, достигнув максимальных показателей с весны 2019 года, негативное отношение россиян к странам Европейского союза.
Наконец, согласно опросу «Левада-центра», 83% респондентов уверены в том, что у России есть враги.
- В 2016 году негосударственный аналитический центр Юрия Левады, или «Левада-центр», который регулярно проводит социологические и маркетинговые исследования в области политики, был признан российскими властями «иностранным агентом». В организации с этим не согласны. Неоднократно отмечалось, что результаты опросов «Левада-центра» сильно разнятся с итогами опросов государственных социологических служб.
Baza: в России сложился «чёрный рынок» сертификатов вакцинации
В России в чатах по продаже нелегальных услуг можно купить сертификат о вакцинации от COVID-19. При этом покупателей заносят в федеральный регистр вакцинированных.Делается это быстро, а главное — совсем без уколов, сообщает Baza.
На сообщение корреспондента издания о покупке сертификата о вакцинации от COVID-19 в телеграм-чате по торговле нелегальными услугами откликнулись десять продавцов. Стоимость услуги от 10 до 20 тысяч рублей. Как и в случае с настоящей прививкой, процедура "лжевакцинации" занимает 21 день — через столько времени у покупателя появляются отметки об обеих вакцинациях на его личной странице на портале "Госуслуг".
По словам журналиста, на следующий день после покупки "прививки" в личном кабинете на "Госуслугах" действительно появился дневник наблюдений с отметкой о первой инъекции вакцины "Спутник V". Продавец также прислал ему скриншот из федерального регистра вакцинированных, который, как утверждается, подтверждает, что туда внесли данные журналиста. Доступ к этому регистру, созданному в декабре 2020 года, и возможность его пополнять имеют сотрудники здравоохранения, отмечает Baza.
Корреспондент издания под видом покупателя опросил ещё с десяток продавцов сертификатов из чатов в телеграме. Все они, по их словам, работают по одинаковой схеме. Чтобы осуществить "виртуальную" инъекцию, продавец сертификата просит у покупателя паспортные данные и номер СНИЛС. Также требуется иметь подтверждённый аккаунт на "Госуслугах".
Со стороны врачей процедура выглядит точно так же, как и настоящая вакцинация. Но без пациента. При этом пронумерованную ампулу утилизируют так, как если бы вакцинация была проведена, рассказал собеседник Baza.
Помимо электронного сертификата, покупатели могут получить соответствующий документ с печатям. Корреспонденту издания отравили такой сертификат еще до второй прививки, заполнить его предлагалось самостоятельно.
Как рассказала Baza сотрудница медицинского учреждения, осведомлённая о виртуальных прививках, среди медперсонала многие воспользовались фиктивной вакцинацией для себя, а также своих родственников и знакомых. Их данные заносились в систему, а сама вакцина утилизировалась.
В Минздраве не ответили на вопросы Baza.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в своем телеграмм-канале, что направил запросы генпрокурору Игорю Краснову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить информацию о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации. Депутат прикрепил к посту ссылку на материал Baza.
- В России темпы вакцинации отстают от европейских примерно в четыре раза: лишь каждый десятый россиянин получил хотя бы одну дозу препарата. Это приблизительные оценки, поскольку официальных данных о числе вакцинированных в стране нет. В Москве прививочная кампания и вовсе практически остановилась: ежесуточно в столице с населением 12 миллионов человек вакцинируют всего шесть тысяч граждан.
- Власти Москвы решили простимулировать вакцинацию путём лотереи. С14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины, станут участниками розыгрыша пяти автомобилей.
- 15 июня в России выявили 14 тысяч 185 новых случаев заражения коронавирусом. Во многих регионах отмечен взрывной рост заболеваемости, власти вводят антиковидные ограничения - в частности, запрещают массовые мероприятия и сокращают время работы заведений общепита.
COVID-19 в Абхазии: 103 новых случая инфицирования, два - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 341 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 103 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 42 человека, 41 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале 14 июня умерла 81-летняя пациентка.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткварчельской ЦРБ - 9.
- В Сухумской инфекционной больнице 14 июня скончалась пациентка 57 лет.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 952 человека. Зарегистрировано 241 летальный случай. Выздоровели 15 134 человека.
Президент Грузии и генсек ОБСЕ договорились о проведении в Грузии конференции женщин-лидеров
Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид. На встрече во дворце Орбелиани президент и генеральный секретарь ОБСЕ договорились провести в Грузии конференцию женщин-лидеров - «Роль женщин в мире и безопасности». Информацию об этом распространяет пресс-служба президента.
