Аппарат госминистра Грузии по примирению: альтернативы мирному урегулированию нет

Аппарат госминистра Грузии по примирению и гражданскому равенству распространил заявление в очередную годовщину августовской войны с Россией: «Прошло 13 лет с тех пор, как Российская Федерация, грубо нарушив основополагающие принципы международного права, начала широкомасштабную военную агрессию против Грузии и оккупировала территории суверенного независимого государства – Абхазию и Цхинвальский регион».

В заявлении говорится, что на протяжении последних лет Москва не прекращала и продолжает интенсивные шаги по милитаризации и аннексии указанных территорий, тем самым создавая значительную угрозу безопасности и стабильности не только в Грузии, но и всему региону.

В то же время, отмечает госминистр, «оккупационный режим продолжает грубо и систематически нарушать основные права местного населения, что проявляется в этнической дискриминации, установке колючей проволоки и других искусственных заграждений вдоль разделительных линий, строгих ограничениях на свободное передвижение, доступе к образованию, незаконных задержаниях и т. д.»

«Два гражданина Грузии – Ираклий Бебуа и Геннадий Бестаев – по-прежнему находятся в незаконном заключении. Лица, виновные в убийстве четырех граждан Грузии, – Давида Башарули, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия, – остаются безнаказанными», - говорится в заявлении ведомства.

В аппарате госминистра подчеркивают, что деструктивные действия России не прекратились даже во время пандемии Covid-19, что еще больше обострило положение людей, пострадавших в результате конфликта, передает портал SOVA.

При этом, отмечают в Тбилиси, альтернативы мирному урегулированию конфликта нет. Вот почему ведомство продолжает проводить политику примирения, ориентированную на благосостояние людей.