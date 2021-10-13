Сторонники Саакашвили пикетируют посольство Грузии в Украине

Около 30 сторонников главы исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пикетируют посольство Грузии в Украине с требованием освободить своего лидера, задержанного в Тбилиси. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Участники акции пришли к зданию посольства в Киеве с государственными флагами Грузии, Украины и Азербайджана, символикой украинского «Движения новых сил» (Рух нових сил) Саакашвили.

Время от времени митингующие скандируют «Свободу Михеилу!», «Свободу Саакашвили!».

Экс-президент Грузии тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.

В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.