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Коронавирус в Грузии: 2 684 новых случая заражения, скончались 83 человека
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 684 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 38,6 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 6,95%, за последние две недели – 9,46%, а за последнюю неделю – 8,6%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 562 627.
Более 40% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 080. В Имерети выявили 262 случая заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 238, в Кахетии – 232, в Квемо Картли – 224, в Аджарии – 212, в Шида Картли – 198, в Мцхета-Мтианети – 90, в Гурии – 78, в Самцхе-Джавахети – 43, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 27.
От ковида умерли еще 83 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 7 732. Выздоровели 3 695 человек, их общее число выросло до 509 181.
На данный момент в Грузии 45 688 активных случаев коронавируса. Из них 7 061 пациент (более 15%) проходит лечение в больницах. Состояние 1 624 пациентов тяжелое. 2 453 граждан (около 6% активных случаев) остается в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 36,2 тысячи лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 102 человека.
Другие новости дня
США подключатся к урегулированию конфликта в Донбассе
Урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе будет обсуждаться не только в «нормандском формате», но и с участием США. Об этом заявила вице-премьер Украины . По ее словам, Вашингтон подключился к работе со дня встречи президентов двух стран.
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне 1 сентября. Среди прочего они обсудили вопросы безопасности и обороны, в том числе «противодействие российской агрессии». Зеленский попросил помочь с освобождением людей, задержанных и осужденных на территориях аннексированного Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в России. В списках, которые Киев передал Вашингтону, указаны имена около 450 человек.
Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда части Донецкой и Луганской областей Украины вышли из-под контроля Киева. Жертвами конфликта стали 13 тысяч человек. Не менее полутора миллионов мирных граждан покинули свои дома.
Урегулированием конфликта в регионе занимается трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ.
Выработкой политического решения конфликта занимается «нормандская четверка» – четырехсторонняя группа глав государств и руководителей МИД. В группу входят Германия, Россия, Украина и Франция.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в поддержке вооруженных сепаратистов на востоке Украины. Москва все обвинения отвергает.
К тушению лесного пожара в Кахетии привлечен вертолет
Лесной пожар тушат в Кварельском муниципалитете (Кахетия) на востоке Грузии, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Пожар начался пару дней назад в ущелье Чагургура, недалеко от водохранилища Чала. По предварительной информации, огонь распространился на площадь около пяти гектаров. К тушению сегодня утром был привлечен вертолет пограничной полиции. Работы осложняет ветер. По словам мэра Кварельского муниципалитета Ростома Сесиашвили, пожар не угрожает населенным пунктам.
«Вместе с пожарными к тушению подключены соответствующие службы мэрии Кварели. Можно сказать, что пожар практически локализован», - сказал Сесиашвили журналистам.
Коронавирус в Абхазии: 69 новых случаев, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 287 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 69 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 60 пациента. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 5 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 13, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 70 пациентов, состояние 8 человек тяжелое.
- В военном госпитале скончался пациент 1969 года рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25 486 человек. Зарегистрировано 385 летальных случаев. Выздоровели 21 480 человек.
Гарибашвили: Страну можно закрыть за час, но это не выход
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключает, что власти решатся на «очередное закрытие» для стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, сообщает «Новости-Грузия».
«Нет ничего проще очередного закрытия. За час можно закрыть всю страну, однако это не выход. Мы привезли более 3 миллионов [доз] вакцин. Этот выбор должно сделать само население. Обязательна вакцинация, обязательное ношение масок и защита всех, наших близких. Закрытие страны сегодня невозможно, могут быть введены локальные ограничения», - заявил сегодня Гарибашвили журналистам.
Премьер добавил, что у открытия экономики страны «нет альтернативы» и результатом этой стратегии «стало то, что сегодня мы имеем двухзначный экономический рост».
«Я этим горжусь. Я горжусь тем, что бизнес спокоен, стабильно развивается наша экономика и есть беспрецедентный рост нашей экономики, то, что туристический сезон не провалился и у нашего населения появились дополнительные доходы – это результаты этого решения», - заявил он.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. С того дня в стране зафиксировали 559 943 случая заражения, 506 486 пациентов выздоровели, 7 649 человек умерли.
По мнению эпидемиологов, страна преодолела очередной пик заболеваемости COVID-19, однако число летальных исходов будет оставаться высоким как минимум до середины сентября.
