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Родственники обвиняемых в терроризме жителей Панкиси требуют их освобождения
Родственники обвиняемых в терроризме жителей Панкисского ущелья Грузии провели в селе Дуиси акцию протеста. Они заявляют о невиновности задержанных и требуют их освобождения.
«Власти используют наших детей для повышения своего рейтинга. Говорят, что поймали террористов. О каком терроризме идет речь!?» – заявила тетя одного из задержанных, Мэри Кавтарашвили.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, участники акции обратились за помощью к дипломатическому корпусу. В случае, если задержанных не освободят, их родственники планируют объявить голодовку.
Пятеро жителей Панкиси были задержаны по обвинению в членстве в террористической организации 24 августа. По информации Службы государственной безопасности (СГБ), задержанные, которые являются гражданами Грузии, присоединились к террористической организации «Исламское государство» и планировали отправиться в сирийский лагерь террористов.
По данным следствия, житель села Дуиси Юсуф Цатиашвили завербовал остальных четверых молодых людей с целью пополнения рядов группировки.
СГБ распространила видео- и аудиозаписи, якобы доказывающие вину подозреваемых.
Другие новости дня
Задержан бывший генпрокурор Армении Агван Овсепян
Задержан бывший генеральный прокурор Армении, экс-председатель Следственного комитета Агван Овсепян, пишет «Радио Азатутюн» со ссылкой на Специальную следственную службу (ССС).
Овсепяну предъявлено обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности, получении взятки, мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем (отмывание денег).
ССС поясняет, что Агван Овсепян, с 18 марта 2004 года по 13 сентября 2013 года занимая должность Генерального прокурора, а с 18 июля 2014 года по 11 июня 2018 года – председателя Следственного комитета, фактически принимал участие в управлении рядом компаний, осуществлявших предпринимательскую деятельность, кроме того получил взятку в особо крупном размере – 190 млн драмов и путем мошенничества совершил хищение в особо крупном размере – 800 млн драмов.
Экс-генпрокурору также предъявлено обвинение в легализации полученного преступным путем имущества в особо крупном размере – 1 млрд 299 млн 404 тыс. 414 драмов.
Исходя из интересов следствия, ССС опубликует более подробную информацию в ходе предварительного следствия.
Куба первой в мире начала вакцинацию детей от двух лет
Куба стала первой в мире страной, начавшей вакцинацию детей от двух лет. Для прививок используются местные препараты Abdala и Soberana. Всемирной организацией здравоохранения они пока не признаны.
Из-за пандемии на Кубе школы практически не открывались с марта 2020 года. Новый учебный год начался в стране 6 сентября. Преподавание ведётся по телевидению, так как у большинства семей нет доступа в интернет. Кубинские власти ожидают, что школы будут открываться пошагово с октября, если к этому времени все дети и подростки будут вакцинированы.
Куба не стала закупать импортные вакцины и не стала участвовать в программе помощи COVAX, в рамках которой бедные страны могут получить препараты для борьбы с коронавирусом. Вакцина Abdala, по данным кубинских разработчиков, при испытаниях показала эффективность более 92 процентов, препарат Soberana – 62 процента.
В последние месяцы на Кубе наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Из 5700 смертей от COVID-19 примерно половина приходится на минувший август. C начала пандемии в стране выявлено более 650 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 95 тысяч приходится на детей и подростков.
В большинстве стран мира вакцинация одобрена для детей с 12 лет. Ранее о планах делать прививки от COVID-19 маленьким детям сообщали Китай, Объединённые Арабские Эмираты и Венесуэла. В Чили 6 сентября китайский препарат Sinovac одобрен для вакцинации детей от шести лет.
Талибы для разгона протестующих открыли предупредительный огонь
В Афганистане исламисты движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) открыли огонь в воздух для разгона акции протеста перед посольством Пакистана в Кабуле. Об этом сообщает AFP.
