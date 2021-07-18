Визит главы МВД Грузии в парламент начался с потасовок в зале заседаний

В парламент Грузии пришел министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Он начал свое выступление с соболезнования семье погибшего телеоператора Лексо Лашкарава, во время чего к трибуне попытались подойти представители оппозиции. В зале заседаний начались мелкие потасовки, передает грузинская служба Радио Свобода.

В свете последних событий, в том числе действий, предпринятых МВД в рамках «Недели прайда», депутаты на внеочередном заседании заслушают министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.

Оппозиция требовала, чтобы Гомелаури явился в парламент до 5 июля, парламентарии хотели услышать от него, как подотчетное ему ведомство собиралось обеспечить безопасность участников «Тбилиси Прайд».

5 июля «Марш достоинства» планировался как часть «Тбилиси прайда», но был отменен после насильственных действий агрессивных группировок в разных частях города, нападений на СМИ и рейдов на офисы правозащитных организаций.

Во время акции против проведения мероприятия ЛГБТК-сообщества в Тбилиси пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей, сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.