Смерч сорвал крыши нескольких жилых домов в Кобулети
Смерч сорвал крыши нескольких жилых домов в черноморском городе Кобулети. Кадры торнадо в социальных сетях распространяют очевидцы, сообщает «Новости-Грузия».
Как в самом райцентре, так и в селах муниципалитета повалены десятки деревьев, повреждены автомобили, сотни абонентов остались без электроэнергии. Из-за ливня сегодня днем в Кобулети также были затоплены автомобильные дороги, дворы и первые этажи домов. Критически поднялся уровень воды в реке Ачква.
В пресс-службе мэрии Кобулетского муниципалитета заявляют, что на месте мобилизованы сотрудники спасательной службы, а насосные станции и дренажные системы работают на полную мощность.
В результате непогоды в нескольких селах района активизировались оползневые процессы. Это Хала, Бобоквати, Квирике, Легва. Информация о жертвах в результате стихии до сих пор не поступала.
«Ущерб изучается, устанавливаются все семьи, пострадавшие в результате стихийного бедствия», - сообщили в мэрии. Местные власти открыли горячую линию для пострадавших.
По прогнозам синоптиков, 3 сентября в Западной Грузии сохранится сравнительно холодная и дождливая погода. Ожидаемая температура воздуха составит +18, +23 градусов. 4 сентября погода немного улучшится и до 8 сентября небольшие дожди сохранятся только в отдельных районах страны.
Директор абхазского Русдрама призвал власти обеспечить объекты культуры условиями для работы
Генеральный директор абхазского Русского театра драмы (Русдрам) Абхазии им. Ф. Искандера Ираклий Хинтба обратился с открытым письмом к министру культуры самопровозглашенной республики Гудисе Агрбе, в котором призвал обеспечить учреждения культуры нормальными условиями работы. Открытое письмо опубликовано на странице Хинтба в Фейсбук.
Приказом абхазского министра культуры с 12 июля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике на неопределенное время приостановлена деятельность всех объектов культуры, включая Русдрам, Абхазский драмтеатр, Пицундский концертный зал органной музыки, Абхазскую филармонию, Центральный выставочный зал, все музеи и библиотеки. По словам Хинтба, только в Абхазии культура переживает третий локдаун.
По его словам, «с 12 июля 2021 года деятельность подведомственных Министерству культуры Республики Абхазия учреждений запрещена на неопределенный срок, тогда как ни образование, ни спорт, ни торговля, ни общественное питание, ни сфера услуг, включая туризм, не испытывают на себе столь радикальных и унизительных ограничений, как деятели культуры Абхазии».«Сегодня, когда возобновили работу школы, а в остальных сферах не соблюдаются даже минимальные ограничения, продолжение запрета на деятельность учреждений культуры выглядит откровенным беспределом. Только в Абхазии культура переживает третий локдаун, и только Абхазия - единственная в мире страна пошла на радикальный шаг по закрытию учреждений культуры в нынешний период. В общей сложности мы провели в локдауне 10 месяцев», - указывается в письме, передает ТАСС.
Хинтба подчеркнул, что Русдрам «знает, что такое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований не на словах, а на деле и гарантирует полную безопасность зрителей». Ранее сообщалось, что из-за запрета на деятельность учреждений культуры на октябрь и ноябрь перенесли два концерта в рамках Международного музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает», которые должны были пройти 13 и 15 августа в Пицундском храме и в Сухуми. Также отменили гастроли в Сухуми Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова по программе «Большие гастроли», намечавшихся на вторую декаду сентября.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга покинет пост
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не будет участвовать в предстоящих выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии. Это означает, что Суга покинет пост главы правительства.
Выборы нового лидера партии назначена на 29 сентября. Он займет кресло премьера.
Комментируя свое решение Суга заявил, что до конца своего срока хочет сосредоточиться на борьбе с коронавирусом и не отвлекаться на предвыборную кампанию.
В октябре в Японии должны пройти всеобщие парламентские выборы. Местные СМИ предполагают, что правящая партия, если ее лидером останется Суга, может проиграть гонку. У премьера и партии сейчас очень низкие рейтинги, так как правительство решило провести Олимпиаду в Токио – несмотря на плохую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом и вопреки желанию японцев.
После Олимпиады в Японии наблюдается резкий рост числа больных COVID-19. В конце августа было зафиксировано максимальное количество заражений за всю пандемию – более 26 тысяч.