По данным СМИ, перед зданием пакистанской дипмиссии собрались около 70 человек. Среди них было много женщин. Они выкрикивали лозунги с осуждением действий Пакистана в отношении Афганистана.
Местная пресса обращает внимание, что протест проходит на фоне визита в Кабул главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида. Он прибыл в страну по приглашению талибов для обсуждения взаимоотношений двух стран.
На днях "Талибан" объявил о победе над силами сопротивления в Панджшерском ущелье. Оппозиция в Панджшере эти сведения отвергла, обвинив Пакистан в военной и финансовой поддержке талибов.
Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего жёсткие правила действовали в отношении женщин и девочек.
Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя. Афганские женщины сообщают о притеснениях и нарушении своих прав со стороны талибов.
В Грузию переехал адвокат Иван Павлов, защищавший ФБК и журналиста Сафронова
Адвокат Иван Павлов уехал из России в Грузию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу... Многое придётся начинать с нуля. Но мне это не в первый раз. Более того, я планирую продолжить ту работу, из-за которой меня заставили покинуть мою страну. Несмотря на то, что я временно вынужден жить за границей, своё настоящее и будущее я связываю с Россией. И я вернусь», – написал адвокат.
Как пишет «Дождь», в апреле 2021 года на Павлова завели уголовное дело о разглашении данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Ему назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запретили общаться со свидетелями по его делу, в том числе с Сафроновым.
Павлов возглавлял правозащитное объединение «Команда 29», которое, в частности, представляло в суде ФБК, бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан по делу о шпионаже, ученого Виктора Кудрявцева и журналиста Ивана Сафронова, обвиняемых в госизмене.
Летом «Команда 29» объявила о прекращении деятельности. Это произошло после того, как Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт организации. По словам юристов, Генпрокуратура отождествила «Команду 29» с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включенной в список «нежелательных организаций».
- Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным и признанный в России «иностранным агентом», а также экстремистской организацией, в конце августа прекратил существование как юридическое лицо.
- Ранее о переезде из России в Грузию сообщили активисты Pussy Riot Александр Софеев и Вероника Никульшина, а также бывшая ведущая YouTube-канала «Навальный LIVE» Александра Шапалина.
Жителям Ленобласти напомнили, что они могут проголосовать в Абхазии и Германии
Жители Ленинградской области смогут принять участие в выборах в Госдуму из самопровозглашенной республики Абхазия и Германии. Об этом рассказала пресс-секретарь Леноблизбиркома Виктория Полякова.
«На пяти избирательных участках, образованных в Абхазии и относящихся к Ленинградской области (Всеволожский одномандатный избирательный округ № 111), граждане России будут голосовать 9 и 10 сентября. На двух избирательных участках, образованных в генконсульстве в Бонне (Германия) и относящихся к Ленинградской области (Кингисеппский и Волховский одномандатные избирательные округа №112 и № 113), голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени. Для участия в выборах избирателю необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации (заграничный, дипломатический или служебный паспорта)», – заявила Полякова.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.
- 17-19 сентября россияне будут выбирать депутатов Госдумы, глав девяти регионов, а также депутатов законодательных органов в 39 регионах страны. Участки на выборах в Госдуму не открываются в Грузии, Йемене, Ливии, «ДНР» и «ЛНР».
Призовой фонд грузинской лотереи для вакцинированных составит 900 тысяч долларов
Розыгрыш лотереи для вакцинированных граждан начнется в Грузии с 13 сентября и продлится до конца года, сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе.
По его словам, общий призовой фонд лотереи составит 2.8 млн лари (около 900 тысяч долларов). Деньги будут выделены из госбюджета Грузии.
В лотерее, организованной компанией «Национальная лотерея Грузии», смогут принять участие все граждане, вакцинированные одной или двумя дозами вакцины от коронавируса. Победители будут выявлены методом случайного отбора.