По сообщению пресс-службы, стороны обсудили предстоящие выборы в органы местного самоуправления и подчеркнули важность участия в выборах наблюдательских миссий, особенно ОБСЕ/БДИПЧ. На встрече обсуждался вопрос оккупированных территорий Грузии, а также ухудшение гуманитарной ситуации на территориях самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия в результате закрытия пропускных пунктов на де-факто границах. А также - по фактам нарушений прав человека и похищений, в частности, по вопросу Зазы Гахеладзе.
Разговор также коснулся важности укрепления Женевских международных переговоров и повышения эффективности формата.
Саломе Зурабишвили и Хельга Мария Шмид обсудили ситуацию в регионе и подчеркнули роль Грузии в обеспечении регионального мира и стабильности.
«Медуза» опубликовала документы: Пригожин был судим за разбой и кражи
Издание «Медуза» опубликовало судебные документы, которые доказывают, что петербургский бизнесмен и «повар Путина» Евгений Пригожин в 1980-х годах был осужден за грабеж, разбой и мошенничество.
В распоряжении редакции оказалось решение кассационной инстанции на апелляцию Пригожина того времени, в котором перечислены и описаны совершенные им преступления, за которые будущий бизнесмен был осужден.
В частности, согласно приговору народного суда Ждановского района Ленинграда от 6 октября 1981 года, Пригожин с тремя своим подельниками совершил на улице разбойное нападение на женщину с применением ножа, похитив у нее золотые серьги стоимостью 50 рублей. При этом Пригожин придушил пострадавшую до потери сознания.
Также группа, в которой состоял Пригожин, совершила несколько квартирных краж, похитив имущество на общую сумму свыше двух тысяч рублей, что по советским меркам составляло около двадцати средних ежемесячных зарплат.
Среди похищенного, перечень которого приводится в судебных документах, – магнитофон, радиоприемник, две ковровые дорожки, изделия из хрусталя, оплетка для автомобильного руля, свечи, набор авторучек и облигации трехпроцентного займа.
Кроме того, Ждановский районный суд Ленинграда осудил Пригожина и его подельников за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Согласно приговору, осужденные принудили подростка совершить кражу и разбойное нападение, распивая с ним до этого спиртные напитки.
По итогам, как сказано в документах, Пригожин получил в 1979 году 13 лет «усиленного режима».
- Издание «Медуза» было признано российскими властями «иностранным агентом», но категорически не согласно с этим решением.
- Компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют «поваром Путина», с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с «поваром Путина», заключили госконтрактов на сотни миллиардов рублей.
- Евгения Пригожина также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой «фабрикой троллей», и с созданием «частной военной компании Вагнера», принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке. Несколько независимых расследовательских групп обвиняют Пригожина и его структуры в причастности к убийству трех российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм-расследование о деятельности компаний «повара Путина» в Африке.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесен в санкционный список.
- «Повар Путина» внесен в санкционный список Евросоюза из-за обвинения в поддержке поставок оружия в Ливию. Сам Пригожин отрицает все обвинения в свой адрес.
- Пригожин известен также тем, что подал десятки исков против Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального и его сторонников. Суды обязали выплатить «повару Путина» и его компаниям десятки миллионов рублей, посчитав, что расследования команды Навального задели честь и достоинство бизнесмена.
США и ЕС достигли компромисса в субсидировании авиастроения
Соединенные Штаты и Европейский Союз достигли компромисса в давнем споре из-за субсидирования авиаконцернов. Вашингтон согласился при определенных условиях приостановить на пять лет действие пошлин в отношении Европы. Пошлины были санкционированы Всемирной торговой организацией - за несправедливые субсидии для компании Airbus - крупнейшего производителя самолетов и основного конкурента американского концерна Boeing.
Компромисс достигнут ради объединения усилий в противодействии нерыночному поведению Китая в секторе авиастроения.
Европейские лидеры во вторник тепло приветствовали Байдена, который сменил курс в отношениях с ЕС после четырех непростых лет президентства Дональда Трампа, говорится в публикации «Голоса Америки». За эти минувшие четыре года трансатлантические союзники столкнулись с пошлинами на вино и сыр, с критикой по поводу их недостаточного вклада в оборону и финансирование НАТО.
Неурегулированными остались трансатлантические споры по пошлинам на сталь и алюминий.
На саммите было решено создать Совет США-ЕС по торговле и технологиям.
Вашингтон и Брюссель также открывают диалог на тему «Россия, киберпроблемы и миграция», сообщает Белый дом. В ходе переговоров во вторник также обсуждались такие темы, как борьба с пандемией коронавируса и изменением климата.
