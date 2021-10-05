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Юкнявичене: Гарибашвили откровенно признал, что дело против Саакашвили политизировано
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили откровенно признал, что дело против экс-президента страны Михаила Саакашвили политизировано, когда пригрозил предъявить задержанному политику новые обвинения. Об этом в своем Twitter написала экс-министр обороны Литвы, депутат Европарламента Раса Юкнявичене.
3 октября в интервью телеканалу «Имеди» Гарибашвили прокомментировал письмо Саакашвили, в котором экс-президент из тюрьмы обратился к председателю основанной им партии «Единое национальное движение» Нике Мелия, подчеркнув, что они «должны постоянно и сильно атаковать». «Пусть ведет себя прилично, а-то добавим еще другие статьи», - заявил Гарибашвили, комментируя послание.
«Премьер-министр Грузии откровенно признает, что дело против Саакашвили носит политический характер. Прискорбно и несовместимо со статусом страны, ассоциированной с ЕС», - пишет Юкнявичене.
- Саакашвили тайно прибыл в Грузию перед местными выборами, состоявшимися 2 октября. Регулярно он публично говорил о своих планах, подчеркивая, что не боится задержания. Экс-президент, который заочно приговорен на родине к шести годам тюрьмы за совершение должностных преступлений, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября.
- После перевода в тюрьму города Рустави, Саакашвили заявил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Пятый день он продолжает голодовку, требуя обводить его, а также трех граждан, которые помогали ему после прибытия в Грузию.
- В скором времени Саакашвили будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Другие новости дня
Коронавирус в Абхазии: 156 новых случаев инфицирования
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 672 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 156 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 34 пациента. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 22 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 6 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 19, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 82 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28 276 человек. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23 150 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Зеленский ввел санкции против 95 человек, причастных к выборам в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский ввел бессрочные персональные санкции в отношении 95 человек, причастных к проведению выборов в Госдуму Российской Федерации на территории аннексированного Крыма. Отмечается, что среди них есть как граждане России, так и граждане Украины.
Большинство из тех, против кого введены ограничительные меры, участвовали в выборах в качестве кандидатов. Кроме них под санкции попали члены территориальных избирательных комиссий и сотрудники ФСБ.
Зеленский также ввел санкции против трех российских компаний: завода судовой светотехники «Маяк», Амурского судостроительного завода и Казанского государственного казенного завода. В отношении них ограничительные меры будут действовать в течение трех лет.
Санкции, в частности, подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет участия в приватизации и аренде госимущества, прекращение выдачи разрешений на ввоз в Украину или вывоз из страны валютных ценностей, а также ограничение выдачи наличных по платежным картам.
- Крым был аннексирован в марте 2014 года, когда на полуостров были введены части российской армии, под контролем которых был проведен референдум о присоединении к России. Он был назначен в нарушение законов Украины. По итогам голосования, не признанного большинством стран мира, Путин 18 марта провозгласил, что Россия принимает Крым и Севастополь в свой состав.
- Украина считает Крым временно оккупированной территорией, страны Запада требуют от России отказа от аннексии и возврата полуострова. Кремль заявляет, что вопрос принадлежности Крыма решен окончательно.
Роскомнадзор намерен наказать Facebook оборотным штрафом
Удаление из социальных сетей Facebook и Instagram девяти ссылок на запрещенную к распространению информацию не избавляет компанию от угрозы оборотного штрафа размером от 1/20 до 1/10 годовой выручки.
Роскомнадзор составил административный протокол за повторное нарушение компанией Facebook правил ограничения доступа к материалам, которые содержат запрещенную информацию. Речь идет о нарушениях, выявленных в работе соцсетей Facebook и Instagram. Как сообщает РБК, протокол будет передан в суд, который определит дату рассмотрения дела.
За повторное нарушение ограничительных правил, американская компания Facebook может быть оштрафована на сумму в размере от 1/20 до 1/10 доли годовой выручки. Как сообщает Роскомнадзор, точная сумма штрафа будет определена судом.
С 2019 года Роскомнадзор направил компании Facebook 110 уведомлений. Но администрация компании удалила соответствующие названные материалы только после вызова ее представителя для составления протокола. По российскому закону компания должна была сделать это в течение суток после уведомления Роскомндазора.
