В Абхазии от коронавируса скончались еще четыре пациента

США обеспокоены фактом прошедшей во вторник встречи министра иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов с президентом Сирии.

"Нас беспокоят сообщения об этой встречи и сигнал, который она подаёт. Как мы ранее уже отмечали, нынешняя администрация не намерена высказывать какую-либо поддержку усилиям по нормализации или реабилитации Башара Асада, считая его жестоким диктатором", - заявил, говоря о позиции Вашингтона, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

От лица администрации президента Джо Байдена Прайс призвал государства ближневосточного региона тщательно изучить сведения, как он выразился, о "зверствах", совершаемых Асадом.

Reuters называет переговоры, которые 9 ноября провели в Дамаске сирийский президент и министр ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян, признаком налаживания контактов Асада с государством-союзником США. ОАЭ в своё время поддержали повстанцев, которые пытались свергнуть правительство Башара Асада.

Шейх Абдалла бен Заид – самое высокопоставленное официальное лицо Объединённых Арабских Эмиратов, посетившее Сирию за десять лет после начала там гражданской войны. В этом внутреннем вооружённом конфликте ряд арабских стран поддержали противников Асада, чьи ряды состоят преимущественно из мусульман-суннитов.

По информации офиса Асада, он и глава МИД ОАЭ обсудили отношения и сотрудничество двух стран. Речь шла о новых горизонтах для сотрудничества "в жизненно важных сферах" с целью укрепления инвестиционного партнёрства, отмечается в сообщении из Дамаска.

В свою очередь, государственное информагентство ОАЭ WAM передало, что шейх Абдалла подчеркнул заинтересованность его страны в безопасной, стабильной и единой Сирии. Он также заявил о поддержке всех усилий, направленных на завершение сирийского кризиса.

Руководство ОАЭ одно из тех, кто принимает наиболее активные усилия по нормализации связей с властями в Дамаске. Ранее в этом году страна выступила за возвращение Сирии в Лигу арабских государств, а три года назад ОАЭ возобновили работу своего посольства в сирийской столице.

Два других союзника США в регионе, Иордания и Египет, также предпринимают шаги для нормализации контактов, с тех пор как войска Асада, при поддержке Ирана и России, нанесли поражение повстанцам на большей части территории Сирии. Reuters приводит экспертное мнение о том, что ОАЭ и Египет, к примеру, давно рассчитывают на то, что правительство в Дамаске поможет остановить распространение в регионе радикальных исламистских группировок.