Коронавирус в Грузии: 2 684 новых случая заражения, скончались 83 человека

В Грузии за минувшие сутки выявили 2 684 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 38,6 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 6,95%, за последние две недели – 9,46%, а за последнюю неделю – 8,6%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 562 627.

Более 40% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 080. В Имерети выявили 262 случая заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 238, в Кахетии – 232, в Квемо Картли – 224, в Аджарии – 212, в Шида Картли – 198, в Мцхета-Мтианети – 90, в Гурии – 78, в Самцхе-Джавахети – 43, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 27.

От ковида умерли еще 83 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 7 732. Выздоровели 3 695 человек, их общее число выросло до 509 181.

На данный момент в Грузии 45 688 активных случаев коронавируса. Из них 7 061 пациент (более 15%) проходит лечение в больницах. Состояние 1 624 пациентов тяжелое. 2 453 граждан (около 6% активных случаев) остается в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 36,2 тысячи лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 102 человека.