Как отмечает РБК, Роскомнадзор перечислил типы материалов, которые считает недопустимыми. Речь идет, в частности, материалах, разжигающих религиозную рознь; рассказывающих об употреблении наркотиков; пропагандирующих «зацепинг», «руфинг», умышленную асфиксию; рассказывающих об экстремистских и террористических организациях.
Приехавшая в Грузию Лиза Ясько призвала бороться за Саакашвили
Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Лиза Ясько призвала граждан Грузии защитить экс-президента страны Михаила Саакашвили, о создании семьи с которым она недавно объявила.
31-летняя Ясько сегодня прилетела в Грузию. Вместе с представителем посольства Украины она навестила Саакашвили в тюрьме в городе Рустави, куда был помещен экс-президент после задержания.
«Мы очень завидуем Грузии, что у вас был такой президент. Он также является украинским политиком. Очень хочется, чтобы вы его защитили… Грузии действительно нужно чувствовать себя счастливой, что у нее есть такой человек как Михаил Саакашвили, который может пойти на столько ради своей страны, который так любит свою страну. Вы должны бороться за свое будущее, вы должны бороться за Михаила Саакашвили», - сказала она журналистам после встречи с политиком.
Елизавета Ясько – политолог, эксперт по вопросам культуры, народный депутат Украины Верховной Рады ІХ созыва от партии «Слуга народа», экс-председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает «Новости-Грузия».
1 октября, вскоре после задержания Саакашвили, на странице депутата в Facebook было опубликовановидео, на котором Саакашвили и Ясько заявили, что они влюблены друг в друга, создали семью и «начинают новую жизнь».
Мобильные пункты вакцинации появятся в регионах Грузии
Мобильные пункты вакцинации от коронавируса начнут обслуживать жителей еще нескольких регионов Грузии. Об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе на брифинге сегодня, 5 октября, передает «Новости-Грузия».
Пункты вакцинации, оборудованные в автобусах, некоторое время назад заработали в трех городах Грузии – Тбилиси, Батуми и Рустави.
«С целью повышения интенсивности вакцинации и обеспечения максимальной доступности вакцинации мобильные бригады будут посланы в разные населенные пункты разных регионов, чтобы предоставить сервис желающим сделать прививку гражданам на месте», - заявил Гибрадзе.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.
По состоянию на 5 октября, в Грузии провели 1 826 786 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 835 645 человек, что составляет 29,3% взрослого населения страны. В последнее время темпы вакцинации сильно замедлились. За сутки в стране в среднем проводят 8-10 тысяч прививок.
Михаила Саакашвили ограничили в праве на телефонные звонки
Михаила Саакашвили, находящегося под стражей, ограничили в праве на телефонные звонки. Об этом сегодня, 5 октября, заявил адвокат экс-президента Бека Басилая.
С просьбой об ограничении к пенитенциарному учреждению обратилась прокуратура Грузии. В ведомстве заявляют, что Саакашвили проходит обвиняемым еще по двум делам (по другим двум он уже приговорен к тюремным срокам). «Поскольку он проходит обвиняемым и в суде рассматриваются эти дела, в соответствии с Кодексом заключения его ограничили в праве на телефонные звонки. Также во внимание было принято то, что по факту незаконного пересечения границы следствие ведет МВД», - объясняют в пресс-службе прокуратуры.
С объяснением ведомства не согласен адвокат Саакашвили Бека Басилая. Он считает, что правовых основ для такого решения нет. «Судебное разбирательство ведется уже несколько лет, телефонные звонки Саакашвили ему никак помешать не могли. Это высосанная из пальца причина с целью лишить его прямой коммуникации с внешним миром. Когда он был заграницей, у него был телефон, а судебное разбирательство все равно велось», - заявил он в беседе с «Нетгазети».
В заключение адвокат отметил, что поскольку Саакашвили уже под заключением, мера пресечения в качестве ареста должна быть отменена, после чего прокуратура Грузии не сможет требовать ограничения права экс-президента на телефонные звонки.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. Он нелегально въехал на территорию страны из Украины. По прибытии Саакашвили, еще до своего ареста он обнародовал два видео из Батуми. В связи с делом по въезду бывшего президента в Грузию арестованы три человека. Самому Саакашвили предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы.
