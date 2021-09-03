На «Нижнем Зарамаге» ужесточили контроль из-за АЧС в Южной Осетии

Президент России Владимир Путин рассказал, что не пользуется мобильным телефоном. Об этом он сообщил на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я убедился, что вы не [канцлер Германии] Ангела Меркель, Владимир Владимирович. У вас мобильного при себе нет, так что он точно на мероприятии не зазвонит", – сказал телеведущий и модератор сессии Сергей Брилев Путину в начале мероприятия, когда президент вышел на сцену.

"Мне кажется, что это нетрудно было заметить, но уже за это спасибо", – ответил Путин.

Брилев также спросил президента, есть ли у него мобильный телефон в принципе. Путин ответил отрицательно. "Даже с питерских времен не оcталось? 8-921… Нет?" – спросил Брилев.

На недавних переговорах Путина с Ангелой Меркель в Кремле у нее зазвонил мобильный телефон. Президент в это время сказал, что они с канцлером Германии находятся в "постоянном телефонном контакте".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков как-то признал, что у Владимира Путина нет сотового, а если ему нужно поговорить в отсутствие стационарной связи, телефон ему передает один из помощников. Первое фото Путина со смартфоном попало в Сеть лишь во время визита российского президента в "Яндекс" в 2017 году: тогда Путин на публике сам взял устройство в руки.

В феврале 2020 года Путин отмечал, что не использует смартфон, так как ему намного легче "снять трубку специальной связи" и ему "найдут любого абонента".

Лукашенко также не пользуется мобильным телефоном. Об этом он рассказал в январе 2020 года. Он отметил, что не пользуется смартфоном по соображениям безопасности. Лукашенко также упомянул вредное влияние радиоволн на здоровье человека и опасности искусственного интеллекта, которые прилагаются к мобильным телефонам.