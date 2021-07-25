Гражданам Грузии запретили въезд в Болгарию из-за коронавируса

Власти Болгарии запретили гражданам Грузии въезд на территорию страны из-за коронавируса. Об этом сообщает посольство Грузии в Болгарии. «Согласно приказу министра здравоохранения Болгарии от 24 июля 2021 года, с 26 июля граждане Грузии не смогут въезжать на территорию Болгарии», - сказано в сообщении.

По данным посольства, запрет не распространяется на граждан Болгарии, резидентов и членов их семей, прибывающих из Грузии. Независимо от того, прошли ли они полный курс вакцинации от коронавируса, на границе им придется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа для въезда в страну.

В Болгарии до конца июля продлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации, однако летний туристический сезон в стране открыт. В настоящее время в Болгарию допускают только граждан из государств «зеленой» и «оранжевой» зон, которые определяются на базе информации, предоставляемой Европейским центром по профилактике и контролю над заболеваемостью, Всемирной организацией здравоохранения и Центром контроля над заболеваемостью США. Основными критериями определения зоны являются уровень заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней и процент положительных результатов тестов на коронавирус за последние семь дней, сообщают «Новости-Грузия».

Доступ граждан из «красной зоны» в балканское государство закрыт, за исключением определенных категорий лиц. В Грузии показатель выявляемости новых случаев за последние семь дней составляет 6,15%. Ранее в список стран «красной зоны» Грузию внес Израиль.