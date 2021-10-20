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COVID-19 в Грузии: 5219 новых случаев, 42 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 42 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9588.
За сутки в стране выявили 5219 новых случаев коронавируса. Накануне провели 57 301 тест: PCR-тестов – 20 666, экспресс–тестов на антиген – 36 635.
Выздоровели еще 2348 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 675 771, выздоровевших – 619 285.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,11%, за последние 14 дней составляет 8,79%, за неделю – 9,02%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5543 человека, всего в Грузии использовано 1 926 893 вакцин.
Другие новости дня
Михаил Саакашвили согласился на медикаментозное вмешательство
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на медикаментозное вмешательство, которое поможет ему «быть в сознании». С обращением политика журналистов ознакомил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.
Саакашвили в письме вновь говорит, что продолжит голодовку до освобождения и даже «готов умереть».
«Но я хочу до конца сохранить здравое мышление и трудоспособность, поэтому я согласен на медикаментозное вмешательство со стороны врачей, которое поможет мне быть в сознании и, даже если очень ограниченно, участвовать в текущих событиях», – говорится в обращении Саакашвили.
Накануне консилиум врачей, курирующий здоровье политика, рекомендовал Саакашвили превентивную госпитализацию.
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Пятеро пленных вернулись из Азербайджана в Армению. Подробности
Еще пятеро пленных вернулись в Армению из Азербайджана. Их доставили в ереванский военный госпиталь «Мурацан» для обследования.
Первоначально о возвращении пленных из Баку сообщили азербайджанские источники, отметив, что они были осуждены в Азербайджане за нетяжкие преступления. Как пишет агентство Trend, часть переданных военных задержали 27 мая 2021 года «при попытке проникновения на территорию Азербайджана».
В Минобороны России сообщили, что оказали посредничество в освобождении пятерых военнослужащих. По информации ведомства, переговоры по возвращению пленных были проведены заместителем командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым и командующим Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенантом Геннадием Анашкиным.
«Российская сторона продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта», – подчеркнули в Минобороны.
Сообщается, что российский самолет, который доставил на родину пятерых пленных, встретил посол России в Армении Сергей Копыркин.
Как пишет «Радио Азатутюн», число вернувшихся из Азербайджана пленных достигло 114, в их числе как военнослужащие, так и гражданские лица.
В Баку по уголовным делам в основном проходят армянские военнослужащие-резервисты, захваченные в плен близ карабахского села Хцаберд (Чайлаккала) после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября.
Армянская сторона передала Азербайджану 15 человек, в том числе не только военнопленных, но и двух азербайджанцев, осужденных в Нагорном Карабахе за убийство ребенка и другие преступления.
В июне текущего года при посредничестве премьер-министра Грузии Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта в Карабахе. Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно заявил, что Ереван готов передать Азербайджану карты минных полей в обмен на пленных.
Возбуждено дело об откатах на космодроме Восточный
Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Марат Арустамов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник. Компания выступает генеральным подрядчиком на строительстве объектов, связанных с космодромом Восточный в Амурской области.
По данным издания, сотрудники ФСБ задержали Арустамова в Москве, после чего его отправили в Благовещенск. Его подозревают в получении отката в полтора миллиона рублей от директора строительной компании "Респект-СМ" Алика Алексаняна. Обвинения против Арустамова строятся на показаниях самого Алексаняна, который находится под стражей по обвинению в мошенничестве. Сообщается, что он признал вину и рассказал об ещё одном эпизоде, ранее неизвестном следствию.
По предварительным данным, в июле 2020 года ЦЭНКИ и "Респект-СМ" заключили договор на строительство жилищного комплекса на две тысячи человек в закрытом городе Циолковский, расположенном на территории космодрома Восточный. По данным следствия, в октябре 2020 года гендиректор "Респект-СМ" через своего знакомого обратился к Арустамову с просьбой организовать перечисление на расчетный счет его строительной компании авансового платежа в размере 200 млн рублей. Арустамов согласился перевести эти деньги за откат в полтора миллиона рублей, хотя не имел права единолично принимать такое решение, сообщает издание.
Алексанян также заявил, что компания получала подряды на Восточном в обмен на откаты в 5 процентов. Предприниматель, был вынужден платить, поскольку ему нужно было выдавать зарплату сотрудникам.
Позиция Арустамова по поводу обвинений в его адрес неизвестна. В ЦЭНКИ дело пока не комментируют. Как сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на источник, замдиректора компании задержали по итогам проверок службы внутреннего аудита Роскосмоса.