Суге 72 года. Он занял пост премьер-министра в сентябре прошлого года после отставки своего предшественника Синдзо Абэ.
В Грузии зарегистрировано три случая смерти вакцинированных от COVID-19 пациентов
В Грузии зафиксировано всего три случая смерти пациентов с COVID-19 среди полностью вакцинированных граждан. Об этом сегодня заявил глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.
«К сожалению, у нас есть три случая смерти среди дважды привитых людей», – сказал Гамкрелидзе в ходе вебинара для журналистов.
Он не уточнил, какой вакциной были привиты умершие. Первый случай смерти полностью вакцинированного человека в Грузии был зафиксирован 23 августа, пишет агентство «Новости-Грузия».
При этом Гамкрелидзе подчеркнул, что вакцинация уменьшает риск заражения COVID-19, однако, прежде всего защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода.
«В медицине нет ничего абсолютного. В июне-июле у нас было примерно 5 тысяч случаев инфицирования среди привитых одной дозой вакцины и примерно 4 тысячи – среди дважды вакцинированных, однако большинство из дважды привитых [пациентов] были очень легкими, очень малой части потребовалась госпитализация», – сказал Гамкрелидзе.
- По состоянию на 3 сентября в Грузии использовали 1 259 391 вакцину. При этом полностью привиты от коронавируса 437 094 человека, что составляет 15,3% от взрослого населения Грузии.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. С того дня в стране зафиксировали 559 943 случая заражения, 506 486 пациентов выздоровели, 7 649 человек умерли.
В Беслане завершилась вахта памяти жертв теракта в школе №1
Более 2500 человек посетили школу №1 города Беслана и мемориальный комплекс «Город Ангелов», где захоронены погибшие от рук террористов дети, их родители, учителя и сотрудники спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.
Как пишет ТАСС, все эти дни во дворе школы звучала траурная музыка. В спортзале установлен деревянный крест, по всему периметру которого люди ставили свечи, свечи, игрушки, бутылки с водой. Именно там в 2004 году террористы удерживали заложников без еды и воды.
Также игрушки и цветы люди ставили на окнах, выбитых взрывами. Каждый вечер с 1 сентября в 20:00 мск во дворе школы перед спортзалом зажигали 334 свечи – по числу жертв теракта. Их также зажгут сегодня.
В пятницу в школе прошла божественная литургия по погибшим. После прочтения на осетинском языке стихотворения «Великая скорбь Осетии», написанного после теракта народным поэтом Шамилем Джигкаевым, в 13:05 мск раздались два удара колокола, символизирующие два первых взрыва в спортзале. В это время по республике была объявлена минута молчания по призыву в социальных сетях.
В школе после ударов колокола ученики школ Беслана выпустили в небо 334 белых воздушных шара. Затем с фотографиями погибших прошел крестный ход от школы до мемориального кладбища «Город ангелов». Почтить память погибших прибыл в Беслан прибыл и президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, депутаты Госдумы, сенаторы.
- 1 сентября 2004 года в здании школы №1 в Беслане террористы захватили более 1100 человек. Боевики требовали вывода российских войск из Чечни. 3 сентября начался штурм школы. В результате боевого столкновения погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
- Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв и остаётся таковым по сей день. Единственный выживший террорист Нурпаши Кулаев был приговорён к пожизненному заключению.
- Европейский суд по правам человека в 2017 году обязал Россию выплатить около 3 миллионов евро родственникам жертв Беслана. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.
Левану Васадзе диагностировали рак крови – множественную миелому
Лидеру общественного движения «Эри», бизнесмену Левану Васадзе диагностировали множественную миелому (злокачественная плазмоклеточная опухоль). Об этом политик рассказал в видеообращении в Facebook.
В начале августа при обследовании в Москве врачи диагностировали Васадзе редчайшее заболевание костного мозга. По словам политика, чтобы установить диагноз, ему пришлось сменить пять клиник за два месяца – две в Турции и три в Москве, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Второй месяц лечусь. К сожалению, подтвердился второй диагноз – помимо амилоидоза AL-типа у меня официально диагностировали множественную миелому – один из видов рака крови. Те, кто за меня болеет, не бойтесь, потому что, к сожалению, уже подтвержденный предыдущий диагноз – амилоидоз AL-типа – гораздо более агрессивное и опасное заболевание, чем даже сам рак крови. Это родственные заболевания, которые часто вместе протекают. Но в данном случае очень странно, что они появились в совершенно здоровом организме за такой короткий промежуток времени», – сказал Васадзе.