Лотерея будет проводиться ежедневно. Запланированы еженедельные, итоговые розыгрыши, а также финальный розыгрыш – в конце года.
Ежедневно будут разыгрывать по 100 и 500 лари, еженедельно – по 1000, 1500, 5000 и 10 000 лари. Призовой фонд итогового розыгрыша, который пройдёт в декабре, составит 100 тысяч лари.
Общественный транспорт в Грузии возобновит работу 13 сентября
С 13 сентября в Грузии возобновит работу общественный транспорт, такое решение сегодня принял межведомственный координационный совет.
Работа муниципального транспорта в крупных городах была остановлена с 14 августа из-за резкого ухудшения эпидситуации.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», это решение вызвало протесты – граждане много раз жаловались на то, что им трудно добираться на работу без автобусов и маршрутных такси, а в Тбилиси еще и без метро.
Сначала было заявлено, что работа транспорта возобновится 4 сентября, затем этот срок продлили до 13 сентября.
Ранее в Минздраве Грузии заявили, что поддержат вопрос восстановления работы транспорта, чтобы граждане могли беспрепятственно подключиться к учебному процессу. Учеба в школах и вузах Грузии начинается 15 сентября, однако до 4 октября процесс будет проходить онлайн.
ФСБ обвинила разведку Украины в «диверсии» на газопроводе в Крыму
Федеральная служба безопасности России заявила 7 сентября, что Главное управление разведки министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа (организация признана в России экстремистской и запрещена) причастны к диверсии, которая якобы произошла 23 августа в аннексированном Крыму на газопроводе в селе Перевальное под Симферополем.
ФСБ cообщает, что в рамках расследования арестовала трёх подозреваемых, а исполнителям украинская сторона якобы обещала около 2 тысяч долларов.
Среди задержанных — зампредседателя Меджлиса Нариман Джелял, который, по данным ФСБ, выступил как посредник, а также Асан и Азиз Ахтемовы, которых в ведомстве назвали исполнителями. ФСБ распространила видео с фрагментами допросов Асана и Азиза Ахтемовых, которые, как утверждается, дали признательные показания.
3-4 сентября в Крыму прошли обыски и были задержаны пятеро крымских татар. Помимо Джеляла и братьев Ахметовых сообщалось о задержании Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова. 4 сентября возле здания ФСБ в Симферополе прошла акция протеста активистов и родственников задержанных. Они потребовали сообщить информацию об их близких. Полиция задержала более 40 человек.
6 сентября подконтрольный российским властям суд в Симферополе арестовал Джеляла и братьев Ахметовых по делу о якобы диверсии, а Одаманову и Усеинову назначили 15 и 14 суток административного ареста по статье о неповиновении полиции. Нариман Джелял отрицает все обвинения в свой адрес.
О повреждении неизвестными газопровода вблизи села Перевальное российские СМИ сообщили 23 августа со ссылкой на местное управление МВД России. Факт повреждения из других источников подтвердить не удалось, сообщала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар .
Власти Украины связывают задержания и аресты крымскотатарских активистов с саммитом "Крымской платформы", который прошел 23 августа.
Россия выражала протест против проведения саммита. В Москве мероприятие называли "шабашем" и грозили его участникам последствиями.
«Яндекс» удалил ссылки на «Умное голосование» из поисковой выдачи
Ссылки на сайт "Умного голосования" и его "зеркала" пропали из поисковой выдачи "Яндекса" после того, как Роскомнадзор добавил их в реестр запрещенных сайтов. На это обратило внимание издание TJournal.
Читатели заметили, что ссылки остаются при использовании VPN. Они предположили, что отсутствие ссылок связано с постановлением по делу ставропольской компании по продаже овечьей шерсти "Вулинтертрейд", получившей права на товарный знак "Умного голосования".
В сентябре Арбитражный суд Москвы из-за этого запретил Google и "Яндексу" показывать словосочетание "Умное голосование" в поисковой выдаче. Тогда "Яндекс" заявлял, что будет оспаривать это решение.