Алик Алексанян находится под арестом с июня 2021 года. Его обвиняют в мошенничестве, даче взятки и невыплате заработной платы. По версии следствия, он должен был достроить объекты на Восточном, получив аванс 700 млн рублей. Компания провела работы примерно на 100 млн рублей, а часть денег – была похищена.
В 2021 году следователи возбудили два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Общий объем хищений при строительстве оценивается в 660 млн рублей. Всего по ходу строительства космодрома Восточный заведено больше 140 уголовных дел, а общий ущерб превысил 10 млрд рублей. Осуждено порядка 60 человек.
В Москве из-за COVID-19 вводят «домашний режим» для пожилых людей
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Прежде всего, они касаются горожан старше 60 лет. По словам Собянина, из трёх миллионов москвичей старшего возраста лишь чуть более трети прошли вакцинацию. При этом именно люди старше 60 лет составляют 60 процентов пациентов с COVID-19 в больницах, а среди умерших от последствий заболевания их доля достигает 86 процентов.
В связи с этим с 25 октября по 25 февраля 2022 года жители Москвы старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать "домашний режим" по месту постоянного жительства или на садовых участках. Разрешены прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе. Работающие граждане вправе оформить больничный.
От домашнего режима освобождаются те, кто в последние полгода переболел COVID-19 или прошел вакцинацию.
Мэрия Москвы также обязала работодателей перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов от общего числа работников, а также всех работников старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями – кроме переболевших и вакцинированных. Это требование не затрагивает работников медицинских организаций, предприятий оборонного комплекса, "Росатома", "Роскосмоса" и ряда других стратегических отраслей.
Кроме того, главный санитарный врач Москвы обязал до 1 января 2022 года вакцинировать не менее 80 процентов от общего числа сотрудников сферы услуг. До 1 декабря необходимо привиться первым компонентом.
19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября. Регионам со сложной эпидемиологической ситуацией предлагается дать право введения нерабочих дней уже с ближайшей субботы, 23 октября. Окончательное решение сегодня примет президент Владимир Путин.
Эта мера должна помочь облегчить ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции нового типа в России.
В течение последнего месяца число заражений COVID-19 в России выросло на 70 процентов, при этом практически каждый день фиксируется суточный максимум как новых случаев заболевания, так и умерших. Только за минувшие сутки в России, включая аннексированный Крым, умерли 1015 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа.
Российские власти объясняют такую статистику недостаточной вакцинацией. На сегодняшний день полную вакцинацию двумя дозами препарата прошли лишь 34 процента россиян.
Москва попросила у Грузии содействия по делу об убийстве россиянки
Москва направила МИД Грузии ноту с просьбой оказать правовое содействие в связи с убийством гражданки РФ Анастасии Шаталовой. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в МИД России и в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси.
«Секция интересов (Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии – ред.) направила ноту МИД Грузии с просьбой о предоставлении имеющейся у компетентных органов Грузии информации по факту совершенного преступления, а также оказании необходимого правового содействия, в том числе в вопросе скорейшей передачи тела погибшей ее отцу», – заявили в МИДе.
Сотрудники консульского отдела находятся в прямом постоянном контакте с прибывшим в Тбилиси отцом погибшей.
«В тесном взаимодействии с властями Грузии предпринимаются все необходимые шаги по защите интересов находящихся в Грузии родственников погибшей, включая ее несовершеннолетнего сына, имеющего российское гражданство. Секция интересов выражает соболезнования родным и близким Анастасии Шаталовой», – заявило российское внешнеполитическое ведомство.
Ранее в МВД Грузии подтвердили задержание троих человек по делу об убийстве россиянки. Задержан Б.Л., который, по версии МВД, стрелял в Шаталову; Б.Х., на автомобиле которого предполагаемый убийца покинул место преступления; а также Л.Р., в квартире которого скрывался Б.Х. О мотивах убийства в МВД пока не сообщают.
- 18 октября стало известно, что в Тбилиси неизвестный застрелил гражданку России Анастасию Шаталову. 25-летняя россиянка приехала в Грузию из Хабаровска несколько лет назад. Нападение на нее было совершено около часа ночи в момент, когда она вышла из дома.
- Был проведен обыск в квартире бывшего вице-мэра Батуми Зураба Беридзе. У него с Анастасией Шаталовой общий ребенок. Экс-мэр утверждает, что уже более полугода не общался с Шаталовой.
