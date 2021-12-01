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Югоосетинские власти сообщили о задержании жителя Тбилиси
47-летний житель Тбилиси задержан в Южной Осетии, на стационарном посту ДПС в селе Ванели Джавского района. Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной республики.
По информации пресс-службы югоосетинского ведомства, «мужчина был пешком, не имел при себе документов».
«Он пояснил, что незаконно пересек границу в районе села Эргнети», – говорится в сообщении.
В МВД заявляют, что передали гражданина Грузии югоосетинскому Комитету госбезопасности.
Другие новости дня
Талибы убили или похитили более 100 экс-сотрудников афганских сил безопасности – HRW
Талибы с момента прихода к власти в Афганистане убили или похитили в четырех провинциях более 100 бывших сотрудников полиции и разведки. Об этом говорится в отчете Human Rights Watch.
Организация утверждает, что собраны данные об убийстве 47 бывших афганских военнослужащих, полицейских и сотрудников сил безопасности талибами в период с 15 августа по конец октября. В HRW заявляют, что отчет основан на 67 интервью, в том числе 40 личных интервью со свидетелями, родственниками и друзьями жертв, а также с участниками "Талибана".
"Амнистия, обещанная лидерами "Талибана", не помешала боевикам казнить или похищать бывших сотрудников афганских сил безопасности. "Талибан" должен предотвратить новые убийства, провести тщательное расследование каждого указанного случая и выплатить компенсацию семьям жертв", – заявила Патриция Гусман, директор азиатского отделения HRW.
Как отмечается в отчете, лидеры "Талибана" призвали сдавшихся сотрудников сил безопасности зарегистрировать свои данные, чтобы гарантировать их безопасность. Однако, по информации правозащитников, талибы использовали эту информацию для задержания и казней без судебного разбирательства.
Кроме того, "Талибан" получил доступ к базе данных бывших правительственных чиновников, которую он использовал для задержания и убийства людей, говорится в документе.
В отчете HRW также описываются ночные рейды, в ходе которых задерживали или похищали бывших правительственных чиновников. Правозащитники сообщают о преследовании членов семей жертв, некоторые из них были отправлены в тюрьму или убиты.
В своем официальном ответе HRW представители "Талибана" заявили, что не вся информация в отчете точна.
"Некоторые случаи преследования или задержания некоторых людей, о которых вы упомянули в своем отчете, не раскрывают преступления, которые были совершены этими людьми. Наша разведывательная информация показывает, что они пытаются создать проблемы и заговоры против новой администрации", – говорится в ответе.
HRW пишет, что талибы также сообщили об увольнении лиц, причастных к нарушениям прав человека, но убедительных доказательств в поддержку своих утверждений не предоставили, отмечают правозащитники.
В середине августа талибы в ходе стремительного наступления взяли под контроль всю территорию Афганистана, без боя захватив столицу и крупнейший город Кабул.
Афганистан был объявлен "Исламским Эмиратом", светская власть в котором будет находиться под религиозным контролем. В начале сентября они озвучили состав нового правительства.
Страны Запада не признают "Талибан" законным правительством Афганистана. Президент США Джо Байден заявил, что талибам предстоит пройти долгий путь, если они хотят международного признания, передает афганская служба Радио Свобода.
С 1996 по 2001 год талибы уже были фактическими руководителями страны и объявляли ее исламским эмиратом. Тогда их правительство формально признавало только три государства – Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Отец оппозиционного чеченского блогера записал видеообращение к сыну
Отец живущего в Турции оппозиционного блогера Хасана Халитова Гани Халитов записал видеообращение к сыну. Оно было опубликовано в инстаграме депутата чеченского парламента Магомеда Ханбиева. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Отец Халитова потребовал от своего сына прекратить "говорить ерунду" и заявил, что тот стал для него врагом. "Ты выступил против меня и не делаешь того, что я говорю. И не только я, но и другие, кто просит тебя", – говорит на видео родитель блогера.
По словам Гани Халитова, слова его сына о задержании родителей и родственников правоохранительными органами Чечни – "неправда". Он предполагает, что Хасана Халитова могут заставлять так говорить. В своем обращении отец блогера заявляет, что готов заставить сына замолчать, убив его, раз он не может остановиться сам.