Одновременно он добавил, что, согласно медицинскому заключению, основной причиной рака крови может быть отравление радиоактивным веществом.
«Если причина амилоидоза четко не ясна, то в случае миеломы прямо указывается, что одна из основных причин радиация и отравление», – отметил Васадзе.
Политик говорит, что проходит курс химиотерапии, после которого появится определенность относительно дальнейшего лечения.
- Бизнесмен и политик Леван Васадзе является активным критиком Запада, защитником патриархальных ценностей и сторонником пророссийского курса. Миллионер сделал свое состояние в России.
- В середине мая Васадзе основал общественное движение «ЭРИ» (грузинская аббревиатура «Эртоба, Раоба, Имеди» – Единство, Сущность, Надежда), которая планировала принять участие в предстоящих местных выборах.
На «Нижнем Зарамаге» ужесточили контроль из-за АЧС в Южной Осетии
Контроль ужесточен на пункте пропуска «Нижний Зарамаг», сообщили в управлении Россельхознадзора по Северной Осетии. Причина – вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
«Проверяется ручная кладь, пассажироперевозки, также усилен контроль за перемещением животных, продуктов и кормов для животных», – говорится в сообщении.
Во Владикавказе также сообщили, что усилен контроль и на «Верхнем Ларсе» – единственном официально действующем пункте пропуска на границе России и Грузии.
Ранее югоосетинское Министерство сельского хозяйства запретило на три года свиноводство в нескольких селах Цхинвальского района, где была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.
В Комитете госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия подозревают, что вспышка эпидемии АЧС связана с работой тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара.
Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона
Президент России Владимир Путин рассказал, что не пользуется мобильным телефоном. Об этом он сообщил на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Я убедился, что вы не [канцлер Германии] Ангела Меркель, Владимир Владимирович. У вас мобильного при себе нет, так что он точно на мероприятии не зазвонит", – сказал телеведущий и модератор сессии Сергей Брилев Путину в начале мероприятия, когда президент вышел на сцену.
"Мне кажется, что это нетрудно было заметить, но уже за это спасибо", – ответил Путин.
Брилев также спросил президента, есть ли у него мобильный телефон в принципе. Путин ответил отрицательно. "Даже с питерских времен не оcталось? 8-921… Нет?" – спросил Брилев.
На недавних переговорах Путина с Ангелой Меркель в Кремле у нее зазвонил мобильный телефон. Президент в это время сказал, что они с канцлером Германии находятся в "постоянном телефонном контакте".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков как-то признал, что у Владимира Путина нет сотового, а если ему нужно поговорить в отсутствие стационарной связи, телефон ему передает один из помощников. Первое фото Путина со смартфоном попало в Сеть лишь во время визита российского президента в "Яндекс" в 2017 году: тогда Путин на публике сам взял устройство в руки.
В феврале 2020 года Путин отмечал, что не использует смартфон, так как ему намного легче "снять трубку специальной связи" и ему "найдут любого абонента".
Лукашенко также не пользуется мобильным телефоном. Об этом он рассказал в январе 2020 года. Он отметил, что не пользуется смартфоном по соображениям безопасности. Лукашенко также упомянул вредное влияние радиоволн на здоровье человека и опасности искусственного интеллекта, которые прилагаются к мобильным телефонам.
Премьер Грузии пошутил об отказе от кредита ЕС: Россия вернет Абхазию и Самачабло
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили иронично ответил журналисту оппозиционного канала «Мтавари», попросившему прокомментировать заявление главы МИД России Сергея Лаврова.
Российский дипломат, в частности, заявил о готовности восстановить отношения с Грузией. Журналист «Мтавари» же поинтересовался у грузинского премьера, пойдёт ли Тбилиси на уступки для достижения этой цели.
«Что говорит Гварамия? (Ника Гварамия – гендиректор «Мтавари» – ред.). Какова его версия? Это всё потому, что мы отказались от кредита (ЕС)? Передайте Гварамия, что мы сейчас работаем над следующим вопросом: так как мы отказались от кредита (ЕС), Россия возвращает нам Абхазию и Самачабло. Всё очень хорошо», – сказал премьер.
В социальных сетях чувство юмора Гарибашвили оценили далеко не все. Часть пользователей считает, что вопросы, связанные с территориальной целостностью страны, – не повод для шуток.