Убийство россиянки в Грузии: один из задержанных бросил гранату в полицейских
В МВД Грузии рассказали подробности задержания трех человек по делу об убийстве россиянки Анастасии Шаталовой. Задержан Б.Л., который, по версии МВД, стрелял в Шаталову; Б.Х., на автомобиле которого предполагаемый убийца покинул место преступления; а также Л.Р., в квартире которого скрывался Б.Х.
Ранее грузинские СМИ не исключили, что убийство было заказным и назвали имена двух задержанных – это Бачуки Латария и Бидзина Хасия.
«Следствием установлено, что Б. Л. 18 октября в Тбилиси на улице Газапхули выстрелил несколько раз из огнестрельного оружия в гражданку иностранного государства А. Ш., 1994 года рождения, которая умерла на месте от полученных ран», – сказано в заявлении МВД.
В пресс-релизе ведомства указано, что Б.Л. и Б.Х. при задержании пытались скрыться. Б.Х. при этом кинул ручную гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие на место инцидента саперы обезвредили ее.
По версии следствия, Л.Р. пытался помешать полицейским в задержании Б.Х. и оказал правоохранителям сопротивление. В его квартире при обыске обнаружили наркотическое вещество в особо крупном размере.
О мотивах убийства в МВД пока не сообщают. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии: умышленное убийство; нападение на полицейского; противоправные приобретение, хранение, ношение оружия; незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств; укрывательство преступления.
- 18 октября стало известно, что в Тбилиси неизвестный застрелил гражданку России Анастасию Шаталову. 25-летняя россиянка приехала в Грузию из Хабаровска несколько лет назад. Нападение на нее было совершено около часа ночи в момент, когда она вышла из дома.
- Был проведен обыск в квартире бывшего вице-мэра Батуми Зураба Беридзе. У него с Анастасией Шаталовой общий ребенок. Экс-мэр утверждает, что уже более полугода не общался с Шаталовой.
Медики рекомендуют Саакашвили превентивную госпитализацию
По итогам консилиума врачи, курирующие здоровье третьего президента Михаила Саакашвили, пришли к решению перевести его на превентивную госпитализацию. Об этом заявил лечащий врач Саакашвили, Николоз Кипшидзе, передает SOVA.
Известно, что согласие на подобную меру уже есть со стороны Министерства юстиции.
Как заявил Кипшидзе, уже завтра, 20 октября, он встретится с третьим президентом. Только в случае согласия самого Саакашвили будет возможно перевести его в клинику.
- Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. После своего заключения, экс-президент объявил голодовку.
За сутки в Абхазии выявлено 226 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 836 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 226 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 95 пациентов. Состояние 39 человек оценивается как тяжелое, 43 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 19 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 18 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 34, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 14 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 94 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30 198 человека. Зарегистрировано 434 летальных случая. Выздоровели 25 117 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Подача электроэнергии в Южную Осетию возобновлена
В дома жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия возобновлена подача света, авария на ЛЭП в Северной Осетии устранена.
В ГУП «Энергоресурс» ранее отметили, что без света осталась и северооосетинская таможня, Рокский тоннель, авария произошла в районе Северного портала.
Южная Осетия получает российскую электроэнергию из Северной Осетии через Рокский перевал по 110-киломатной линии электропередачи «Зарамаг - Северный портал – Дзау» - это единственный источник электричества для республики. К концу года планируется запустить резервную ЛЭП, которая решит проблему энергообеспечения Южной Осетии, если авария произойдет на территории республики.
Аварии на ЛЭП, которая проходит в труднодоступных местах в горах и блэкауты в Южной Осетии происходят регулярно, и в любое время года.
В Вашингтоне агенты ФБР окружили дом российского олигарха Олега Дерипаски
В США Федеральное бюро расследований проводит «следственные действия» в вашингтонском доме российского олигарха Олега Дерипаски. С таким заявлением выступил официальный представитель ФБР.
Телеканал NBC News сообщает, что его репортеры находятся вблизи дома Дерипаски, окруженного агентами ФБР.
Сотрудники ФБР вошли в дом российского олигарха. Причины проводимого обыска пока не называются.
Миллиардер и нефтяной король Олег Дерипаска известен близкими связями с президентом Владимиром Путиным. Олигарх был внесен Министерством финансов США в список двадцати официальных лиц и предпринимателей, против которых в апреле 2018 года были введены санкции США.
По информации «Вашингтон пост», дом Дерипаски в Вашингтоне находится имеет площадь более 2100 квадратных метров. Он находится примерно в полутора километрах от посольства России и недалеко от Военно-морской обсерватории США. В нем семь спальных комнат, полы из итальянского мрамора и люстра, некогда якобы висевшая в Парижской опере.