Несколько дней назад Хасан Халитов записал аудиообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. В нём он называет его "гнидой", "главным шайтаном Кавказа" и "ублюдком", а также предлагает ему уехать в Кремль, "подметать и жить на кухне у Путина".
- Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и турецкая Национальная разведывательная организация 9 октября задержали шестерых иностранцев, подозреваемых в шпионаже. Среди них – четверо граждан России, гражданин Узбекистана и Украины. Следствие считает, что они готовили нападение на живущих в Турции чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие. В числе потенциальных жертв был и Хасан Халитов.
- В конце сентября оппозиционный чеченский блогер Хасан Халитов, ныне проживающий в Турции, обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в организации кровной мести, объявленной его родственникам семьей сотрудника правоохранительных органов Ахмеда Арсанукаева.
Илон Маск предупредил об угрозе банкротства SpaceX
Частной космической компании SpaceX грозит реальный риск банкротства из-за производственного кризиса с новой ракетой "Старшип". Об этом в письме сотрудникам в выходной день после Дня благодарения (26 ноября) написал её основатель и генеральный директор Илон Маск. С текстом ознакомились канал CNBC и издание The Verge.
В письме Маск выразил своё недовольство проблемами с созданием нового ракетного двигателя Raptor для сверхтяжёлой ракеты-носителя "Старшип". "Производственный кризис с двигателем сейчас выглядит гораздо хуже, чем несколько недель назад", – написал он. По словам Маска, чтобы избежать банкротства, в 2022 году SpaceX нужно достигнуть запуска одного "Старшипа" раз в две недели. Сейчас ракета не совершила ни одного орбитального полёта.
"Старшип" и одноимённый космический корабль анонсировались Маском как инструменты для колонизации Марса и полётов на Луну. Однако ракете-носителю отведена важная роль в создании системы спутникового доступа в интернет Starlink.
Сейчас SpaceX запустила больше 1800 спутников "Старлинк" на орбиту. Однако, по словам Маска, первая версия спутника оказалась слабо подходящей для коммерческого использования. Большинство из них не имеют лазерной системы для коммуникации друг с другом, напоминает Verge. Вторая версия спутников занимает больше места в ракете и весит больше, поэтому её нельзя эффективно запускать с ракеты-носителя "Фалькон 9", написал он.
Маск не стал комментировать журналистам письмо сотрудникам. В твиттере, комментируя новость о своём обращении, он написал, что банкротство SpaceX маловероятно, но не невозможно, в случае глобальной рецессии. SpaceX – партнёр американского космического агентства НАСА для доставки астронавтов на МКС и возвращения человека на Луну. Агентство письмо миллиардера не комментировало.
Бывшего командующего ВМС Украины обвинили в госизмене
Украинская прокуратура в Крыму и Севастополе направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Дениса Березовского. Бывший контр-адмирал обвиняется в государственной измене и создании преступного сообщества за переход на сторону России в 2014 году.
В марте 2014 года он, на следующий день после того, как возглавил украинский флот, отказался выполнять приказы Киева, после чего присягнул на верность народу Крыма, а затем — России. Украинская прокуратура считает, что своими действиями и решениями Березовский способствовал "проведению подрывной деятельности против Украины". За это ему грозит заключение на срок до 15 лет.
Сейчас Березовский служит в российском флоте в звании вице-адмирала. Он — заместитель командующего российским Тихоокеанским флотом. Уголовное преследование он публично не комментировал.
01 декабря российский Следственный комитет поручил следователям центрального аппарата начать доследственную проверку по факту уголовного преследования военачальника на Украине. При наличии оснований будет возбуждено уголовное дело о незаконном уголовном преследовании, — сообщается на сайте российского ведомства.
НАТО продолжит политическую и практическую поддержку Грузии и Украины – Столтенберг
Грузия и Украина входят в число ближайших партнеров НАТО, и Альянс по-прежнему готов к их политической и практической поддержке. Как сообщает Общественный вещатель Грузии, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на открытии заседания Североатлантического совета. Во встрече приняли участие главы МИД Грузии и Украины.
«Мы особенно приветствуем министра Залкалиани и министра Кулебу на этом заседании Североатлантического совета с участием Грузии и Украины.
На июньском саммите в Брюсселе лидеры Североатлантического союза подтвердили свою решительную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии и Украины.
Грузия и Украина входят в число ближайших партнеров НАТО, участвуют в операциях и миссиях НАТО и стремятся присоединиться к Североатлантическому союзу.
