Премьер Грузии о критике властей США: «Прискорбно и несправедливо»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил недоразумением и недопониманием стогую критику Госдепартамента США в связи с назначением судей Верховного суда. По оценке Гарибашвили, за восемь лет у власти партия «Грузинская мечта» достигла большого прогресса в судебной сфере.

«Мы не говорим, что мы идеальны и непогрешимы (…), но то, что мы сделали за восемь лет, похоже на день и ночь. Была ночь, наступил день. Во-вторых, с точки зрения судебной независимости и прозрачности мы опережаем очень многие страны ЕС. С точки зрения доверия со стороны наших граждан к судам мы находимся в авангарде ЕС. Исходя из этого, у кого-то могут возникнуть вопросы и некоторые недопонимания. Я обещаю всем, что это недоразумение с нашим ключевым стратегическим партнером будет исчерпано, и мы ответим на все вопросы. Это требует большей коммуникации, большего общения и больших разъяснений», - сказал Гарибашвили журналистам.

Премьер также назвал «прискорбным и несправедливым» то, что западные партнеры не критиковали за недостатки в судебной системе предшественников ГМ, правительство третьего президента Михаила Саакашвили.

«До 2012 года суд был обыкновенным отделением прокуратуры. Я, к сожалению, и к моему большому удивлению, в то время никогда не слышал критических замечаний в адрес суда со стороны США или Европы. Это прискорбно и несправедливо», - заявил Гарибашвили.