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- Ранее сообщалось, что предполагаемые родственники министра иностранных дел России Сергея Лаврова пользуются частными самолетами, домами и отелями бизнесмена Олега Дерипаски. Взамен Лавров лоббирует интересы предпринимателя, говорится в расследовании сторонников Алексея Навального. Оно было опубликовано за день до начала голосования на недавних выборах в Госдуму, на которых Лавров входил в первую пятерку списка «Единой России».
- 14 сентября «Важные истории» (включены в России в список СМИ – «иностранных агентов») опубликовали расследование о некой Светлане Поляковой: ее семья владеет активами на сумму свыше 1 млрд рублей. Издание утверждает, что ее «связывают близкие отношения» с главой МИД России Сергеем Лавровым. Полякова «обладает значительным влиянием в МИД России», а также занималась бизнесом, связанным с министерством.
- Сторонники Навального проверили социальные сети дочери Светланы Поляковой Полины и пришли к выводу, что она неоднократно останавливалась в отелях и виллах, принадлежащих Дерипаске. Взамен, говорится в расследовании, Лавров неоднократно помогал Дерипаске и, например, добивался снятия с него международных санкций.
Гамкрелидзе считает, что в Грузии придется ввести обязательную вакцинацию
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе считает, что стране придется ввести обязательную вакцинацию. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Имеди». Вакцинация против коронавируса в Грузии является добровольной.
«Хотим мы этого, или нет, нам придется ввести обязательную вакцинацию. Много рассуждают о том, что обязательная вакцинация противоречит правам человека, но поверьте, это не так. Вакцинация не противоречит ни легально, ни законодательно, ни морально», - сказал Гамкрелидзе.
Главный эпидемиолог считает, что в условиях пандемии обязательная вакцинация должна быть введена, в первую очередь, для медперсонала, а также для педагогов. В настоящее время в Грузии вакцинировано 79% медиков и около 65% педагогов. Вакцинацию педагогов следует увеличить до 80%, считает Гамкрелидзе. По его словам, довольно низким остается процент вакцинации родителей школьников – 33%.
«Для того, чтобы школа была безопасной, родители, учителя и административный персонал должны быть вакцинированы», - подчеркнул Гамкрелидзе.
Главный эпидемиолог предупреждает, что Грузию ждет сложный ноябрь. Он также недоволен тем, что процент ношения масок в Грузии упал до 47%.
Ранее Гамкрелидзе заявил, что в Грузии уже началась пятая волна распространения коронавируса.
В Грузии с начала пандемии выявили более 670 тысяч случаев, более 616 тысяч выздоровели, а 9 546 скончались. По последним данным, в Грузии вакцинировано 1 920 934 человек, из них одной дозой - 1 013 507, а двумя полными дозами 907 106 граждан. 18 октября прививку против коронавируса сделали 6 203 человек, что, по мнению специалистов, является низкой цифрой. Эпидемиологи рассчитывали, что в Грузии ежедневно будут вакцинироваться не менее 25 тысяч человек.
Жители Южной Осетии остались без света из-за аварии
Жители самопровозглашенной республики Южная Осетия остались без света – электричество перестало поступать из Северной Осетии.
По предварительной информации, произошел обрыв линии электропередачи.
«Пока неизвестно, что произошло на ЛЭП, причина выясняется», – заявили агентству «Рес» в компании «Энергоресурс».
В Южную Осетию электроэнергия поступает из России по линии электропередачи «Зарамаг – Северный портал – Дзау». До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию резервную ЛЭП, которая должна обеспечить бесперебойную подачу света.
Лавров: отношения РФ и НАТО ухудшились после «преступного приказа» Саакашвили
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, история ухудшения отношений Москвы с НАТО началась, когда тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили «отдал преступный приказ напасть на город Цхинвал» в 2008 году.
Как заявил журналистам Лавров, тогда Россия настаивала на созыве Совета Россия-НАТО для рассмотрения этой ситуации, но госсекретарь США (в то время – Кондолиза Райс) категорически отказалась.
«Хотя при создании Совета России-НАТО в Основополагающем акте подчеркивалось, что он должен действовать в любую погоду», – отметил глава российского МИДа.
В Москве, по словам Лаврова, исходят из того, что НАТО должна сделать первый шаг для нормализации отношений с Россией.
«Мы исходим из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС», – сказал он.
Накануне Лавров сообщил, что Россия в ответ на действия НАТО приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе, в том числе работу главного военного представителя. Кроме того, Россия приостанавливает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября. Также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.