НАТО поддерживает решение, принятое на саммите в Бухаресте, и мы по-прежнему готовы оказать политическую и практическую поддержку Грузии и Украине», – заявил он.
Ранее, в преддверии рижского министериала НАТО Госдепартамент США сделал заявление, в котором говорится, что «Соединенные Штаты продолжают поддерживать решение, принятое на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, согласно которому Грузия и Украина станут членами НАТО».
В Минюсте подтвердили: Грузия должна выплатить «Интер РАО» 80.5 млн долларов
Правительство Грузии проиграло спор российской госкомпании «Интер РАО», – подтвердили в Министерстве юстиции Грузии.
Как заявили «Эху Кавказа» в ведомстве, 19 апреля 2021 года арбитраж установил, что российской компании должна быть выплачена «определенная компенсация».
«Компания «Интер РАО» требовала выплаты 200 млн долларов, что не было удовлетворено на основании аргументов и доказательств, представленных правительством Грузии. 23 ноября 2021 года была установлена компенсация в объеме 80.5 млн долларов США. Государство и сейчас считает, что в 2014 году тарифы (на электроэнергию - ред.) были установлены правильно, поэтому решение арбитража оспорено в стокгольмском суде как необоснованное», – сказано в заявлении Минюста.
В ведомстве также говорят, что правовой спор продолжается, а его итог никак не отразится на потребительских тарифах для населения.
Ранее о том, что поставлена точка в многолетнем энергетическом споре между компанией «Интер РАО» и правительством Грузии, сообщил российский телеканал «Россия 24». В репортаже также говорилось, что до марта 2022 года сумма компенсации будет пересмотрена и, вероятно, превысит 100 миллионов долларов.
В 2017 году «Эхо Кавказа» рассказывало, что иск против Грузии был подан зарегистрированными в Нидерландах дочерними компаниями Интер РАО Gardabani Holdings, владеющей двумя грузинскими ГЭС, «Храми-1» и «Храми-2», и Silk Road Holdings, которой принадлежит 75 процентов электросетевой компании ТЕЛАСИ, обслуживающей Тбилиси. Истцы требовали от властей Грузии компенсации ущерба, вызванного девальвацией лари.
В российской компании отмечали, что ряд мер, принятых Грузией, начиная с 2014 года, оказывали неблагоприятное влияние на их инвестиции. В частности, речь шла о том, что Национальная регулирующая комиссия по энергетике в 2014 году приняла решение о создании методологии расчета тарифов на электроэнергию, в которую не вошли гарантии компенсации потерь из-за обесценения местной валюты за счет повышения тарифа на электроэнергию, отраженные в договорах купли-продажи грузинских активов и меморандуме о сотрудничестве, подписанном в 2013 году. Компания в 2016 году обращалась к властям Грузии с заявлением об изменении тарифов, но получила отказ.
В Грузии 65 пациентов скончались от коронавируса за сутки
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 65 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 119.
За сутки в стране выявили 4459 новых случаев коронавируса. Накануне провели 51 321 тест: PCR-тестов – 19 134, экспресс–тестов на антиген – 32 187.
Выздоровели еще 3957 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 850 102, выздоровевших – 792 158.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,69%, за последние 14 дней составляет 8,91%, за неделю – 8,65%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 11 999 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 183 335.
В Мичигане ученик открыл стрельбу в школе. Погибли трое
Три ученика средней школы в городе Оксфорд, штат Мичиган, погибли во вторник в результате стрельбы, которую открыл 15-летний подросток. Ранения получили восемь человек, включая учителя. Подозреваемый задержан полицией.
Как рассказал журналистам заместитель шерифа округа Окленд Майкл Маккейб, стрельба произошла около 13:00 по местному времени. Полицейские и сотрудники служб экстренной помощи оперативно отреагировали на сообщение об инциденте в Оксфорде, который находится примерно в 55 километрах к северу от Детройта.
Подозреваемый в совершении нападения, 15-летний ученик той же школы, был быстро взят под стражу полицейскими и не оказал им сопротивления. Мотивы и имя нападавшего неизвестны. В школе, здание которой было заблокировано сразу после начала стрельбы, идут обыски.
Сообщается, что подозреваемый вёл стрельбу из полуавтоматического пистолета, который ему на прошлой неделе купил отец.
