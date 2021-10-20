COVID-19 в Грузии: 5219 новых случаев, 42 пациента скончались

Еще пятеро пленных вернулись в Армению из Азербайджана. Их доставили в ереванский военный госпиталь «Мурацан» для обследования.

Первоначально о возвращении пленных из Баку сообщили азербайджанские источники, отметив, что они были осуждены в Азербайджане за нетяжкие преступления. Как пишет агентство Trend, часть переданных военных задержали 27 мая 2021 года «при попытке проникновения на территорию Азербайджана».

В Минобороны России сообщили, что оказали посредничество в освобождении пятерых военнослужащих. По информации ведомства, переговоры по возвращению пленных были проведены заместителем командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым и командующим Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенантом Геннадием Анашкиным.

«Российская сторона продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта», – подчеркнули в Минобороны.

Сообщается, что российский самолет, который доставил на родину пятерых пленных, встретил посол России в Армении Сергей Копыркин.

Как пишет «Радио Азатутюн», число вернувшихся из Азербайджана пленных достигло 114, в их числе как военнослужащие, так и гражданские лица.

В Баку по уголовным делам в основном проходят армянские военнослужащие-резервисты, захваченные в плен близ карабахского села Хцаберд (Чайлаккала) после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября.

Армянская сторона передала Азербайджану 15 человек, в том числе не только военнопленных, но и двух азербайджанцев, осужденных в Нагорном Карабахе за убийство ребенка и другие преступления.

В июне текущего года при посредничестве премьер-министра Грузии Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта в Карабахе. Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно заявил, что Ереван готов передать Азербайджану карты минных полей в обмен на пленных.