6 октября секретариат НАТО официально уведомил Россию о том, что генсек альянса принял решение отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при НАТО, мотивировав это тем, что они были незаявленными сотрудниками российской разведки, а также решил сократить численность состава российского представительства при НАТО до десяти человек, включая административно-технический персонал. Таким образом, российская миссия сократилась почти вдвое.
Саакашвили обратился к заключенным, объявившим голодовку в знак солидарности с ним
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, призвал Ираклия Пирцхалава, Романа Шаматава и Георгия Цаадзе прекратить голодовку.
Все трое в прошлом являлись высокопоставленными должностными лицами. В данный момент они также находятся в заключении. Голодовку они объявили в знак солидарности с Саакашвили, пишет издание Netgazeti.
Обращение экс-президента обнародовала член партии «Единое национальное движение» Эка Херхеулидзе.
«Мне стало известно, что находящиеся в заключении военные объявили голодовку в знак солидарности. Мне также стало известно то, что состояние как минимум одного из них, Романа Шаматава, очень тяжелое. Роман Шаматава является национальным героем Грузии. Как ваш бывший верховный главнокомандующий, хочу вас не попросить, а потребовать незамедлительно прекратить голодовку. На данном этапе моей жертвы достаточно. С братской любовью, Михаил Саакашвили», – говорится в обращении.
Новый спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе посетил село Одзиси
Новый специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина посетил село Одзиси, расположенное у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
О текущей ситуации на разделительной линии и тяжелой гуманитарной обстановке на местах высокопоставленного гостя проинформировали первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и представители Службы государственной безопасности.
Как сказал спецпредставитель генсека НАТО, альянс обеспокоен продолжающимся процессом бордеризации, что демонстрирует невыполнение Москвой международных соглашений, пишет СОВА.
«Полученная мной информация о тяжелой гуманитарной ситуации в сфере здравоохранения и торговли особенно важна. Также о семьях, которые отделены друг от друга этой административной границей», – сказал Хавьер Коломина.
С 2010 года спецпредом генсека НАТО по Южному Кавказу был Джеймс Аппатурай. По истечении полномочий осенью 2021 года на должности его сменил испанский дипломат Хавьер Коломина. С недавнего он также занимает пост заместителя помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности.
Лидеры ЕС и Польши раскритиковали друг друга в Европарламенте
Руководители Европейского Союза и Польши во вторник вступили в полемику на сессии Европарламента в Страсбурге по вопросу о соблюдении Варшавой европейских норм. Лидеры ЕС прямо пригрозили Польше лишением финансовых дотаций.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, назвала недавнее решение Конституционного суда Польши, объявившего о приоритете конституции страны над нормами ЕС, прямой угрозой единству Евросоюза. Она отметила, что все страны ЕС должны придерживаться принципа верховенства права. Если Польша не изменит своё решение, может быть не только заморожено финансирование из недавно созданного европейского фонда реконструкции, но и запущена процедура лишения её права голоса в ЕС.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий также выступил перед депутатами. Он назвал ложью утверждения о том, что Польша намеревается покинуть ЕС, сказал, что Варшава не поддастся на "шантаж" и при этом призвал к диалогу.
Польша, как и Венгрия, где у власти находятся похожие по духу правопопулистские правительства, долгое время конфликтуют с руководством ЕС, которое обвиняет эти страны, в частности, в наступлении на свободу судебной власти.
Ситуация вокруг Польши будет обсуждаться на саммите лидеров стран ЕС в конце недели. Не все лидепы готовы поддержать заморозку финансирования Польши из европейского фонда. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа во вторник после встречи с польским президентом сказал, что такое решение было бы аморальным и подорвало бы единство ЕС.
В Южной Осетии выявили 88 новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии возросло за сутки на 88, днем ранее сообщалось о 93 заболевших. Как сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева, накануне было проведено 253 исследования на коронавирусную инфекцию.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1860 человек, 46 граждан сняты с учета медиков за сутки», – сказала Кочиева.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 7678 человек, 5818 выздоровели, летальных случаев – 123.
В «красную зону» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии за прошедшие сутки госпитализированы 25 человек с диагнозом «коронавирус», выписаны 13.
По словам главного инфекциониста республики Элеоноры Джиоевой, в инфекционном корпусе медцентра проходят лечение 146 пациентов, в палате интенсивной терапии – пять пациентов.
Накануне стало известно о введении в Южной Осетии новых ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19.