- Ранее в отношении Саакашвили в Грузии было возбуждено четыре уголовных дела. При этом по двум уже вынесены вердикты, по двум решения еще не вынесены. Сам экс-президент считает обвинения политически мотивированными. В тюрьме он объявил голодовку заявив, что не прекратит голодовку, пока он и задержанные из-за него люди не будут освобождены.
В «ЛНР» возбудили дело против Михаила Саакашвили
Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики («ЛНР») возбудила уголовное дело против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-за возможной причастности к убийству правоохранителей на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости.
«Возбуждено уголовное дело в отношении Саакашвили Михаила Николаевича, согласно паспорту - гражданина Украины… по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды, по признакам состава преступления», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Согласно данным ведомства, в конце 2013 года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев прибыла группа снайперов, которая в конце февраля 2014 года вела стрельбу по митингующим, а также представителям правоохранительных органов.
«Известно, что в результате стрельбы на Майдане Независимости в городе Киеве, которая имела место 20 февраля года, погибли 78 гражданских и 13 сотрудников правоохранительных органов», – отметили в «ЛНР».
Официальный представитель ведомства Инна Семенова, заявила, что генпрокуратура обратилась к белорусским и грузинским коллегам за помощью по делу против Саакашвили.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев будет работать над возвращением гражданина Украины Саакашвили «на всех уровнях». Министр культуры, бывший министр юстиции Тея Цулукиани назвала «правовым нонсенсом» разговоры об экстрадиции Саакашвили. Саакашвили хотя и гражданин Украины, но он там не осужден, сказала она.
- Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.
Лиза Ясько встретилась с Михаилом Саакашвили. ВИДЕО
В Грузию прибыла гражданская жена Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько. Журналисты грузинских телеканалов зафиксировали её у административного здания руставской тюрьмы – именно там находится арестованный 1 октября экс-президент Грузии.
Ясько после встречи с Саакашвили заявила журналистам, что Грузии повезло, так как «есть такой человек, как Михаил Саакашвили». «Это большая борьба, которую вам нужно выиграть», – добавила она.
Ранее с политиком в тюрьме встречались омбудсмен, его адвокаты и депутаты парламента Грузии.
Накануне Лиза Ясько обратилась к жителям Грузии, заявив, что «грузины должны защитить свое будущее».
- 1 октября, после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение, в котором политик рассказал, что создал с Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию.
- Лизе Ясько 31 год. Она – бывшая руководительница делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.
- Саакашвили был женат на уроженке Нидерландов Сандре Рулофс. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз.
Врачи диагностировали перелом лучевой кости у освобожденного из Цхинвали гражданина Грузии
Освобожденного властями самопровозглашенной республики Южная Осетия гражданина Грузии, 29-летнего Николоза Пехшвелашвили перевезли в военный госпиталь города Гори.
По предварительной оценке медиков, у него диагностирован перелом лучевой кости. Проводятся дополнительные обследования, пишет агентство «Интепрессньюс».
«Пациента в приемное отделение госпиталя доставила бригада скорой помощи. Согласно первичному осмотру, у него отмечается перелом лучевой кости. Состояние пациента на данном этапе стабильное, его жизни ничего не угрожает. Проводятся исследования, на основании которых будут уточнены повреждения», – сообщил травматолог-ортопед госпиталя Шалва Годердзишвили.
По информации врача, лучевая кость пациента была зафиксирована гипсовой повязкой, что свидетельствует о том, что на месте ему была оказана медицинская помощь.
О задержании граждан Грузии близ села Эргнети сообщили в Службе государственной безопасности страны. В Тбилиси говорят, что ответственность за незаконные задержания граждан Грузии возлагается на Российскую Федерацию.
В Цхинвали утверждают, что четверо граждан Грузии «незаконно пересекли границу».
«После обнаружения югоосетинским пограничным нарядом указанные лица предприняли попытку скрыться. При этом один нарушитель перебежал обратно в Грузию, двое задержаны пограничниками, еще один в ходе побега сорвался с обрыва высотой 10-12 м, в результате чего получил травмы и позднее был задержан», – сказали в пресс-службе югоосетинского КГБ.
