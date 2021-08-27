СГБ Грузии опровергает информацию о связи предполагаемых членов ИГ с делом журналиста Габуния

Дело журналиста Георгия Габания никак не связано с пятерыми жителями Грузии, вступившими в ряды террористической группировки «Исламское государство». Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».

Оппозиционный телеканал «Мтавари» ранее сообщил, что «дело о ликвидации Габуния» упоминается в материалах следствия, начатого против пяти человек из-за связей с ИГ. Ни прокурор, ни адвокаты задержанных не смогли однозначно ответить на соответствующий вопрос, сославшись на то, что они не могут разглашать детали.

«Информация о том, что на электронных носителях, переданных адвокатам, якобы были записаны кадры брифинга Ники Гварамия, связанные с фактом подготовки убийства журналиста Георгия Габуния, не соответствует действительности. Это никак не связано с нынешним делом, и в электронных материалах, выданных адвокатам, записаны были только доказательства, связанные с обвиняемыми в терроризме», – говорится в заявлении СГБ.

Одновременно в ведомстве подчеркнули, что на момент передачи материалов адвокатов дело не содержало засекреченной информации. Таким образом, юристы свободно могли рассказать о деталях заинтересованным лицам или СМИ.

«Хотим еще раз подчеркнуть, что целенаправленная дезинформация вокруг вопросов государственной безопасности, включая мероприятия по борьбе с терроризмом и продолжающееся расследование уголовного дела, с одной стороны вредит имиджу СГБ и служит снижению общественного доверия к ведомству, а с другой – наносит серьезный ущерб безопасности страны», – заявляют в СГБ.

Во вторник СГБ Грузии сообщила о задержании пяти жителей Панкиссого ущелья, которые стали членами «Исламского государства» и планировали перебраться в Сирию в лагерь террористов. По данным СГБ, обвиняемые присягнули на верность нынешнему лидеру ИГ и распространили соответствующее видео среди экстремистов. Как утверждается, они открыто передвигались по улицам и демонстрировали запрещенную террористическую символику. Силовики также заявляют, что выявили лидера группы, который называл себя представителем ИГ и эмиром в Грузии.

Накануне Тбилисский городской суд принял решение оставить всех пятерых обвиняемых в заключении до окончания следствия.

О подготовке покушения на журналиста Георгия Габуния летом 2020 года заявил гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия.

Тогда он утверждал, что киллер, некий Васамбек Боков действует по заданию главы Чечни Рамзана Кадырова, который желает отомстить Габуния из-за оскорблений в адрес высшего руководства РФ.

Практически одновременно СГБ сообщила о задержании человека, въехавшего в Грузию с поддельным паспортом гражданина РФ на имя Васамбека Бокова.

После этого в СГБ заявили, что настоящее имя мужчины – Магомед Гуциев. По версии следствия, в период с 11 февраля по 13 июня 2020 года Гуциев следил за Габуния и собирал информацию о нем.

В феврале текущего года Тбилисский городской суд приговорил Гуциева к четырем годам тюрьмы, признав его виновным по статьям «посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные», «преследование», «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков», «незаконное пересечение государственной границы Грузии».