Но внесение Роскомнадзором сайта в список запрещенных не связано с этим судом. Причина в том, что РКН добавил ссылки в реестр запрещенных сайтов по требованию Генпрокуратуры из-за связи с ФБК. РКН считает, что сайт "Умного голосования" используется "для продолжения деятельности и проведения мероприятия экстремистской организации".
"Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически", – объяснили TJournal в пресс-службе компании.
«Аэрофлот» отстранил от работы отказавшихся привиться пилотов
"Аэрофлот" отстранил от работы и отправил в отпуск без сохранения зарплаты шестерых пилотов, так как они отказались сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщил РБК представитель авиакомпании Михаил Демин, отметив, что в "Аэрофлоте" работают более двух тысяч пилотов.
6 сентября Шереметьевский профсоюз летного состава сообщил , что "Аэрофлот" начал отстранять непривитых пилотов, хотя "хотя никто не обязывал работодателя применять такие меры". Глава профсоюза Игорь Дельдюжов рассказал РБК, что в организацию обратились около десяти летчиков, среди которых были как командиры воздушных судов, так и вторые пилоты. Их начали отстранять от работы с 16 августа, а приказы вышли 30-го.
В профсоюзе также называют дискриминацией отстранение от полётов непривитых пилотов, в то время как непривитые сотрудники других подразделений авиакомпании продолжают работать.
В письме Дельдюжова гендиректору "Аэрофлота" Михаилу Полубояринову говорится, что прививки сделали 84 процента сотрудников авиакомпании при необходимых 60 процентах.
Подобной ситуации с отстранением от работы нет ни в одной авиакомпании России. Применяемые к работникам меры вызывают излишнюю социальную напряженность и подталкивают их к увольнению, предупредили в профсоюзе и попросили главу "Аэрофлота" отменить приказ об отстранении.
В конце августа Шереметьевский профсоюз летного состава сообщил руководству "Аэрофлота" о переходе пилотов в другие авиакомпании из-за недовольства условиями труда и зарплатой, а также предупредил, что это грозит нехваткой опытных пилотов. СМИ также писали о массовых увольнениях бортпроводников, недовольных условиями труда, низкой зарплатой и плохим отношением руководства.
31 августа гендиректор "Аэрофлота" сообщил, что бортпроводникам повысят зарплату до 100-150 тысяч рублей в месяц в зависимости от часов налёта, а зарплату пилотов будут повышать поэтапно.
Сальвадор признал биткоин официальным платёжным средством
Сальвадор стал первой страной мира, признавшей биткоин официальным платёжным средством. Криптовалютой можно будет расплачиваться наряду с долларом США.
Закон об официальном использовании криптовалюты вступает в силу сегодня. Накануне Сальвадор сообщил, то купил двумя траншами первые 400 биткоинов. Инициатором закона стал президент Найиб Букеле. По его словам, биткоин поможет привлечь инвестиции и стимулировать внутреннее потребление. Сальвадорцы смогут использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг с помощью электронного кошелька Chivo.
Закон об использовании биткоина в Сальвадоре был принят в июне. Перед вступлением закона в силу в стране прошли протесты. Участники акций говорят, что опасаются мошенничества и нестабильности курса валюты. Пенсионеры, в частности, говорят, что использование криптовалюты отразится на объёме полагающихся им выплат.
Полиция задержала 21 человека за наркопреступления в Тбилиси и регионах
МВД Грузии сообщает о проведении спецоперации и задержании наркодельцов в Тбилиси, Лагодехи, Марнеули, Рустави и Батуми. Всего задержан 21 человек, из них 18 являются наркодилерами.
Еще трое задержанных были курьерами группы наркодилеров в социальной сети. Они размещали наркотики на разных местах в Тбилиси, а затем продавали их.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», оперативные сотрудники полиции с разрешения суда осуществили несколько контрольных закупок наркотиков и тайную аудио-видео запись этого процесса.
