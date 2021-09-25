Премьер Грузии выступил на Генассамблее ООН с мирной инициативой

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает SOVA. В своей речи глава правительства, кроме прочего, говорил о ситуации в регионе, заявив о важности обеспечения мира: «Мы предлагаем на Южном Кавказе «Мирную инициативу соседства» для содействия стабильности в нашем регионе».

По словам премьера, Тбилиси готов принять международную встречу, где будут обсуждены перспективы мирной добрососедской инициативы, в которую включатся Грузия, Армения, Азербайджан и международные партнеры.

«С геополитической точки зрения важность Черноморского региона значительно растет. Черное море находится на передовой шахматной доски динамичного состязания. Это микромир управления конфликтами: если тут сохранятся мир и стабильность, подобное будет возможно достичь и в другом месте. Поэтому нашей целью является обеспечение мира и стабильности во всем регионе. На Южном Кавказе мы предлагаем «Мирную инициативу соседства» для содействия стабильности нашего региона».

По словам Гарибашвили, этот формат будет практическим решением региональных вопросов, имеющих общие интересы вместе с американскими и европейскими партнерами. Он отметил, что устойчивый мир и общая стратегическая перспектива на Южном Кавказе принесут пользу всему Черноморскому региону, а также обеспечат стабильность для более широкой архитектуры европейской безопасности.

«Давайте начнем строить доверие небольшими шагами, а затем перейдем к решению других региональных и глобальных вопросов», - добавил премьер-министр Грузии.