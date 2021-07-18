Парламент Грузии не поддержал прекращение полномочий 52 оппозиционных депутатов

Парламент Грузии в ходе голосования провалил вопрос о досрочном прекращении полномочий 52 оппозиционных депутатов, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

Сегодняшнее внеочередное заседание началось именно с голосований по этому вопросу. Парламент провел голосование по каждому оппозиционному члену в отдельности. По заявлению председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, они не поддержали прекращение полномочий оппозиционных депутатов с учетом политического контекста.

Согласно Конституции и регламенту парламента Грузии, полномочия члена парламента прекращаются раньше срока, в случае, если в течение очередной сессии он не будет присутствовать на половине заседаний без уважительной причины.

Как известно, оппозиционные члены парламента Грузии в знак протеста против результатов выборов 31 октября, несколько месяцев не участвовали в работе парламента 10-го созыва. Комитет по процедурным вопросам и правилам детально посчитал количество пропущенных ими заседаний, в частности, пропуски по уважительной и неуважительной причине, и подготовил по каждому депутаты соответствующее заключение.

Вместе с тем, по существующей информации, правящая команда, руководствуясь политической целесообразностью, не намерена прекращать полномочия своих оппозиционных коллег из-за пропусков по неуважительной причине.