Врачи диагностировали перелом лучевой кости у освобожденного из Цхинвали гражданина Грузии

Освобожденного властями самопровозглашенной республики Южная Осетия гражданина Грузии, 29-летнего Николоза Пехшвелашвили перевезли в военный госпиталь города Гори.

По предварительной оценке медиков, у него диагностирован перелом лучевой кости. Проводятся дополнительные исследования, пишет агентство «Интепрессньюс».

«Пациента в приемное отделение госпиталя доставила бригада скорой помощи. Согласно первичному осмотру, у него отмечается перелом лучевой кости. Состояние пациента на данном этапе стабильное, его жизни ничего не угрожает. Проводятся исследования, на основании которых будут уточнены повреждения», – сообщил травматолог-ортопед госпиталя Шалва Годердзишвили.

По информации врача, лучевая кость пациента была зафиксирована гипсовой повязкой, что свидетельствует о том, что на месте ему была оказана медицинская помощь.

О задержании граждан Грузии близ села Эргнети сообщили в Службе государственной безопасности страны. В Тбилиси говорят, что ответственность за незаконные задержания граждан Грузии возлагается на Российскую Федерацию.

В Цхинвали утверждают, что четверо граждан Грузии «незаконно пересекли границу».

«После обнаружения югоосетинским пограничным нарядом указанные лица предприняли попытку скрыться. При этом один нарушитель перебежал обратно в Грузию, двое задержаны пограничниками, еще один в ходе побега сорвался с обрыва высотой 10-12 м, в результате чего получил травмы и позднее был задержан», – сказали в пресс-службе югоосетинского КГБ.