Парламент Грузии прекратил депутатские полномочия лидеру «Нацдвижения» Нике Мелия
Парламент Грузии досрочно прекратил полномочия депутата Ники Мелия, который является председателем крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» и кандидатом в мэры Тбилиси.
Решение было принято 79 голосами «за», «против» не высказался никто из присутствующих на пленарном заседании депутатов.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Мелия решил отказаться от депутатского мандата в конце июля, после того как правящая «Грузинская мечта» в одностороннем порядке вышла из межпартийного соглашения, подписанного под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля.
Ника Мелия лишен депутатских полномочий уже в третий раз. Впервые такой факт произошел в декабре 2019 года, при парламенте девятого созыва. Тогда Мелия был лишен депутатского иммунитета после того, как Тбилисский городской суд признал его виновным по делу о банкротстве банка «Карту» в 2011 году.
По требованию прокуратуры Мелия лишили мандата и в начале 2021 года. За этим 23 февраля последовал арест политика по обвинению в организации и участии в массовом насилии, и попытке штурма парламента во время «гавриловской ночи» – 20-21 июня 2019 года.
Чтобы задержать лидера оппозиции, властям пришлось провести спецоперацию и штурмовать офис партии. Мелия был освобожден под нажимом международного сообщества под залог, который выплатил Евросоюз.
Сейчас Ника Мелия готовится ко второму туру выборов мэра Тбилиси, в котором ему будет противостоять кандидат партии власти Каха Каладзе. Согласно данным ЦИК, в первом туре выборов 2 октября Каладзе набрал 45,04% голосов, а кандидат от «Единого Нацдвижения» Ника Мелия – 33,96%.
Второй тур муниципальных выборов в Грузии состоится 30 октября.
Суд: срок запрета на въезд для комика Мирзализаде должен быть «разумным»
Замоскворецкий суд в Москве рассмотрел во вторник иск комика Идрака Мирзализаде к МВД России и частично удовлетворил его, потребовав отменить пожизненный запрет на пребывание Мирзализаде на территории страны и заменить его запретом на ограниченный "разумный" срок, сообщает адвокат Сергей Бадамшин.
Ранее МВД объявило пребывание Идрака Мирзализаде на территории России нежелательным пожизненно. Замоскворецкий суд приостановил это распоряжение до вступления в законную силу решения суда по апелляции.
Бадамшин отметил странность аргументов, которые представило МВД в защиту своей позиции.
Мирзализаде был арестован в начале августа на 10 суток. После этого он покинул Россию, а его пребывание в стране было признано нежелательным. Поводом для возбуждения дела стало выступление в программе "Разгоны" в марте 2021 года. Комик обсуждал тему ксенофобии и высмеивал проблемы, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности, когда снимают жильё в Москве. В одной из шуток по теме он высказался про русских.
- Мирзализаде – родившийся в Азербайджане талыш с белорусским гражданством. Многие его выступления обыгрывают его сложную идентичность и встречи с национальными стереотипами. В России он получил вид на жительство.
- Сам юморист извинился за шутку. В его поддержку выступили другие стендаперы, заявившие, что Мирзализаде в своём скетче выступал против ксенофобии, а не за неё. Они провели в его поддержку благотворительный концерт.
- В августе "Единая Россия" анонсировала законопроект, запрещающий въезд в страну так называемым русофобам. В документе предлагается не пускать в Россию людей, возбуждающих ненависть или вражду, распространяющих ложные сведения о СССР и одобряющих преступления нацистов. Русские в сообщении партии не упоминались.
Близ села Эргнети задержали граждан Грузии, один из них пострадал
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила о задержании трех граждан Грузии близ села Эргнети у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
«С момента незаконного задержания была активирована «горячая линия», проинформированы Миссия наблюдателей ЕС и сопредседатели Женевских международных дискуссий. Незаконные задержания людей значительно осложняют среду безопасности и повседневную жизнь местного населения вдоль линии оккупации. Полная ответственность за незаконные задержания возлагается на Российскую Федерацию», – говорится в cообщении СГБ.