США и ЕС подтвердили поддержку инициативы COVAX для обеспечения равного доступа к вакцинам против коронавируса.
Что касается изменения климата, Соединенные Штаты и ЕС заявили, что подтвердят свою приверженность Парижскому климатическому соглашению от 2015 года, а к 2050 году намерены стать климатически нейтральными экономиками.
Джо Байден прибыл в Женеву для встречи с Владимиром Путиным
Президент США Джо Байден во вторник прибыл в Женеву, где завтра, 16 июня, состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Мировая прессе уделяет первостепенное внимание европейскому турне Байдена, последним этапом которого станет женевская встреча с президентом России. В предыдущие дни Байден участвовал в саммите «Большой семерки» в Великобритании, затем был принят королевой Елизаветой Второй. В Брюсселе он участвовал в саммитах НАТО и США - ЕС.
Российская сторона ожидает, что президент Байден на встрече с президентом России Путиным поднимет тему заключенного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сказал журналистам во вторник помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, «на этот счет (относительно ситуации с Навальным) очень много сигналов» от американской стороны.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Навального на встрече с Байденом обсуждать не будут, поскольку он находится в колонии в России, и предмета для обсуждения нет.
Среди других возможных тем для обсуждения, о которых упомянул Ушаков - стратегическая стабильность, борьба с пандемией, локальные конфликты, Украина, а также двусторонние отношения.
Байден ранее заявлял, что поднимет перед Путиным вопрос о хакерских атаках, осуществляемых с территории России.
Байден ранее заявлял, что представит на встрече с Путиным единую позицию США и их союзников.
Ираклий Антадзе: На встрече мы обсудили возможность для членов семьи Зазы Гахеладзе навестить его
По словам заместителя директора информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Ираклия Антадзе, главной темой сегодняшней встречи в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в Эргнети было освобождение незаконно задержанных граждан Грузии.
Вместе с тем, по словам Антадзе, они рассмотрели возможность визита в Цхинвали членов семьи Зазы Гахеладзе, чтобы навестить его.
«Основной темой сегодняшней встречи было освобождение незаконно задержанных наших сограждан, в том числе вопрос Зазы Гахеладзе. Этот вопрос был задан очень принципиально. Как всегда, мы получили очень сильную поддержку со стороны наших международных партнеров. Были дальнейшие консультации, и на данный момент я могу вам сказать, что эти консультации продолжаются.
Кроме того, мы обсудили возможность посещения Цхинвали членов семьи Зазы Гахеладзе, чтобы они могли его навестить. Надеюсь, дата этого визита станет известна в ближайшее время. Что касается дальнейшего процесса, я не могу разглашать деталей», - заявил Ираклий Антадзе.
В сегодняшней, 100-й встрече в рамках МПРИ приняли участие Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид и представитель ЕС, директор по политике безопасности и обороны Европейской Службы внешних действий Йоанеке Балфорт.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
Пансион Ниноцминда после скандала: омбудсмен вновь просит о мониторинге
Омбудсмен Грузии Нино Ломджария обратилась к патриархии с просьбой дать возможность аппарату Народного защитника осуществить свой мандат в пансионе для детей в Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети). Ломджария выразила надежду на то, что после смены руководства пансиона у Народного защитника больше не будет проблем в этом плане.
«Дети находятся под огромным давлением и нам должны предоставить возможность осуществить нашу деятельность в мирной среде. Надеюсь, что несмотря на риторику, которая была в прошлом, это не отразится на мандате Народного защитника и на состоянии детей», - заявила Ломджария журналистам.
Накануне стало известно, что вместо преподобного Спиридона пансионом будет руководить преподобный Яков. На данный момент в пансионе находятся представители патриархии, а также новое руководство пансиона.
В Министерстве здравоохранения Грузии заявляют, что намерены активно сотрудничать с новым руководством пансиона. Согласно закону, к апрелю 2022 года в Грузии не должно быть крупных пансионов.
«Безусловно, Министерство здравоохранения продолжит работать с патриархией в этом направлении. Подобные решения не принимаются спонтанно. Это требует подготовки и надлежащего планирования, чтобы с учетом лучших интересов детей, их благополучно перевели в другое учреждение. В условиях нового руководства вероятность того, что эти переговоры продолжатся еще более эффективно, растет», - заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
- Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда начался после заявления аппарата Народного защитника – Нино Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в пансион для проверки сообщений воспитанников о случаях насилия.
- В начале июня Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.
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