Популярный ночной клуб в Тбилиси оштрафовали и опечатали из-за проведения вечеринки

Инспекция труда Минздрава Грузии оштрафовала популярный тбилисский клуб Khidi на 10 тысяч лари (более 3,2 тысячи лари) и опечатала заведение из-за проведения массового мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«3-4 декабря надзор Инспекция труда выявил в клубе Khidi факт проведения запрещенного развлекательного мероприятия, из-за чего клуб был опечатан и оштрафован в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях», - заявили в службе.

В инспекции подчеркнули, что они неоднократно предупреждали Khidi о запрете на проведение массовых развлекательных мероприятий, несмотря на задействование системы «зеленых паспортов» с 1 декабря.

«Массовые развлекательные и социальные мероприятия по-прежнему запрещены в соответствии с постановлением правительства Грузии №322 «Об изоляции и карантине», - отметили в ведомстве.

В администрации Khidi журналистам заявили, что обжалуют выписанный им штраф.

Инспекция труда добавляет, что в настоящее время совместно с Минэкономики Грузии и профильными службами мэрии Тбилиси работает для поэтапного включения ночных клубов в «зеленую зону», а также над созданием протокола безопасности, который позволит возобновить работу сектора.

«Инспекция труда активно продолжает мониторинг в масштабах страны, как с точки зрения мониторинга безопасной концепции «зеленых зон», так и с точки зрения выявления фактов запрещенных социальных мероприятий», - сказано в заявлении.