Югоосетинский лидер встретился с руководителем «Газпрома»
В Санкт-Петербурге накануне состоялась встреча президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
Как сообщает пресс-служба югоосетинского лидера, на встрече были рассмотрены ход и перспективы сотрудничества.
«В частности, были обсуждены вопросы реализации подписанного между правительствами республики Южная Осетия и Российской Федерации соглашения «Об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Газпром – Южная Осетия» и газификации населенных пунктов Республики», – сообщает пресс-служба.
«Газпром» ввел в эксплуатацию магистральный газопровод, связывающий Северную Осетию с Южной, в 2009 году. Поставки газа с тех пор осуществляются по контракту с компанией «Газпром экспорт». В мае 2018 года Москва и Цхинвали подписали соглашение «Об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества «Газпром – Южная Осетия».
«Грузинская мечта» может отказаться от реформы избирательной системы
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе поставил под сомнение необходимость принятия поправок в конституцию, которые снизят до 2% проходной барьер на выборах в парламент.
Он также дал понять, что правящая партия не намерена проводить внеочередные выборы парламента, а в случае, если это произойдет, они пройдут по старым правилам – то есть с избранием мажоритарных депутатов, пишет агентство «Новости-Грузия».
Выступая на пленарном заседании парламента, Кобахидзе сказал, что действующая в Грузии избирательная система вполне отвечает принципам демократии. А снижение проходного барьера, возможно, станет «подарком» оппозиции от правящей партии, но это будет «зависеть от их поведения».
«Много чего будет зависеть от поведения и действий разных субъектов. Мы хорошо понимаем, что нет никакой необходимости в принятии этих изменений, исходя из того, что тот барьер, который будет задействован в 2024 году, полностью соответствует демократическим стандартам. Это пятипроцентный избирательный барьер. В 2024 году в любом случае будет задействована полностью пропорциональная избирательная система с барьером в 5%.
Что касается барьера в 2% – лучше он, чем 5%, или нет, то по этому поводу не было никакого основательного обсуждения, возможно, что так будет даже хуже.
Это маленький подарок, который возможно, будет сделан оппозиции, и будет этот подарок сделан или нет, конечно же, в конечном итоге, будет зависеть от нашей доброй воли», – сказал Кобахидзе.
Повторил тезис Кобахидзе и депутат от правящей партии Шалва Папуашвили, который ранее сам представлял законопроект конституционных изменений, предполагающий снижение проходного барьера.
«У «Грузинской мечты» вообще нет никаких обязательств по принятию конституционных изменений. Мы же говорили, «если на то будет добрая воля «Грузинской мечты», а для того, чтобы эта воля существовала, между партиями должно быть сотрудничество», – отметил он.
В оппозиции эти комментарии от «Грузинской мечты» уже расценили как признак отказаться от реформы избирательной системы. Ранее часть оппозиционеров заявляла, что покинет парламент в том случае, если изменения в конституцию не будут приняты.
Суд отклонил жалобу Навального на обвинение в мошенничестве
Басманный суд Москвы отказался удовлетворить апелляцию политика Алексея Навального на возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила адвокат Вероника Полякова.
Таким образом, суд решил, что дело возбуждено законно, написала в твиттере адвокат. Алексей Навальный участвовал в заседании суда по видеосвязи из колонии.
Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении Навального и его соратников в декабре 2020 года. По версии следствия, они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу фондов оппозиционного политика. Максимальное наказание по этой статье предусматривает десять лет лишения свободы.
О возбуждении дела стало известно 29 декабря - за день до истечения испытательного срока по делу "Ив Роше". Навальный написал тогда в инстаграме, что ранее ему грозили заменить условный срок на реальный, но в итоге возбудили новое уголовное дело. "СК, уже совсем не стесняясь, просто придумывает чушь", - добавил оппозиционер.
Как ожидается, 1 декабря Басманный суд объявит решение по второй жалобе Навального на возбуждение уголовного дела о неуважении к судье. В феврале суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Позднее на политика завели дело об оскорблении судьи Веры Акимовой, которая вела этот процесс.
- В июне Мосгорсуд по иску прокуратуры Москвы признал экстремистскими организациями, запретил и ликвидировал созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" (ФБК и ФЗПГ ранее были признаны в России иностранными агентами).