ЕСПЧ признал Россию ответственной за похищение Салмана Тепсуркаева
Европейский суд по правам человека 19 октября вынес решение по делу о похищении бывшего модератора чата чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева. ЕСПЧ признал ответственность России за похищение и жестокое обращение с ним, передает портал Кавказ.Реалии.
Заявителем в ЕСПЧ выступила супруга Тепсуркаева Елизавета, которую российские правоохранительные органы отказываются признать потерпевшей, так как их брак не был официально зарегистрирован.
Как говорится в решении, ранним утром 6 сентября 2020 года группа силовиков «в черной форме чеченской полиции» ворвалась в гостиницу в городе Геленджик Краснодарского края,
«Когда охранники отеля спросили мужчин, зачем и куда они везут заявителя, один из них применил физическую силу к охраннику, а другой показал служебное удостоверение чеченской полиции. Затем похитители усадили заявителя в один из своих автомобилей Toyota Camry и уехали. Там же была и машина «Лада Приора», которая уехала вместе с машинами похитителей. С тех пор местонахождение заявителя было неизвестно», – говорится в документе.
ЕСПЧ счел доказанным, что к похищению модератора телеграм-канала 1ADAT причастны сотрудники правоохранительных органов, при этом его задержание «не имело ни юридических оснований, ни было официально признано». Также супруга похищенного заявила о психических страданиях, полученных из-за исчезновения ее мужа, судьба и местоположение которого до сих пор остается неизвестным.Бывшего модератора телеграм-канала 1ADAT признали политзаключенным
В итоге заявительнице присуждена выплата компенсации в 26 тысяч евро или порядка 2,2 млн рублей по сегодняшнему курсу.
Интересы заявителей в суде представляли юристы правозащитной организации «Комитет против пыток».
Руководитель северокавказского отделения «Комитета против пыток» Магомед Аламов в разговоре с Кавказ.Реалии подчеркнул, что решением ЕСПЧ эта история не закончится и правозащитники готовы и дальше расследовать преступление, «будут стараться довести дело до логического конца – пока не будет установлено местонахождение Салмана, не будут привлечены к ответственности лица, причастные к его похищению и дальнейшему безвестному исчезновению».
Собеседник подчеркнул, что следствие по похищению Тепсуркаева еще продолжается, но у правозащитников нет информации о предпринимаемых следователем действиях.
«Мы не можем получить доступ к материалам дела. Даже если предварительное следствие будет приостанавливаться, мы не сможем ознакомиться с этим. Поэтому мы намерены добиваться признания жены Салмана Тепсуркаева потерпевшей. В том числе на основании решения ЕСПЧ, признавшего нарушение ее прав и присудил ей выплату компенсации морального вреда», – пояснил Аламов.
- Салман Тепсуркаев был похищен 6 сентября 2020 года в Геленджике людьми, которые представились сотрудниками МВД. Позднее родственники смогли отследить местонахождение телефона Салмана на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном.
- В сентябре 2020 года в сети появилось видео, на котором предполагаемый модератор оппозиционного нынешним властям Чечни телеграм-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев голым садится на бутылку.
Бжания: деньги на проектирование реконструкции сухумского аэропорта выделены
По словам президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания, в Москве он обсудил с представителями российских властей инфраструктурные проекты, в их числе и проект запуска сухумского аэропорта.
«Мы вышли на уровень подписания договора. Деньги выделены. Инвестор на этой неделе проводит тендер для компаний-проектировщиков. Проект реконструкции аэропорта, прошедший экспертизы, будет готов к октябрю 2022 года», – отметил Бжания.
По его словам, примерно на такой же стадии находится и проект по газификации Абхазии. Аслан Бжания встречался в Москве с руководителем проектного института и сообщил, что подписание соглашения произойдет в ближайшие несколько недель.
Ранее Бжания говорил, что программа газификации Абхазии разрабатывается совместно с Российской Федерацией, но сроки реализации проекта не назвал. Абхазский лидер также заявлял, что сухумский аэропорт начнет принимать рейсы к январю 2024 года.
Правила въезда в Грузию для иностранцев – обновленная информация
В Грузии за время пандемии коронавируса не раз менялись правила въезда для иностранцев. В настоящее время в стране действуют упрощенный режим пересечения границы для вакцинированных. Но попасть в Грузию можно и без вакцины – с отрицательным результатом ПЦР-теста.