В Грузии подтвердили, что отказались от предложенных Латвией вакцин AstraZeneca
Грузия отказалась принять в дар от правительства Латвии 50 тысяч доз вакцины от коронавируса британско-шведской фирмы AstraZeneca. Информацию подтвердил глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.
О том, что власти Грузии отказались от помощи Латвии, 2 сентября сообщил член партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки. Он назвал данное решение безответственным, отметив, что эту партию вакцин следовало бы использовать для вакцинации педагогов.
Гамкрелидзе говорит, что препарат AstraZeneca Грузии предлагала не только Латвия, но и другие страны ЕС. По его словам, отказ от их помощи был продиктован непопулярностью данной вакцины в Грузии и политических мотивов у этого решения нет.
«С большой вероятностью, спроса бы не было, поэтому, вероятно, ее [вакцину] пришлось бы списать. Были переговоры и это совместное решение. Не нужно придавать ему политические рамки», – заявил Гамкрелидзе в эфире телеканала «Формула».
Он также напомнил, что посредством международной платформы COVAX ранее Грузия получила до 130 тысяч доз вакцин AstraZeneca – тремя партиями по 43 тысячи доз каждая. В настоящее время у страны остается до 20 тысяч доз этого препарата. При этом темпы освоения запасов относительно небольшие – по 700-800 доз ежедневно.
«Напомню, что в связи с AstraZeneca во всем мире возникли проблемы – начиная с возрастных ограничений, определенного риска осложнений, а также вы помните первый очень тяжелый и трагический случай, который произошел в стране на четвертый день начала вакцинации. Все это повлияло на спрос на AstraZeneca», – заявил Гамкрелидзе.
Кадыров заявил, что у Чечни никогда не было независимости
Чеченские народные герои, в частности шейх Мансур, Байсангур Беноевский, Таймин Биболат, Адин Сурхо стремились создать Чечню в сегодняшнем ее виде, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Своим видением истории он поделился на последнем расширенном совещании в правительстве.
"Эта республика принадлежит нам и больше никому. За что мы всегда боролись, начиная со времен шейха Мансура? Мы боролись за возможность соблюдать ислам и за сохранение кодекса чеченца. Если взять наших народных героев и посудить, что они делали и чего добивались, то ясно, что они боролись за свободу, которую мы сегодня имеем", - сказал Кадыров.
По мнению чиновника, у чеченцев никогда не было своего государства.
"У нас никогда не было независимости и никакого государства. Если бы шейх Мансур хотел независимости, он бы не дошёл до Геленджика, а завоевал бы республику и создал бы здесь государство со своим флагом и гербом. А он весь Кавказ завоевал и до Анапы добрался", - заявил глава Чечни.
Как считает региональный руководитель, сегодня "Всевышний ответил на надежды этих людей и подарил нам победу". А чтобы сохранить эту победу "надо просто идти по пути Ахмата Кадырова и ничего больше не придумывать".
- Отец нынешнего главы Чечни Ахмат Кадыров с 1995 по 1999 год занимал должность муфтия непризнанной Чеченской республики Ичкерии, позже он ушёл в оппозицию и поддержал российские федеральные войска. Осенью 2003 года он был избран президентом республики, но в мае 2004 года погиб в результате покушения в Грозном.
- Имя бывшего президента Чечни в республике носят более 300 улиц, главная площадь в Грозном, парки, Чеченский государственный университет, школы, гимназии, детские сады, мечеть "Сердце Чечни" и полк Росгвардии, о массовых убийствах в подвале которого сообщила в феврале "Новая газета". В честь первого президента в Ахмат-Юрт было переименовано его родовое село. Кроме того, в республике действуют футбольный и бойцовский клубы, а также фонд имени Ахмата Кадырова, которые с декабря 2020 года находятся в санкционном списке Минфина США. Портреты Кадырова часто встречаются на улицах в Грозном. Правозащитники не раз отмечали роль главы Чечни Рамзана Кадырова в построении культа личности его отца.
Инфляция в Грузии обновила рекорд за десять лет
В августе инфляция в Грузии составила 12,8% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, обновив рекорд за десять лет. Об этом говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Грузстат).