- После этого в сентябре Следственный комитет возбудил в отношении Навального, а также его соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы.
СМИ: смертность в России стала рекордной с 1945 года
С декабря прошлого года по ноябрь нынешнего смертность в России превысила 2 миллиона 400 тысяч человек, сообщают "Ведомости". Издание со ссылкой на демографов отмечает, что худшие показатели были только во времена Великой Отечественной войны: с 1941 года по 1945 год смертность была в 2-3 раза выше. После этого максимум числа умерших был в 2003 году, тогда ушло из жизни 2 миллиона 370 тысяч россиян.
Отмечается также, что убыль населения за последние 12 месяцев приблизилась к одному миллиону, что является максимальным показателем за последние 20 лет.
Основной причиной избыточной смертности стала пандемия COVID-19. Только в ноябре, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, от болезни и её последствий умирали в среднем 1 222 россиянина в день.
Однако, как отмечают демографы, причина не только в коронавирусе: более 200 тысяч умерших пришлись на сверхсмертность, не связанную с болезнью. Ряд экспертов считают, что дело в перегруженности системы здравоохранения в целом.
Также на избыточную смертность повлияло старение населения: если в начале 2020 года россиян старше 60 лет было 32,8 миллиона, то в начале этого – 33,5 млн. Кроме того, на несколько тысяч увеличилась смертность от употребления наркотиков и алкоголя.
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Американский генерал: КНР и Россия постоянно атакуют спутники США
Китай и Россия практически каждый день атакуют американские спутники, находящиеся на орбите Земли, сообщил в интервью газете Washington Post заместитель командующего космическими силами США генерал Дэвид Томпсон.
Пока американские спутники, по словам генерала Томпсона, являются объектами так называемых обратимых атак, последствия которых не вызывают необратимых нарушений функциональных возможностей американских космических аппаратов. Речь идёт об атаках лазерами, кибератаках, глушении радиочастот, используемых спутниками. Но масштабы этих атак постоянно расширяются. "Мы оказались в ситуации, когда появилось много возможностей создать угрозу нашим космическим системам", - говорит генерал Томпсон.
Он отказался ответить на вопрос были ли попытки уничтожить американские спутники. И Китай и Россия работают над спутниками чье предназначение атаковать другие спутники. В 2019 году российский военный спутник маневрировал в такой близости к американскому разведывательному спутнику, что США не исключали возможности атаки со стороны российского аппарата. Китай активно размещает антиспутниковые системы, в том числе, лазерное оружие на Земле. Китай, по данным американской разведки, далеко опередил Россию в развертывании таких систем. Вдобавок, Китай запускает сейчас вдвое больше спутников, чем США. По оценке генерала Томпсона, в течение нескольких лет Китай может превзойти США в возможностях использовать космическое пространство, если Вашингтон не активизирует своих усилий в космосе.
Путин о новом сроке: Само мое право избираться стабилизирует ситуацию
Владимир Путин, отвечая на вопрос о своем переизбрании на пост президента России в 2024 году, заявил, что пока не решил, будет ли участвовать в выборах, однако само наличие у него права избираться стабилизирует, по его убеждению, «внутриполитическую ситуацию в стране».
Соответствующее заявление Путин сделал на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Президент выступал на нем в онлайн-формате.
Летом прошлого года в России были приняты поправки в Конституцию, поддержанные, в том числе, Владимиром Путиным. Согласно одной из них, глава страны не может занимать свою должность более двух сроков. Ранее президентом нельзя было быть более двух сроков подряд, чем Путин воспользовался в 2008 году, перейдя на четыре года на службу в правительство, а затем вернувшись на пост главы государства.
При этом в поправке указано, что новая норма не касается действующего президента, а значит, Путин сможет избираться на пост еще дважды. Оппозиция считает, что это сделано специально для сохранения его власти.
В общей сложности на посту президента России Путин находится 17 лет. В 2024 году ему исполнится 72 года.
Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Еврокомиссии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе со своими украинским и молдавским коллегами встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По информации администрации правительства Грузии, Ираклий Гарибашвили, Денис Шмыгаль и Наталья Гаврилица заявили, что целью визита премьер-министров «Ассоциированного трио» было подтверждение их готовности к дальнейшему укреплению процесса европейской интеграции трех стран, а также подведение достигнутых результатов и стремление к большей секторальной интеграции с ЕС.