Правила для вакцинированных
Иностранцы, путешествующие воздушным транспортом из любой страны, могут въезжать в Грузию, предъявив лишь справку о вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа (два дозы двухкомпонентной вакцины или одна доза препарата Johnson & Johnson). В данном случае в законе не прописано время, которое должно пройти после вакцинации.
Иностранцы, переболевшие коронавирусом за последние 6 месяцев, и привитые одной дозой вакцины (даже до заражения), также могут пересечь границу Грузии. Однако в данном случае Грузия признает лишь вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson), а после вакцинации должно пройти 14 дней. Подтвердить заражение коронавирусом можно результатом ПЦР-теста.
При пересечении сухопутной или морской границы вакцинированным дополнительно необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста (на английском, грузинском или русском языках).
От вакцинированных не требуют заполнения онлайн-формы.
Правила для невакцинированных
Грузию лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного в течение 72 часов до поездки, могут посещать граждане и резиденты следующих государств: страны ЕС, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Оман, Молдова, Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Иордания, Ливан и Ирак. Можно воспользоваться как прямыми, так и транзитными рейсами. Пересечь можно воздушную, сухопутную или морскую границу страны.
На третий день пребывания в Грузии невакцинированным иностранцам придется повторно сдать ПЦР-тест за свой счет. Штраф за отсутствие теста при выезде составляет 2000 лари (около 600 долларов).
Непривитые иностранцы, прибывающие в Грузию, должны заранее заполнить обязательную онлайн-форму, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, электронную почту и т. д.)
Прибывшие из-за границы в Грузию дети в возрасте до 10 лет освобождаются от необходимости предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста, а также от необходимости сдать ПЦР-тест на третий день пребывания в стране.
Правила для граждан Грузии
Привитые граждане Грузии могут вернуться на родину воздушным путем без ПЦР-теста и без прохождения самоизоляции (при пересечении сухопутной границы необходим ПЦР-тест).
Непривитые граждане Грузии могут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в течение 72 часов до визита, а на третий день пребывания в Грузии сдать повторный тест.
Если гражданин Грузии возвращается в страну без документа, подтверждающего прохождение ПЦР-теста, он подлежит 8-дневной самоизоляции. Если самоизоляция невозможна, лицо будет помещено в гостиничный карантин.
- На сухопутных границах Грузии для граждан работают лишь следующие пропускные пункты: «Сарпи» (на границе с Турцией), «Садахло» (на границе с Арменией), «Красный мост» (на границе с Азербайджаном), «Казбеги» (на границе с Россией). Рабочие часы: 10:00-22:00.
- Выезд из России в Грузию по «Верхнему Ларсу» ограничен распоряжением российского правительства – у россиян для поездки должны быть особые основания (лечение, работа или учеба). Туризм в список не входит.
- По информации Администрации туризма, в сентябре текущего года в Грузию было совершено более 226 тысяч международных визитов. В тройку лидеров входят Россия (33 139 визитов), Турция (32 281) и Украина (22 972).
Бжания рассказал о планах установить в Абхазии счетчики электроэнергии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания рассказал журналистам Абхазского телевидения и агентства «Апсныпресс» об итогах рабочей поездки в Москву.
В частности, Бжания заявил, что обсуждались вопросы, связанные с энергетикой. По его словам, реализация отдельных пунктов «дорожной карты» обойдется примерно в 4,7 млрд рублей.
Абхазский президент говорит, что эта сумма предусматривает ряд мероприятий, в том числе приобретение и установку приборов учета потребления электроэнергии для всех потребителей, которых в Абхазии насчитывается около ста тысяч. Примерная стоимость этого проекта 2 млрд рублей. Остальные средства будут направлены на ремонт электросетевого хозяйства, добавил он.
«Речь не идет о масштабной реконструкции, речь о том, что в ближайшее время нам необходимо вывести энергетику из состояния кризиса. И эти мероприятия позволят сделать так, чтобы энергосистема работала в безаварийном режиме, и мы сможем осуществить контроль над потребляемой электроэнергией», – отметил он.
По словам Бжания, также в Москве поднимался вопрос о создании технопарка для тех, кто занимается добычей криптовалют, чтобы освободить энергосистему от лишней нагрузки.
«Эта работа идет. Мы продвинулись в этом ключе. Окончательные решения должны быть приняты по данному вопросу в октябре-ноябре», – сказал Бжания.
- Майнинг криптовалют стал причиной резкого роста энергопотребления в Абхазии. Дефицит электроэнергии приводит к веерным отключениям и к авариям в энергосистеме.
