Глава Минюста Грузии: решение ЕСПЧ по Саакашвили «приемлемо и гуманно»

Власти Грузии приветствуют гуманное решение Страсбургского суда, дух заявления Европейского суда по правам человека полностью совпадает с позицией грузинских властей. Об этом министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил сегодня на брифинге, комментируя получение письма из ЕСПЧ по поводу ситуации вокруг голодающего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Решение Страсбургского суда очень приемлемо и гуманно, направлено на защиту интересов осужденного. Приятно, что наши стремления совпадают. Ведомство неоднократно разъясняло, что мы заинтересованы в защите здоровья заключенного. Это решение еще раз подтверждает высокие стандарты пенитенциарной системы Грузии», – заявил Брегадзе.

Министр подтвердил, что согласно требованию, ведомство до 24 ноября предоставит в Европейский суд информацию о здоровье и безопасности заключенного, пишет агентство «Новости-Грузия».

Брегадзе также заявил, что Саакашвили пользуется в тюрьме привилегированным положением и его уже посетили 179 человек.

«С момента поселения до сегодняшнего дня, у господина Михаила Саакашвили было 179 посетителей. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей. Также ровно через два дня после его перевода, включая нерабочие дни, подчеркну, была подготовлена банковская карта. Также у него есть телевизор. А когда деньги на карте закончились, и он пожелал приобрести холодильник, администрация на основании доброй воли, выполнила и эту просьбу», — заявил Брегадзе.

Министр также отметил, что из-за Саакашвили возле тюрьмы круглосуточно дежурил реанимобиль и врачи, которые заботились об его здоровье.

«Также именно мы создали консилиум, целью которого было, чтобы вместе с нашим квалифицированным персоналом предоставлять некоторые рекомендации, которые мы каждый раз максимально учитывали», — сказал Брегадзе.

Кроме того, по словам министра, была создана отдельная рабочая группа с целью надзора над правовым состояние Михаила Саакашвили, которая, по оценке Брегадзе, является «беспрецедентной».

Комментируя кадры, распространенные Специальной пенитенциарной службой, Брегадзе опроверг информацию адвокатов, якобы охранники волокли Саакашвили 30 метров до двери тюремной больницы.

«Это откровенная ложь, так как реанимобиль был остановлен у двери тюремной больницы. Заключенный Саакашвили не подчинился требованию выйти из автомашины и в это время нанес физическое и словесное оскорбление нашему сотруднику», – заявил министр.