Цены выросли практически на все группы продовольственных и непродовольственных товаров, а также на услуги.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», цены на продукты питания и безалкогольные напитки за последний год выросли на 16,2%. Масло и жиры подорожали на 43,9%, овощи и бахчевые – на 42,2%, молоко, сыры и яйца — на 17,3%, сахар, джемы и другие сладости – на 16,9%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 13%, рыба – на 11,9%, минеральные и родниковые воды, безалкогольные напитки и натуральные соки — на 11,5%, кофе, чай и какао – на 6,8%, фрукты и виноград – на 5,4%.
В группе «транспорт» цены за последний год выросли на 22,5%. Если говорить об отдельных категориях, то по сравнению с августом 2020 года цены на эксплуатацию личного автотранспорта увеличились на 32,5%, покупку автомобилей – на 2,9%, а на транспортные услуги – на 4,6%.
Цены на жилье, воду, электричество и газ выросли 11,6%, а на здравоохранение – на 10,9% в сравнении с августом 2020 года.
Годовая инфляция в 2019 году составила 7%. Для сдерживания ее уровня Национальный банк Грузии (НБГ) с сентября 2019 года начал ужесточать монетарную политику. Ставка рефинансирования за этот период выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.
С начала 2020 года годовой уровень инфляции стал снижаться. В январе и феврале он составил 6,4%, в марте – 6,1%, в сентябре – 3,8% и на этом уровне держался три месяца. В начале 2021 года стало очевидно, что позитивная тенденция носит временный характер. В феврале годовая инфляция составила 3,6%, а уже в марте 7,2%.
Согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), средняя инфляция в Грузии в этом году установится на уровне 7,3%, а в декабре достигнет 9,4%. Эксперты фонда ожидают, что в 2022 году инфляция в Грузии должна снизиться до 2,8%.
В МВФ указывают, что стране может потребоваться дальнейшее ужесточение монетарной политики, и Национальный банк Грузии должен быть готов к быстрому повышению процентной ставки в случае необходимости.
NYT: cепаратисты Каталонии искали поддержки у российских спецслужб
Соратники лидера сепаратистов Каталонии Карлеса Пучдемона могли сотрудничать с российскими спецслужбами и обращаться к России за помощью в отделении автономии от Испании. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на материалы европейской разведки.
Журналисты рассказывают о политике и историке Жозепе Льюисе Алае. Как утверждается, весной 2019 года он посещал Москву, чтобы заручиться поддержкой Москвы в вопросе отделения Каталонии от Испании.
По данным СМИ, советник Пучдемона встречался с действующими представителями спецслужб, а также с бывшими российскими разведчиками супругами Еленой Вавиловой и Андреем Безруковым и бывшим руководителем контрразведки ФСБ Олегом Сыромолотовым. Среди контактов Алая в России – журналист Евгений Примаков. В 2019 году он вёл программу "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".
Алай и Пучдемон подтвердили факты визитов в Россию. При этом политики утверждают, что это было обычные деловые поездки для поддержки регулярных контактов с иностранными официальными лицами и журналистами.
The New York Times со ссылкой на конфиденциальные документы пишет, что для Кремля работа с сепаратистами соответствовала стратегии президента России. Владимир Путин, по данным спецслужб, стремился посеять разлад на Западе, поддерживая сепаратистские настроения.
У The New York Times нет данных о том, получил ли Алай помощь от Москвы, но вскоре после его поездки была образована некая группа "Демократическое цунами", которая организовывала протесты в Каталонии. В частности, активисты устаивали акции в аэропорту Барселоны и перекрывали главную автомагистраль, связывающую Испанию с северной Европой.
Испанская полиция в одном из отчётов сообщает, что в создании протестной группы участвовал советник Пучдемона, пишет издание. Кроме того, в этих же отчётах, как утверждается, имеются подтверждения о налаживании связей с российской разведкой.
Слухи о связях российских политиков с Каталонией впервые появились после того, как правительство Пучдемона в октябре 2017 года провело референдум об отделении региона от Испании. Большинство проголосовавших выступили за независимость автономии.
Мадрид не признал итоги голосования. Испанские власти арестовали многих лидеров протеста. Пучдемон бежал за границу. Сторонники независимости Каталонии обвинили испанские власти в использовании темы российского вмешательства для очернения массового движения обычных граждан.
Грузия второй день подряд обновляет рекорды смертности от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 86 пациентов (днем ранее – 81). Это – новый антирекорд за все время пандемии. Число жертв COVID-19 достигло 7649.
За сутки в стране выявили 3034 новых случая коронавируса. Накануне провели 36 400 тестов: PCR-тестов – 15 268, экспресс–тестов на антиген – 21 132.
