Близ села Эргнети задержали граждан Грузии, один из них пострадал

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила о задержании трех граждан Грузии близ села Эргнети у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.

«С момента незаконного задержания была активирована «горячая линия», проинформированы Миссия наблюдателей ЕС и сопредседатели Женевских международных дискуссий. Незаконные задержания людей значительно осложняют среду безопасности и повседневную жизнь местного населения вдоль линии оккупации. Полная ответственность за незаконные задержания возлагается на Российскую Федерацию», – говорится в cообщении СГБ.

Одного из задержанных уже передали грузинской стороне, сообщает агентство «Интерпрессньюс». Ему необходима медицинская помощь.

В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявляют, что четверо граждан Грузии накануне вечером «незаконно пересекли государственную границу Южной Осетии по руслу реки Большая Лиахва». В Цхинвали утверждают, что они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«После обнаружения югоосетинским пограничным нарядом указанные лица предприняли попытку скрыться. При этом один нарушитель перебежал обратно в Грузию, двое задержаны пограничниками, еще один в ходе побега сорвался с обрыва высотой 10-12 м, в результате чего получил травмы и позднее был задержан», – сказали в пресс-службе югоосетинского ведомства.

Там отметили, что в настоящее время по данному инциденту следственными органами проводится разбирательство.

«Пострадавшему жителю Грузии оказана необходимая медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное. Из гуманитарных соображений прорабатывается вопрос о его передаче грузинской стороне», – подчеркнули в ведомстве.

В КГБ добавили, что в отношении остальных задержанных «предусмотренные законом процессуальные действия будут продолжены».