Азиатский банк развития выделил Грузии 10 млн долларов на доступное жилье
Азиатский банк развития (АБР) и грузинская строительная компания «Оптима» подписали кредитное соглашение в размере 10 миллионов долларов на строительство доступного и устойчивого жилья в столице Грузии. Об этом сообщается на сайте банка.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», кредит будет направлен на финансирование двух жилых комплексов, в которых будет предоставлено более 3,7 тысяч недорогих и энергоэффективных квартир для людей с низким и средним уровнем доходов. Это первый кредит Азиатского банка развития частному сектору для строительства жилого дома на Южном Кавказе и в Центральной Азии.
«Этот проект развития является демонстрацией того, как можно построить доступное и качественное жилье для людей с низким и средним доходом в Грузии и во всем регионе», – заявил представитель АБР Шантану Чакраборти.
По информации АБР, более 80% домов в Тбилиси были построены во времена Советского Союза или до него. В старых жилых домах отсутствуют зоны отдыха, автостоянки и лифты. Кроме того, доступ к общественным местам для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, женщин и детей также не соответствует стандартам.
«Оптима» является дочерней компанией «Эм квадрат Груп» и Georgia Real Estate (GRE), одной из ведущих компаний в области жилой и коммерческой недвижимости в Грузии.
Правительство обратится к Путину с просьбой объявить нерабочую неделю в ноябре
Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за реализацию программ здравоохранения и демографии, предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября. Инициатива поддержана премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Эта мера должна помочь облегчить ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции нового типа в России. Регионам со сложной эпидемиологической ситуацией предлагается дать право введения нерабочих дней уже с ближайшей субботы, 23 октября, добавила вице-премьер. Её слова приводит агентство "Интерфакс".
Нерабочие дни должны сократить число контактов между населением и прервать цепочки распространения коронавируса. Аналогичная мера уже вводилась Кремлём весной. Тогда выходными были объявлены дни с 30 марта до 3 апреля, позднее этот срок был продлён до 30 апреля.
Кроме того, правительство планирует перевести непривитых граждан старше 60 лет на месяц на удалённую работу. После открытия предприятий и организаций 7 ноября доступ в них предложено осуществлять только по QR-коду.
Ситуация с пандемией в России худшая за полтора года, свидетельствует официальная статистика. В течение октября максимальные значения заражаемости и смертности от болезни обновились больше чем по 10 раз.
Только за минувшие сутки в стране и аннексированном Крыму умерли 1015 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа. Всего выявлено 8 060 752 случаев, но власти неоднократно признавали, что этот показатель, вероятнее всего, занижен в разы.
Умерли, согласно данным оперативного штаба, с начала панлемии 225 325 человек. Статистика Росстата повышает эту оценку как минимум вдвое. Подсчёты независимых демографов — втрое, приблизительно до 675 тысяч.
Министр обороны США в Киеве: Россия препятствует миру в Донбассе
Министр обороны США Ллойд Остин, находящийся с визитом в Киеве, возложил на Россию ответственность за начало войны на востоке Украины и продолжение этого конфликта.
"Россия начала эту войну, и Россия препятствует мирному урегулированию" - сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном.
По прибытии в Киев Остин опубликовал твит, в котором говорится о том, что цель его приезда - выразить поддержку территориальной целостности Украины и готовность развивать её способности отражать российскую агрессию в будущем.
Говоря о возможном вступлении Украины в НАТО, Остин заявил, что никакая "третья страна" не имеет права вето на это вступление. Официально НАТО декларирует, что его двери открыты для Украины, однако Киев до сих пор не получил необходимый для вступления в союз план действий. Против членства Украины в НАТО резко выступает Россия, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне пригрозил "активными мерами" в случае, если Украина приблизится к членству.
По словам главы минобороны Украины, в ходе переговоров обсудили "дорожную карту" по укреплению оборонного партнёрства США и Украины и обеспечение безопасности в Чёрном море. Украинский министр отметил, что вывод войск США из Афганистана никак не скажется на уверенности Киева в надёжности США как союзника.
В понедельник, как сообщалось, Украина получила вторую партию груза медицинского имущества и вооружения из США. Поставки на общую сумму 60 млн долларов были согласованы в ходе недавнего визита президента Украины в Вашингтон.
- Конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года, вскоре после аннексии Россией Крыма. Сама Украина и страны Запада убеждены, что Россия напрямую участвует в конфликте, поддерживая сепаратистов Донбасса вооружением и военной силой. Украина обвиняет Россию в оккупации территорий, контролируемых сепаратистами. В Москве обвинения в участии в конфликте отрицают.
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