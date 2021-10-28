«Репортеры без границ» призвали правительство Грузии объяснить, почему Гордона не пустили в страну

Организация «Репортеры без границ» (RSF) призвала правительство Грузии объяснить, почему украинского журналиста, основателя интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона не пустили в страну. Об этом говорится в сообщении RSF, опубликованном в Twitter.

«Украинскому журналисту Дмитрию Гордону было отказано во въезде на территорию Грузии без объяснения причин. Он планировал взять интервью у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме. «Репортеры без границ» призывают правительство Грузии прояснить причины и уважать право журналиста выполнять свои обязанности», – отмечается в сообщении.

Гордон прибыл в Тбилиси 27 октября днем, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка продолжалась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили.

Гордон неоднократно делал заявления в поддержку Саакашвили, который находится под арестом в Грузии с начала октября. 1 октября журналист записал видеообращение по поводу задержания Саакашвили. В нем он призвал президента Украины Владимира Зеленского добиваться освобождения экс-президента Грузии, у которого есть украинское гражданство.

Кроме Гордона, в Грузию также не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш, украинского адвоката Евгения Грушовца, казахстанского бизнесмена Маргулана Сейсембаева. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.