Выздоровели еще 3952 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 559 943, выздоровевших – 506 486.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,34%, за последние 14 дней составляет 9,72%, за неделю – 8,98%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 23 518 человек, всего в Грузии использовано 1 259 391 вакцин.
Шведская группа ABBA выпустит первый за 40 лет альбом
Популярная шведская группа ABBA объявила о выпуске первого за 40 лет альбома. Он выйдет 5 ноября. В альбоме представлены 10 песен. Об этом говорится на сайте музыкантов.
Две песни из альбома уже были представлены публике на видеопрезентации а Лондоне. По словам артистов, после этого они стали работать над новыми композициями и в итоге решили выпустить альбом.
Музыканты также планируют открыть арену в Лондоне и дать там серию концертов. Участвовать вместо певцов будут их голограммы – изображения в молодом возрасте, которые получили название "аббатары". Виртуальных артистов создал режиссёр "Звёздных войн" Джордж Лукас.
Группа ABBA образовалась в 1972 году в Стокгольме и просуществовала около 10 лет. Последний альбом The Visitors вышел в 1981 году, после чего группа распалась. Музыканты ABBA стали первой шведской группой, чьи произведения занимали первые строчки в чартах англоговорящих стран, в частности США, Великобритании и Канады. В 2010 году группу включили в Зал славы рок-н-ролла.
Артисты заявляли, что больше не соберутся вместе, но в 2018 году они воссоединились для записи новых песен и виртуального турне. Всем музыкантам сейчас за 70 лет.
«Персеверанс» добыл первый образец грунта с Марса
Марсоход "Персеверанс" со второй попытки добыл образец грунта из внутренней части большого куска горной породы на Марсе. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
На фотографии, сделанной 1 сентября видно, что бур ровера просверлил аккуратное отверстие, а отсутствие пыли вокруг него подтверждает, что проба не рассыпалась, как это произошло при первой попытке бурения 5 августа. Первые изображения, переданные на Землю, показывают, что неповреждённый образец находится в резервуаре после извлечения, говорится в сообщении.
Однако в НАСА отмечают, что из-за недостаточного освещения снимки получились нечёткими. Для полной уверенности в успехе миссии понадобятся новые снимки с более качественным светом. Ожидается, что новые фотографии образца будут переданы на Землю в субботу, 4 сентября.
В течение года марсоход должен собрать более двух десятков образцов из внутренних частей различных горных пород, которые будут доставлены на Землю в рамках совместных миссий НАСА и Европейского космического агентства.
В апреле вертолёт "Инженьюити", который был доставлен на Марс вместе с ровером "Персеверанс", стал первым аппаратом с двигателем, совершившим управляемый полет на другой планете.
"Персеверанс" совершил посадку в кратере Езеро на Марсе 19 февраля этого года. Предполагается, что некогда кратер был заполнен водой. Марсоход попытается найти на планете признаки существования древних форм жизни и соберёт образцы грунта, которые затем должны быть доставлены на Землю.
"Персеверанс" отправился к Марсу в июле прошлого года. В рамках миссии "Марс-2020" устройство проработает на планете около 700 земных суток.
Джим Риш: «Решение правительства отказаться от помощи ЕС вызывает вопросы»
«Решение правительства отказаться от помощи ЕС и от установленных Евросоюзом условий, вызывает вопросы о будущем Грузии и верховенстве закона, необходимом для защиты каждого гражданина», – заявил член комитета Сената по международным отношениям Джим Риш.
В интервью «Голосу Америки» сенатор сказал, что обе партии должны работать над созданием лучшей политической среды.
«Обе партии должны соблюдать дух соглашения от 19 апреля и работать над созданием более мирной и сотруднической политической атмосферы в Грузии, в том числе путем проведения чистых и справедливых выборов в органы местного самоуправления 2 октября», – заявил сенатор.
Вместе с тем, Джим Риш называет решение «Единого национального движения» подписать соглашение слишком запоздалым, пишет Общественный вещатель.
«Хорошо, что «Единое национальное движение» наконец увидело преимущества соглашения от 19 апреля, но этот жест слишком мал и запоздалый. Отказываясь подписать документ на протяжении нескольких месяцев, «Единое национальное движение» сотрясло соглашение, что способствовало решению «Грузинской мечты» выйти из соглашения», – заявил сенатор Риш.
