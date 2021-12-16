Саломе Зурабишвили: Пора выйти из ребячества, перейти к более зрелой, новой политике

«Наше государство уже 30 лет является совершеннолетним государством, пора выйти из этого ребячества, перейти к более зрелой, новой политике», - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани, где проходит предновогодний прием для представителей разных партий, передает Общественный вещатель.

«Правда, было много событий, мы прошли через очень сложные процессы, где практически, за исключением некоторых периодов, были сплошные противостояния, было только два лагеря и больше гражданского противостояния. Это то, через что мы прошли, что мы знаем и чего, думаю, никто не хочет, чтобы повторилось в этой стране. Это страницы прошлого, которые мы вместе не осознавали до сегодняшнего дня, это страницы, которые сегодня тяжело ложатся на наши плечи», - заявила Саломе Зурабишвили.

По ее словам, общество не только устало, но и переутомилось от всего этого.

«Отовсюду слышно, что везде тяжелое положение, ко всему этому добавляется ковид, социальные условия, и в стране практически нет никакой перспективы. Давайте займемся основными вопросами, которые являются главными для любой страны - внутренним развитием, преодолением бедности, объединением общества, все разделено, даже церковь разделена. Как долго это может продолжаться и как далеко это заведет нас? В то же время мы забываем, что вокруг нас, смотрим на все изнутри, и не видим, что происходит на самом деле, какие угрозы, какие возможности. Пришло время молодежи», - заявила ​Саломе Зурабишвили.