При личном обыске и обыске жилья задержанных полиция изъяла разные виды наркотиков в особо крупном размере, в том числе до восьми литров нового психоактивного вещества. При обыске также была изъята крупная сумма денег, отмечают в МВД.
«Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотиков в большом и особо крупном размере, незаконной продаже и попытке незаконной продажи в составе группы», – отмечают в МВД.
В случае доказательства вины задержанных ждет наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.
Расследование наркопреступлений ведется по статье 260 Уголовного кодекса Грузии.
Сотрудники центральной криминальной полиции задержали 12 человек, двое из которых являются условно-досрочно освобожденными. Самому младшему задержанному – 17 лет, самому старшему – 51 год.
COVID-19 в Грузии: 1965 новых случаев, 3996 человек выздоровели
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 50 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 7917 человек.
За сутки в стране выявили 1965 новых случаев коронавируса. Накануне провели 25 624 теста: PCR-тестов – 6884, экспресс–тестов на антиген – 18 740.
Выздоровели еще 3996 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 567 922, выздоровевших – 523 669.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,67%, за последние 14 дней составляет 8,77%, за неделю – 7,63%.
Из 36 310 активных случаев заражения тяжело больны 1559, на искусственном дыхании находятся 405 пациентов.
За сутки вакцинированы от коронавируса 24 262 человека, всего в Грузии использовано 1 340 062 вакцин.
Дмитрий Медоев: «Мы должны присутствовать в Европе, быть на виду и на слуху»
Южная Осетия продолжает расширять международные контакты и готова наладить связи с партиями и политическими организациями левого толка в Италии. Об этом РИА Новости заявил глава МИД самопровозглашенной республики Дмитрий Медоев, который по приглашению местных коммунистов посещает Италию.
Медоев говорит, что хочет «навести мосты между партиями, заложить фундамент действий».
«У нас есть левые партии, которые бы хотели сотрудничать. Если в Италии будет готовность, я их сведу с двумя-тремя партиями из Осетии», – заявил Медоев.
По словам политика, югоосетинские власти «расширяют географию присутствия», у Южной Осетии уже есть представители в Ломбардии, Венето, Сардинии, Сицилии и Риме.
«Впереди у нас поездки по другим странам Европы, мы должны присутствовать в Европе, чтобы быть на виду и на слуху», – сказал Медоев.
Отметим, что в феврале текущего года в МИД Грузии заявили, что «оккупационные режимы назначают в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей». В Тбилиси утверждают, что эти представители «служат деструктивным (для Грузии и европейских стран) задачам российских спецслужб».
Аслан Бжания встретился с руководителями оппозиционных партий и движений
В Сухуми накануне состоялась встреча президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с руководителями различных оппозиционных партий и движений.
Как сообщили в пресс-службе Бжания, участники встречи в конструктивной форме обсудили общественно-политическую ситуацию в Абхазии. Представители оппозиции предложили абхазскому руководству рассмотреть ряд инициатив.
Встречу прокомментировал председатель общественной организации «Аидгылара» Кан Кварчия. Именно «Аидгылара» ранее обратилась к Бжания с предложением начать диалог – чтобы «поставить заслон политически мотивированным насильственным действиям в стране».
«Президент пригласил нас на обсуждение вопросов, связанных с реализацией нашей инициативы о путях выхода из внутриполитического кризиса», – заявил Кварчия.
Тони Блэр: «Терроризм в Афганистане не победить без создания институтов»
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, возглавлявший британское правительство с 1997 по 2007 гг., выступил за сохранение иностранного военного присутствия в Афганистане. Блэр выступил в Лондоне по случаю 20 годовщины террористического нападения на США 11 сентября 2001 года.
Тони Блэр считает, что борьба с терроризмом - сама по себе - не способна устранить террористическую угрозу. Это подтверждено и быстрым восстановлением влияния талибов после вывода из Афганистана иностранных войск.