Число жертв наводнений после урагана «Ида» достигло 45 человек
Число погибших в результате наводнений после урагана "Ида" на северо-востоке США увеличилось до 45 человек, сообщил телеканал CNN. В пятницу в Новый Орлеан (Луизиана) вылетит президент США Джо Байден, чтобы изучить ущерб, нанесенный штату стихией.
В штате Нью-Джерси жертвами стали не менее 23 человек. При этом, по данным местных властей, их число может вырасти, поскольку многие числятся пропавшими без вести. Губернатор штата Фил Мерфи сказал, что большинство погибших – это те, кто находились в своих автомобилях, когда на них неожиданно обрушились потоки воды.
Ураган "Ида" привел к масштабным наводнениям и в Нью-Йорке, где, по предварительным данным, погибло не менее 12 человек. В городе приостановили работу всех линий метрополитена. Мэр города Билл де Блазио заявил, что в городе спасателей ждут сотни человек.
В нескольких штатах страны объявлено чрезвычайное положение, ведутся спасательные и восстановительные работы.
Ранее в четверг президент США Джо Байден поблагодарил спасателей, которые работали в ночь, когда сильнейший дождь обрушился на Нью-Йорк, и сообщил, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях готово предоставить пострадавшим штатам государственную поддержку. Байден планирует в пятницу вылететь в Луизиану, где собирается встретиться с руководителям штата и местными властями наиболее пострадавших от стихии районов.
На данный момент в США около 1,2 млн человек не имеют доступа к электричеству, более 900 тысяч из них – в штате Луизиана.
Ранее ураган "Ида" обрушился на Луизиану: крупнейший город штата Новый Орлеан был полностью обесточен, на восстановление энергоснабжения могут уйти недели. Ветер с легкостью вырывал деревья и срывал крыши и даже повернул вспять течение Миссисипи, крупнейшей реки Северной Америки.
Синоптики характеризовали "Иду" как ураган четвертой категории из пяти возможных – скорость ветра достигала 150 миль (240 километров) в час. Этот показатель выше скорости ветра урагана "Катрина", который имел третью категорию и считается самым разрушительным в истории США.
Джо Байден раскритиковал отказ суда приостановить закон об абортах
В Техасе с 1 сентября запрещено делать аборт после шестой недели
Президент США Джо Байден раскритиковал Верховный суд за отказ приостановить техасский закон об абортах. По словам американского лидера, это беспрецедентное посягательство на права женщин.
Байден поручил юристам Белого дома разработать шаги, которые могут предпринять федеральные власти, чтобы предоставить жительницам Техаса доступ к безопасным и законным абортам.
Закон, который американцы называют "Актом о сердцебиении", вступил в силу в штате Техас 1 сентября. Он запрещает делать аборт после шести недель в большинстве случаев, даже после изнасилования или инцеста. Исключение – аборты по медицинским показаниям, на которые необходимо получить письменное заключение от врача.
"Акт о сердцебиении" также даёт право любому частному лицу подать в суд на докторов, совершивших процедуру позже установленного срока, а также на тех, кто помогал им или содействовал. Таким образом заявитель может отсудить у ответчика до 10 тысяч долларов. Подать в суд может даже, например, друг беременной или отца ребёнка.
Правозащитники, а также сеть женских клиник Planned Parenthood пытались заблокировать закон в Верховном суде, пока его конституционность оспаривается. Но им отказали: пять из девяти судей выступили за то, чтобы акт продолжал действовать.
Некоторым жительницам Техаса до ближайшей клиники, где можно легально сделать процедуру, придётся уезжать за 400 км от дома. Союз защиты гражданских свобод утверждает, что миллионы женщин практически лишились права на аборт.
- Согласно имеющему прецедентную силу решению Верховного суда по делу "Роу против Уэйда" от 1973 года, американские женщины имеют право на аборт до срока, когда плод делается способным самостоятельно выжить вне матки. Как правило это 22–24-я неделя беременности. Техасский закон урезал этот срок более чем втрое.
- Техас – второй по размерам территории и численности населения штат США. Он считается консервативным.
На грузино-российской границе произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло близ грузино-российской границы. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.
Подземные толчки были зафиксированы в 07:34 по тбилисскому времени на территории Цунтинского района Республики Дагестан, в 9 километрах от границы Грузии. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 11 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», предыдущее землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло в регионе Самцхе-Джавахети 29 августа.
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