Был подчеркнут тот факт, что политическая ассоциация с Евросоюзом, укрепление демократии, верховенства закона и защита прав человека являются основными ценностями, на которых основан процесс европейской интеграции. Было упомянуто «Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли», которое открывает перед странами беспрецедентные возможности для дальнейшей экономической интеграции с Евросоюзом.
Было обращено внимание на необходимости укрепления транспортных и коммуникационных связей, которые имеют особое значение для продвижения свободной торговли. Был отмечен потенциал Черного моря в обеспечении связуемости с ЕС.
Одной из тем разговора была секторальная интеграция, которая предполагает сближение политики и норм со стандартами ЕС в различных сферах, особенно в сферах окружающей среды и климата, цифровой трансформации, транспорта и энергетики. «Ассоциированное трио» обратилось к президенту Еврокомиссии с предложением, при участии европейских комиссаров, организовывать регулярные встречи между секторальными ведомствами на министерском уровне.
В ходе встречи обсуждалась декларация предстоящего саммита «Восточного партнерства», в котором важно отразить приоритеты «Ассоциированного трио».
Премьер-министры выразили уверенность, что саммит откроет новые возможности для стран-партнеров на пути к постепенному доступу на рынок ЕС и дальнейшей интеграции с ЕС на основе принципов дифференциации.
В Чехии задержан глава футбольной федерации Беларуси
Чешская полиция задержала председателя Белорусской футбольной ассоциации Владимира Базанова и его жену. Как сообщают чешские СМИ, полиция подозревает, что Базанов с женой приехали в Чехию на матч женских сборных Чехии и Беларуси, нарушив правила пребывания иностранцев в стране, включая и правила, установленные Министерством здравоохранения Чехии.
Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек , которого цитирует Белорусский фонд спортивной солидарности, заявил, что Владимира Базанова депортировали бы из Чехии, если бы он действительно был там. Об этом сообщила Белорусская служба Радио Свобода.
Базанов, бывший военный, включен в санкционный список Чехии. Ранее он с женой побывал на Кипре, власти которого не объявляли никаких ограничений в отношении белорусского чиновника. Как ранее стало известно Белорусскому фонду спортивной солидарности, Владимир Базанов с супругой собирались посетить ряд выездных игр женской сборной Беларуси, в том числе матч в Опаве, Чехия. По словам источника «Радыё Свабода», у Базанова была итальянская шенгенская виза.
Лукашенко заявил о признании Минском аннексии Крыма Россией
Александр Лукашенко заявил в интервью, что Крым «юридически» и «по факту» является территорией России. Он договорился с Путиным посетить полуостров, сообщив, что намерен начать поездку с Севастополя. Согласно международному праву, территория была аннексирована у Украины в 2014 году.
По словам Лукашенко, которого власти многих стран мира не признают легитимным президентом Беларуси, «Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума», - цитирует его государственное агентство БелТА. Будет ли это решение формализовано - не уточняется.
В августе 2021 года Лукашенко заявлял, что признает аннексированный Крым российским, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять на полуостров продукцию. Там до сих пор из-за опасения санкций официально не присутствуют российские федеральные компании.
Еще раньше белорусский лидер заявлял, что от признания аннексии его останавливала угроза санкций и договоренности с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Отношения двух стран резко ухудшились после того как новый президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать итоги белорусских президентских выборов, а Киев присоединился к западным санкциям против Минска.
- Крым официально признается территорией России семью из 193 членами ООН: Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Сирией, Суданом, КНДР и Афганистаном. Контроль над территорией Афганистана сейчас де-факто осуществляет признанное в России террористическим движение «Талибан». Его официальный представитель Забихулла Муджахид заявил в интервью российскому изданию «Октагон», что талибы считают, что Россия и Украина должны решить проблему принадлежности полуострова между собой, чтобы не дестабилизировать ситуацию в регионе.
Каха Каладзе не изменил состав столичного правительства
Избранный на второй срок мэром Тбилиси Каха Каладзе представил сегодня состав городского правительства, которое будет представлено им для утверждения в сакребуло – столичное собрание. Первое заседание сакребуло состоится 3 декабря, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Вряд ли с утверждением столичного правительства возникнут проблемы, так как на местных выборах в октябре правящая партия «Грузинская мечта» получила 29 депутатских мест в сакребуло и обладает большинством. Всего мест в столичном сакребуло - 50, так что 21 мандат достался оппозиции.