Блэр, возглавлявший британское правительство в 2001 году, когда международная коалиция ввела свои войска в Афганистан, предлагает чётко определить меры противодействия новому подъёму терроризма.
Переустройство Афганистана провалилось не потому, что афганский народ не желал переустройства, а потому, что для управления страной не были созданы эффективные государственные институты и не была преодолена многолетняя коррупция, считает Блэр.
Подруга бежавшей из Чечни Халимат Тарамовой покинула Россию
Анна Манылова, подруга 22-летней чеченки Халимат Тарамовой, которую отец насильно вывез в Грозный из кризисного центра для жертв семейного насилия в Махакале , объявила о том, что вынуждена была покинуть Россию.
Манылова утверждает, что начала получать угрозы от людей, которые представлялись родственниками Тарамовой. По её словам, она выехала в Европу и возвращаться в Россию пока не планирует.
На днях Халимат Тарамова записала видеообращение, в котором призвала не распространять о ней слухи и оставить ее в покое. Правозащитница Светлана Анохина считает, что Тарамову заставили сделать эту запись.
- Халимат Тарамова, дочь бывшего министра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова,, приближённого главы республики Рамзана Кадырова. Она уехала в начале июня из Грозного в Махачкалу – в квартиру, в которой помогают женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. До этого она записала видеообращение, в котором рассказала, что подвергалась насилию в семье из-за своей сексуальной ориентации. Тарамова попросила не раскрывать её местонахождение.
- 10 июня в махачкалинскую квартиру, где находилась девушка, ворвались дагестанские и чеченские полицейские, которые задержали всех находившихся там женщин и доставили их в РОВД. Уже оттуда Тарамову вывезли в Чечню.
- В августе стали известны подробности истории Тарамовой. Перед побегом из дома и последующим похищением её на три месяца помещали для "лечения" гомосексуальности в подмосковную клинику Invia Elite, а также "изгоняли джинна", читая над ней Коран.
- 11 августа издание Baza написало, что Халимат Тарамова якобы попыталась бежать во второй раз, но ее задержали на границе Чечни и Дагестана, отследив по камерам, и теперь она снова дома.
В Крыму арестован замглавы меджлиса крымских татар
Суд в Симферополе арестовал на два месяца заместителя председателя меджлиса крымских татар Наримана Джелялова. Ему предъявлено обвинение в «пособничестве диверсии».
Ранее российские правоохранительные органы провели обыски у крымских татар в Симферополе, по итогам которых были задержаны пять человек, включая Джелялова. Двух из задержанных, братьев Азиза и Астана Ахметовых, обвинили в диверсии, а именно в умышленном повреждении газопровода у села Перевальное.
После задержания десятки крымских татар вышли к зданию ФСБ России в Симферополе для того, чтобы узнать о судьбе своих близких. Полиция разогнала стихийное собрание, задержав свыше сорока человек.
Репрессии в отношении крымских татар начались в 2014 году после аннексии полуострова российскими властями. Многие из татар выступали против так называемого присоединения Крыма к России. На данный момент свыше ста представителей этого народа находятся в колониях, СИЗО или под следствием. В большинстве случаев их обвиняют в экстремизме.
В 2016 году Верховный суд Крыма, подчиняющийся российским властям, признал меджлис крымских татар экстремистской организацией и запретил его деятельность.
ПАСЕ отправит в Россию пятерых наблюдателей за выборами
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отправит пятерых наблюдателей за выборами в Россию. Команда будет работать в Москве с 17 по 19 сентября, сообщается на сайте ассамблеи.
Члены миссии планируют встретиться с представителями различных партий, местными наблюдателями, сотрудниками СМИ, гражданскими активистами, а также с сотрудниками Центризбиркома. По итогам работы будет подготовлен доклад. Он ляжет в основу отчета о том, как Россия соблюдает обязательства в электоральной сфере.
