В Высшей школе юстиции Грузии проходит собрание судей, на котором обсуждаются текущие процессы, в том числе и критические заявления в адрес судебной системы, сообщает Общественный вещатель. По словам секретаря Высшего совета юстиции Николоза Марсагишвили, нельзя останавливать процесс назначения судей.

«Высший совет юстиции переслал кандидатов (парламенту) исходя из требований закона. Что касается приостановки процесса - все зависит от трактовки. Мы приостановили процесс и дождались законодательных изменений. Что касается того, следует ли вообще остановить процесс назначения или нет, то на какой срок должен быть приостановлен? Я думаю, что не следует останавливать надолго, но это все-таки должны решать политики. Решение Совета не может быть пересмотрено, потому что мы уже представили парламенту кандидатов, отобранных нами в рамках беспрецедентно прозрачного процесса. Сегодняшняя встреча важна, потому что мне интересна позиция судей, может быть, есть и другое мнение, которое я должен учитывать.

Что касается документа Мишеля, хотя мы не обязаны принимать во внимание какое-либо политическое соглашение, но мы в некоторой степени приняли его во внимание, и процесс, который мог быть завершен за два месяца, занял семь или восемь месяцев», - сказал Марсагишвили.

По словам судьи Тбилисского апелляционного суда Ираклия Шенгелия, целью встречи судей в Высшей школе юстиции является то, что на судебную систему со всех сторон оказывается давление, передает «ИнтерпрессНьюс».

«На судебную систему идет очень большое давление со всех сторон, во всех направлениях. Именно из-за этих проблем весь судебный корпус и вся система решили собраться сегодня, чтобы обсудить эти темы. Если бы Высший совет юстиции не представил в парламент Грузии кандидатов, это было бы грубым нарушением закона», - сказал Шенгелия.

Высший совет юстиции представил парламенту Грузии список из 9 кандидатов в судьи Верховного суда: Георгий Гогиашвили, Гоча Абусеридзе, Леван Тевзадзе, Кетеван Месхишвили, Георгий Шавлиашвили, Реваз Надарая, Бидзина Стуруа, Эка Зарнадзе и Лаша Кочиашвили.