Следует отметить, что в городском правительстве практически нет изменений. Представляя кандидатов на разные должности, Каладзе заявил, что они «являются выдающимися специалистами в своей области и преданы своему делу».
На пост вице-мэра вновь представлен Ираклий Хмаладзе, должности еще трех заместителей мэра займут Илья Элошвили, Ираклий Бенделиани, Андрия Басилая. На должность главы администрации Тбилиси представлен Валерий Чигладзе.
Руководители муниципальных служб:
- Городская служба развития инфраструктуры - Георгий Абутидзе;
- Городская служба экономического развития - Вахтанг Ломджария;
- Городская служба по охране окружающей среды - Гига Гигашвили;
- Городская служба культуры, образования, спорта и по делам молодежи - Ираклий Гвилава;
- Городская юридическая служба - Серго Биркадзе;
- Городская служба здравоохранения и социального обеспечения - Гела Чивиашвили;
- Городская служба муниципальных закупок - Георгий Папава;
- Городская финансовая служба - Гайоз Талаквадзе;
- Городская служба безопасности - Николоз Чонкадзе;
- Городская служба муниципальной инспекции - Каха Гуледани.
Каха Каладзе также представил кандидатов в руководители Тбилисского фонда развития – это Леван Джгаркава, Агентства по управлению недвижимостью - Ираклий Таварткиладзе, и Службы архитектуры - Теймураз Болоташвили.
В Кахетии местные жители протестуют против строительства ГЭС
В Грузии местные жители выразили протест против строительства гидроэлектростанции «Лопота-1».
По информации грузинских СМИ, акция проходит возле расположенного в ущелье реки Лопота села Лапанкури Телавского муниципалитета.
Как заявили журналистам участники акции, несмотря на их недовольство планами строительства ГЭС, представители компании «Артана-Лопота» начали подготовку к строительству, в частности, на место прибыл трактор, и были доставлены железные конструкции для возведения вспомогательных строений.
Строительство ГЭС «Лопота-1» планируется в 7 километрах от села Лапанкури, и местные жители считают, что строительные работы нанесут непоправимый урон существующим на данной территории историческим памятникам, а также негативно скажутся на окружающей среде. Как пишет агентство «Интерфакс», в связи с акцией на месте мобилизована полиция.
- В 2019 году жители Панкисского ущелья Грузии с помощью камней и палок оказали сопротивление началу строительства ГЭС «Хадори-3». Между участниками акции протеста и спецотрядами МВД произошло несколько стычек. Для разгона протестующих были применены резиновые пули и слезоточивый газ.
- В сентябре текущего года стало известно, что строительство крупной ГЭС в Западной Грузии приостановлено – турецкая компания ENKA объявила о выходе из проекта «Намахвани ГЭС».
В Южной Осетии продлили запрет на проведение свадеб и других массовых мероприятий
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия решили продлить запрет на проведение свадеб и других массовых мероприятий до 20 декабря. Решение принято на заседании Оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.
В частности, запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных, культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Объектам общественного питания запрещено проведение массовых празднично-торжественных мероприятий, им также необходимо ограничить заполняемость посетителей до 50% от общего количества посадочных мест.
Вновь рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий; при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение присутствующими масочного режима.
До 20 декабря не будет ограничено функционирование высшего учебного учреждения (ЮОГУ), средних, средне-профессиональных учебных заведений, дошкольных учреждений, детских учреждений дополнительного образования;
детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов; объектов физической культуры и спорта, в т.ч. тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций.
Отметим, что за минувшие сутки в Южной Осетии выявили 18 новых случаев коронавируса, два пациента скончались в цхинвальском медцентре.
В результате крушения военного вертолета в Азербайджане погибли 14 человек
В результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана при тренировочном полете погибли 14 человек, еще двое получили ранения.
По информации азербайджанского ведомства, 13 из 14 погибших являются офицерами, двое раненных – также офицеры.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел сегодня, около 10:40 во время тренировочных полетов на аэродроме «Гарагейбат» в Хызынском районе. В настоящее время ГПС и Генпрокуратура ведут совместное расследование причин инцидента.