ПАСЕ отметила, что провести полноценную миссию этом году не получится из-за эпидемиологической ситуации, а также, потому что в Россию на предстоящие выборы не приедут их международные партнеры – наблюдатели от ОБСЕ.
В ПАСЕ надеются, что присутствие наблюдателей придаст дополнительную ценностью диалогу между России с Советом Европы.
- Ссылаясь на пандемию, российские сократили число допущенных наблюдателей на предстоящие выборы с 500 до 60. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) впервые с 1993 года не направит на выборы в Россию свою наблюдательную миссию.
- С 17-19 сентября россияне будут выбирать депутатов Госдумы, глав девяти регионов, а также депутатов законодательных органов в 39 регионах страны.
Тони Блэр: Терроризм в Афганистане не победить без создания институтов
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, возглавлявший британское правительство с 1997 по 2007 гг., выступил за сохранение иностранного военного присутствия в Афганистане. Блэр выступил в Лондоне по случаю 20 годовщины террористического нападения на США 11 сентября 2001 года.
Тони Блэр считает, что борьба с терроризмом - сама по себе - не способна устранить террористическую угрозу. Это подтверждено и быстрым восстановлением влияния талибов после вывода из Афганистана иностранных войск.
Блэр, возглавлявший британское правительство в 2001 году, когда международная коалиция ввела свои войска в Афганистан, предлагает четко определить меры противодействия новому подъему терроризма.
Переустройство Афганистана провалилось не потому, что афганский народ не желал переустройства, а потому, что для управления страной не были созданы эффективные государственные институты и не была преодолена многолетняя коррупция, считает Блэр.
В Абхазии подтверждено 93 новых случая коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 399 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 93 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 52 пациента. Состояние 17 человек оценивается как тяжелое, 15 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 16, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 62 пациента, состояние 8 человек тяжелое.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25 622 человека. Зарегистрировано 387 летальных случаев. Выздоровели 21 525 человек.
В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Россией
В Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы Украины и России, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Киевского городского совета Алину Михайлову.
Памятник установили в 2001 году в сквере на улице Маршала Якубовского. Решение снести его Киевсовет принял в июле 2021 года. Сейчас памятник находится в одной из районных администраций города и «должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма».
«Дружба не предполагает убийства, лжи и захвата чужого. Дружба, если когда-либо существовала, закончилась оккупация Севастополя, Донецка и Луганска. Дружба в будущем невозможна до тех пор, пока Россия не покинет каждый сантиметр украинской земли, не возместит каждую копейку ущерба и пока Президент РФ не извинится перед украинским народом на коленях», – написала Михайлова в Facebook.
В планах депутата «провести ревизию» и других памятных знаков, «связанные с государством агрессором», в том числе проверить все названия улиц и объектов.
- Вооруженный конфликт на востоке Украины длится с 2014 года. За это время убиты свыше 13 тысяч человек. Киев обвиняет Москву в вооруженной поддержке сепаратистов. Россия все обвинения категорически отвергает.
СГБ Грузии: в Цхинвали освободили задержанного гражданина США
Гражданин США Джексон Пол Крамер, находившийся в туристическом походе и задержанный российскими военнослужащими на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия, в Джавском районе (граничит с высокогорным регионом Рача на западе Грузии), освобожден и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает Служба государственной безопасности Грузии (СГБ).
По данным СГБ, после незаконного задержания американца была активирована «горячая линия», по которой информация предоставляется Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) и сопредседателям Женевских международных дискуссий.
«Несколько минут назад мы перевезли американского гражданина на территорию, контролируемую центральным правительством. Он находится в Грузии в туристических целях и был незаконно задержан российскими оккупационными силами. После его ареста была активирована «горячая линия», информация была предоставлена МНЕС в Грузии, а также сопредседателям Женевских международных дискуссий, и были задействованы все доступные средства для своевременного освобождения незаконно задержанного гражданина США и его доставки на территорию, которая контролируется центральными властями Грузии», - сказал пресс-секретарь Службы государственной безопасности Ираклий Антадзе.