Одного из задержанных уже передали грузинской стороне, сообщает агентство «Интерпрессньюс». Ему необходима медицинская помощь.
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявляют, что четверо граждан Грузии накануне вечером «незаконно пересекли государственную границу Южной Осетии по руслу реки Большая Лиахва». В Цхинвали утверждают, что они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«После обнаружения югоосетинским пограничным нарядом указанные лица предприняли попытку скрыться. При этом один нарушитель перебежал обратно в Грузию, двое задержаны пограничниками, еще один в ходе побега сорвался с обрыва высотой 10-12 м, в результате чего получил травмы и позднее был задержан», – сказали в пресс-службе югоосетинского ведомства.
Там отметили, что в настоящее время по данному инциденту следственными органами проводится разбирательство.
«Пострадавшему жителю Грузии оказана необходимая медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное. Из гуманитарных соображений прорабатывается вопрос о его передаче грузинской стороне», – подчеркнули в ведомстве.
В КГБ добавили, что в отношении остальных задержанных «предусмотренные законом процессуальные действия будут продолжены».
«Театр абсурда» – Кремль о событиях, связанных с Саакашвили
В Кремле оставили без комментариев заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он – «личный узник Путина». Об этом пишет «Интерфакс».
«Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Ранее Песков говорил, что в Кремле не видят особых рисков для дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения в страну Саакашвили.
- Михаил Саакашвили прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, состоявшимися 2 октября. Экс-президент, который заочно приговорен на родине к шести годам тюрьмы за совершение должностных преступлений, был арестован в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. По неофициальным данным, Саакашвили мог въехать на родину в вентиляционной кабине трейлера.
Первое заседание новой Думы откроет Терешкова - в обход Конституции
Первое заседание Государственной думы нового, восьмого созыва 12 октября откроет депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. Об этом со ссылкой на источники сообщил Znak.com. Информацию подтвердило агентство РИА Новости.
Согласно Конституции России, первое заседание Думы нового созыва открывает старейший по возрасту депутат. Терешкова им не является - ей 84 года, а избранному также по списку "Единой России" Владимиру Ресину - 85. Как утверждает РИА Новости со ссылкой на депутата Андрея Исаева, Ресин "отказался" открывать заседание Думы, поэтому как вторая по возрасту его откроет Терешкова.
У Znak.com другая версия. По словам собеседников издания, "был сделан реверанс в сторону Терешковой за предложение об «обнулении»". Валентина Терешкова, прославившаяся почти 60 лет назад как первая женщина-космонавт, в прошлом году при принятии поправок к Конституции предложила "обнулить" сроки Владимира Путина, чтобы он мог баллотироваться при желании в президенты в 2024 и 2030 годах. Эта поправка была принята.
Как отмечает Znak.com, за пять последних лет работы в парламенте Терешкова выступала в Госдуме всего 10 раз. Причём только одно из выступлений было посвящено обсуждению законопроекта. После выступления об "обнулении" в марте 2020 года она не выступала ни разу.
Открытие заседания Думы старейшим депутатом - не только традиция, но и требование Конституции, которое в прошлых созывах соблюдалось. Так, в 2016 году Думу открывал депутат от КПРФ Жорес Алфёров.
По итогам выборов "Единая Россия" сохранит в Думе конституционное большинство, а председателем скорее всего будет опять избран Вячеслав Володин. Состав фракции "ЕР" обновится примерно наполовину, несколько увеличится представительство коммунистов, в Думе также будет новая фракция "Новые люди" из 13 человек.
Грузия и Азербайджан подписали план двустороннего сотрудничества в сфере обороны
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял находящегося с официальным визитом в Грузии министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.
Стороны подписали план двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями «по различным векторам двустороннего военного сотрудничества».
По информации пресс-службы азербайджанского ведомства, Гасанов «выразил признательность Грузии за поддержку справедливой позиции Азербайджана во время второй Карабахской войны».
«Коснувшись военно-политической ситуации в регионе, стороны подчеркнули важность взаимной поддержки территориальной целостности, выразив уверенность в том, что развитие двустороннего военного сотрудничества поспособствует обеспечению стабильности и безопасности в регионе», – говорится в информации оборонного ведомства Азербайджана.