Возбуждено уголовное дело по статье 352.2 (нарушение по неосторожности правил полета или подготовки к полету, приведшее к смерти двух и более человек) и другим статьям УК Азербайджана.
Как пишут азербайджанские СМИ, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования семьям погибших.
Соболезнования Азербайджану выразили министерство обороны Турции, а также глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.
Лавров надеется, что украинские власти «не пойдут по пути Саакашвили»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что власти Украины не пойдут по пути экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «образца 2008 года». Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Выражу надежду, что даже нынешний киевский режим все-таки не пойдет по пути Михаила Саакашвили образца августа 2008 года», – сказал Лавров.
Он отметил, что сложившаяся в 2008 году ситуация стала следствием саммита НАТО в Бухаресте, на котором «после долгих терзаний» члены Североатлантического альянса записали в своей декларации, что Грузия и Украина будут в НАТО.
«Тогдашний президент Грузии господин Саакашвили мгновенно возбудился, для него это несложно сделать, и начал агрессивные военные действия, бомбардировки против своих собственных граждан и российских миротворцев. У тогдашнего украинского руководства было больше благоразумия, и оно не последовало дурному примеру», – отметил Лавров.
Как пишет ТАСС, глава российской дипломатии также указал, что нынешний киевский режим демонстрирует «несколько иные качества», в частности, он «подвержен плохому влиянию», которое Запад активно пытается на него оказывать.
Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что ситуация в Украине в настоящий момент похожа на ту, которая наблюдалась в Грузии перед событиями 2008 года.
В Абхазии от коронавируса привились около 5% жителей, в Южной Осетии – около 2%
По данным Минздрава самопровозглашенной республики Абхазия, с 18 по 29 ноября российской вакциной от коронавируса «Спутник V» привились 780 человек.
В ведомстве заявили, что число вакцинированных в Абхазии достигло 12 491. Препаратом «Спутник Лайт» привились 5211 человек.
Как сообщалось ранее, вакцинация препаратом «Спутник Лайт» в Абхазии приостановлена, оставшиеся дозы используются лишь для ревакцинации.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия привито более 1200 человек. Об этом сообщила руководитель амбулаторно-поликлинического медцентра Тамара Санакоева.
«С 12 ноября в поликлинике Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии вакцинацию от коронавируса прошли 196 человек, из них «Спутником Лайт» привились 138 пациентов и «Спутником V» – 58», – сказала Санакоева.
Отметим, что население Абхазии составляет, по оценкам местных властей, более 240 тысяч человек, Южной Осетии – около 53 тысяч. Соответственно, в Абхазии вакцинированы от коронавируса около 5.2% жителей, в Южной Осетии – около 2.3%.
Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 34 793 (около 14.5% жителей), в Южной Осетии – 9850 (около 18.6% жителей).
В Узбекистане учителей мобилизовали на посадку деревьев, чтобы на их работу посмотрел с вертолёта министр
Сотни учителей в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана мобилизованы посадку деревьев, чтобы на их работу посмотрел с вертолёта заместитель премьер-министра. Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода.
24 ноября областная администрация сообщила, что на следующий день представители бизнеса и государственных структур должны начать сажать деревья по распоряжению главы региона, Зойира Мирзаева. Представители отдела народного образования предупредили педагогов, что за их работой с вертолёта будет лично наблюдать заместитель премьер-министра Шухрат Ганиев.
Ранее в начале ноября кампанию по массовой высадке растений объявил в стране президент Убекистана Шавкат Мирзиёев. Он объявил о государственной программе "Зелёное пространство". По проекту планируется высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников в год.
Саженцы учителя покупали на свои деньги, передаёт Узбекская служба. Вертолёт с заместителем премьер-министра они в воздухе не видели.
- Распорядившийся о посадках Мирзаев — сам бывший вице-премьер Узбекистана. В 2018 году он был уволен после того, как при нём во время рабочей поездки в Ташкенсткую область не обеспечившими полив полей фермеров заставили больше 40 минут стоять в холодном арыке, а затем бежать по улицам в мокрой одежде перед преследующим их автомобилем.
- За время независимости в Узбекистана кампании по посадке саженцев деревьев проводились неоднократно, напоминает Узбекская служба РС. Однако большая часть саженцев засыхали из-за отсутствия необходимости ухода и полива. Одновременно в столице и областях страны продолжают вырубать многолетние деревья.
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