Он отмечает, что интенсивные консультации для обеспечения освобождения незаконно задержанного американца проводились в ежедневном режиме. СГБ Грузии также заявляют, что ответственность за произошедшее лежит на Российской Федерации.
«Меня обвинили в пересечении границы, я не знал об этом, исходя из ситуации, я вернулся. Я немного могу сказать: какое-то время я был в тюрьме, потом меня освободили. Я находился в походе по Кавказскому региону, в направлении Черного моря и это [задержание] мне помешало», - заявил после освобождения Джексон Пол Крамер, передает «Новости-Грузия».
«6 сентября Джексон Пол Крамер был привлечен к административной ответственности и в соответствии со Статьей 14 Законом «О государственной границе» выдворен и передан грузинской стороне», - говорится в сообщении пресс-службы.
В свою очередь в югоосетинском КГБ заявили, что ответственность за кризисную ситуацию, вызванную нарушением гражданином США де-факто границы грузино-осетинской границы и его задержанием, «целиком и полностью лежит на руководстве США и Грузии, которые не просто отказываются признавать факт существования Южной Осетии в качестве независимого государства, но целенаправленно скрывают от граждан США, пребывающих в Грузию с туристическими целями, информацию о наличии Государственной границы между РЮО и Грузией».
«Полагаем, что полноценное обеспечение личной безопасности иностранных туристов, выбирающих Грузию в качестве места отдыха, возможно только после завершения процесса делимитации и демаркации государственной границы Южной Осетии, а также предоставления всем гражданам третьих стран исчерпывающих сведений относительно линии прохождения госграницы с Грузией и режима ее функционирования», - отмечает КГБ.
Возобновился суд по делу против Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели
В Тбилисском городском суде возобновилось рассмотрение уголовного дела по обвинению в отмывании денег лидерами партии «Лело для Грузии» - Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесменом Автандилом Церетели, отцом основателя оппозиционного телеканала «Пирвели» Вато Церетели. В качестве свидетеля сегодня выступил главный аудитор Счетной палаты Службы доходов Грузии Георгий Барамидзе, сообщает «Новости-Грузия».
Генеральный директор телекомпании «Пирвели» Вато Церетели заявил журналистам, что судебные процессы проходят в ускоренном порядке. Он связывает это с приближающимися выборами, которые называет «референдумом». «Мы приближаемся ко дню референдума, остается несколько недель, поэтому возобновился суд над моей семьей и он будет в ускоренном порядке. Не только суд над членами моей семьи, над членами семей критически настроенных представителей СМИ, медиаменеджерами», - сказал Вато Церетели.
В сентябре 2019 года Вахтанг (Вато) Церетели внес залог за своего отца, обвиняемого в оказании помощи в отмывании миллионов посредством TBC Bank. Тбилисский городской суд решил оставить Автандила Церетели, основателя компаний «Самгори трейд» и «Самгори М», на свободе под залог в размере 500 тысяч лари.
Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям «Самгори трейд» и «Самгори М», которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета основателя TBC Bank Мамуки Хазарадзе и его партнеру по бизнесу Бадри Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.
В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний «Самгори М» и «Самгори трейд» увеличился на год, при том что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.
TBC Bank не потребовал возвращения денег и от тех, кто поручился за «Самгори М» и «Самгори трейд». Банк также не стал срезать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, которое было под залогом. Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе. Параллельно этому TBC Bank периодически стал освобождать от ипотеки заложенную компаниями «Самгори М» и «Самгори трейд» недвижимость.
Хазарадзе и Джапаридзе предъявили обвинения в отмывании денег. Они уже внесли назначенный судом залог - по 700 тысяч лари (около 235 тысяч долларов). Как заявил Автандил Церетели, он не совершал никакого преступления, а лишь одолжил деньги своим друзьям.
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