В Министерстве обороны Грузии, в свою очередь, сообщили, что в Цинандали (Кахетия, Восточная Грузия) проходит трехсторонний министериал Грузии, Азербайджана и Турции на уровне глав оборонных ведомств.
Как сообщалось ранее, в Грузии начались командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2021» при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.
Спикер парламента Грузии отправился в Украину на фоне ситуации с Саакашвили
Спикер парламента Грузии Каха Кучава отправился с официальным визитом в Украину.
Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, в рамках визита Кучава примет участие в церемонии, посвященной 80-ой годовщине трагедии в Бабьем Яру – массовой расправы нацистов с еврейским населением Киева.
Сообщается, что в церемонии также примут участие президенты Израиля и Германии, председатели парламентов Австрии, Чехии, Швеции, Словакии и Польши.
Визит спикера грузинского парламента проходит на фоне ареста в Грузии главы исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев будет работать над возвращением гражданина Украины Саакашвили «на всех уровнях». Министр культуры, бывший министр юстиции Тея Цулукиани назвала «правовым нонсенсом» разговоры об экстрадиции Саакашвили. Саакашвили хотя и гражданин Украины, но он там не осужден, сказала она.
«Провокационный выпад» – абхазский МИД об учениях Грузии, Азербайджана и Турции
В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали совместные учения Грузии, Азербайджана и Турции «Enternity-2021». В Сухуми считают, что это – «опасный провокационный выпад, направленный на поощрение военных амбиций Грузии»
«Создается устойчивое впечатление, что грузинские власти всерьез решили создать на своей территории своеобразный полигон для отработки боевых действий против неназванного противника. Причем военной мощи и потенциала США и НАТО грузинским стратегам уже недостаточно, и в последние годы Тбилиси активно углубляет военные связи с Анкарой и Баку», – сказано в заявление.
В абхазском МИДе говорят, что заявленные цели подобных военных учений «не могут ввести в заблуждение».
«Из опыта недавнего прошлого хорошо известно, какими заявлениями порой прикрывали военные приготовления – когда-то говорилось о необходимости охраны железной дороги, а теперь может понадобиться «охрана региональных экономических проектов». В Грузии не должны забывать, что такая лихорадочная военная активность в любой момент может привести к непредсказуемым последствиям и создать реальную угрозу существующей архитектуре региональной безопасности», – сказано в заявлении.
В Абхазии утверждают, что «не оставляют без внимания активно ведущийся процесс милитаризации Грузии и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие действия для защиты своей территории и обеспечения безопасности своих граждан».
Как сообщалось ранее, в Тбилиси начались командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2021» при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии. В ходе учений, состоящих из теоретической и практической частей, военные трех стран и представители соответствующих государственных структур выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов.
В связи с началом учений, которые продлятся до 8 октября, Грузию посетил глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов.
Работающие в Грузии дипломаты обеспокоены сообщениями о прослушке
Группа послов, представляющих дипломатический корпус, аккредитованный в Грузии, выразила «серьезную озабоченность» по поводу сообщений о прослушивании телефонных разговоров спецслужбами этой страны.
В сентябре в Грузии разгорелся скандал в связи с утечкой тысяч предполагаемых файлов спецслужб, в которых, как утверждается, задокументирована широкомасштабная давняя слежка за журналистами, священнослужителями, дипломатами и другими.
В совместном заявлении, опубликованном в понедельник после встречи с вице-премьером и министром иностранных дел Давидом Залкалиани, члены дипломатического корпуса подчеркнули, что предполагаемое прослушивание представляет собой «серьезное нарушение» Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и «ставит под угрозу нормальную дипломатическую работу в Грузии».
На встрече присутствовала представительная группа послов, включая папского нунция Жозе Авелину Бетанкура, посла ЕС Карла Харцеля, посла США Келли Дегнан и посла Японии Имамуру Акиру, пишет «Голос Америки».
Время работы ресторанов и кафе в Грузии продлили на час
В Грузии продлили на час работу кафе и ресторанов. Об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
С 6 октября объекты общепита смогут работать до 23:00. С 25 августа кафе и рестораны закрывались в 22:00.
