Грузинские депутаты вызвали в парламент главу МВД  

Оппозиционный депутат Георгий Вашадзе на заседании бюро выступил с инициативой созвать чрезвычайное заседание парламента и пригласить на него премьер-министра Ираклия Гарибашвили и министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури. По словам Вашадзе, Они должны ответить на вопросы депутатов в связи со вчерашними событиями.

Многочисленные факты насилия в отношении журналистов произошли накануне, 5 июля, в Тбилиси, во время акции противников ЛГБТК-сообщества, которая переросла в беспорядки. По данным МВД, выявлено 55 фактов насилия, из них 53 – в отношении представителей СМИ. Задержаны 11 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Если вы действительно считаете, что вчера был тяжелый акт насилия, то у меня есть предложение и просьба, пусть придет министр внутренних дел и ответит на вопросы, почему они не защитили наших граждан… Мы должны потребовать ответ на это и когда представители правительства делают заявления, мне действительно интересно, вы согласны с тем, что вчера был сделан максимум? Вы думаете, что полиция сделала максимум?», - сказал Вашадзе, обращаясь к депутатам от правящей партии.

Комментарий премьера, который предшествовал вчерашнему инциденту, Вашадзе назвал «провокационным».

«Пусть на чрезвычайную сессию придет премьер-министр, который также сделал очень плохое заявление в 11 часов утра, за которым и последовало безудержное насилие на улице. Пусть придет министр внутренних дел. Придут и ответят нам. Иначе все их заявления будут поверхностными», - заявил Вашадзе.

Оппозиционному депутату ответил председатель парламента Каха Кучава. Он согласился с тем, что на все вопросы общества должны быть даны ответы. «Парламент – это место, где звучат вопросы, и мы ждем ответов на них. Когда вопросы появляются, то у любой группы есть право пригласить любого министра», - отметил Кучава.