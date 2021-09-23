Ника Мелия прокомментировал свою потасовку с Ираклием Кобахидзе

Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия прокомментировал свою потасовку с председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе.

Инцидент произошел сегодня днем, 23 сентября, перед зданием представительства ЕС в Тбилиси. Политики пришли в офис Евросоюза на встречу с западными дипломатами, чему предшествовал скандал с предполагаемой утечкой секретных данных из Службы госбезопасности Грузии, в том числе о слежке за западными дипломатами.

Когда Кобахидзе вышел со встречи и отвечал на вопросы журналистов, к нему подошел лидер «Нацдвижения» Ника Мелия. В результате политики стали обвинять и оскорблять друг друга.

Мелия заявил, что «Грузинская мечта» показала свое лицо странам-партнерам Грузии. Он отметил, что находившиеся в здании представительства Евросоюза послы попросили его «не поддаваться на провокацию», после того как рядом с офисом собрались активисты правящей партии, сообщает «Нетгазети».

«Все лицезрели, в особенности послы наших партнеров, с каким правительством мы имеем дело. Они попросили нас быть начеку и не поддаваться на провокации, которые устраивал режим. Даже если бы «Грузинская мечта» захотела, она бы не смогла показать свое лицо более ясно перед международным сообществом», - заявил политик.