В правительстве также решили снять ограничения на проведение концертов и фестивалей. Граждане смогут посещать мероприятия с соблюдением регуляций. Запрет на проведение фестивалей, развлекательных мероприятий и концертов был введен в Грузии с 14 августа.
На территории руставского металлургического завода произошел взрыв
Взрыв произошел на территории руставского металлургического завода. Как сообщает грузинская служба Радио Свобода, в результате происшествия погиб 59-летний мужчина. Он работал в цехе по переработке металлолома. О причине взрыва пока не сообщается.
«На этом участке нет каких-либо тяжелых или сложных установок, есть лишь кислородные баллоны», – рассказал один из сотрудников завода.
По информации МВД, уголовное дело возбуждено по статье 240 Уголовного кодекса Грузии: «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».
В Facebook назвали причину шестичасового сбоя в работе соцсети
Работа Facebook, Instagram и WhatsApp восстановлена после глобального сбоя, который продолжался около шести часов.
Компания Facebook, которой принадлежат Instagram и WhatsApp, сообщила о постепенном восстановлении работы 5 октября около 1:30 по московскому времени.
Шестичасовой сбой в работе сервисов произошел из-за неудачного изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые распределяют трафик между центрами обработки данных, написал в своем блоге Facebook. В компании добавили, что сбой сетевого трафика "эффектом домино нарушил связь между дата-центрами".
Facebook также написал, что утечки данных пользователей в результате сбоя не было.
Основатель компании Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбой.
"Я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с людьми, которые вам дороги", – написал он в фейсбуке.
Ранее произошел глобальный сбой в работе Facebook, а также Instagram и WhatsApp, принадлежащих компании. Онлайн-платформа Downdetector, которая отслеживает статус веб-сайтов в режиме реального времени, сообщила, что сбой Facebook – крупнейший из тех, которые фиксировал проект. Сервис получил более 10 миллионов сообщений о сбое.
Журналистка The New York Times Шира Френкель в своем твиттере сообщила, что у сотрудников Facebook не работают электронные пропуска, они не могут попасть в офис и не могут оценить масштабы сбоя.
По данным Bloomberg, Марк Цукерберг за время сбоя потерял более 6 млрд долларов чистого капитала. Его состояние снизилось до $121,6 млрд, в результате основатель Facebook опустился в рейтинге богатейших людей мира с третьей на пятую строчку, которую ранее занимал Билл Гейтс.
В Грузии от коронавируса скончались еще 42 пациента
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 42 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9110.
За сутки в стране выявили 2800 новых случаев коронавируса. Накануне провели 33 679 тестов: PCR-тестов – 10 125, экспресс–тестов на антиген – 23 554.
Выздоровели еще 1485 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 621 420, выздоровевших – 593 153.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,31%, за последние 14 дней составляет 5,51%, за неделю – 5,16%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 8106 человек, всего в Грузии использовано 1 826 786 вакцин.
Госдеп США призвал Грузию обеспечить справедливое обращение с задержанным Саакашвили
Вашингтон призывает продемонстрировать справедливое отношение к задержанному в Грузии экс-президенту страны Михаилу Саакашвили и внимательно следит за ситуацией. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы осведомлены о задержании Саакашвили, и мы пристально следим за развитием событий», – сказал Прайс.
«Мы призываем власти Грузии обеспечить справедливое обращение с Саакашвили в соответствии с грузинским законодательством, а также с международными обязательствами Грузии в области прав человека», – подчеркнул представитель Госдепа.
Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.
Саакашвили в письме Зеленскому назвал себя «личным узником Путина»
Арестованный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пообещал, что Киев будет работать над возвращением Саакашвили на всех уровнях.
«Уважаемый Владимир Александрович,
Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире.
Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи.
С уважением, Михаил Саакашвили», – говорится в письме, опубликованном на Facebook-странице политика.
- Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет оказывать всю необходимую поддержку Михаилу Саакашвили, поскольку он является их гражданином. «Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду», – подчеркнул глава МИД.
- Накануне министр культуры, бывший министр юстиции Тея Цулукиани назвала «правовым нонсенсом» разговоры об экстрадиции Саакашвили. Саакашвили хотя и гражданин Украины, но он там не осужден, сказала она.
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