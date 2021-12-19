Гамкрелидзе: По итогам проверок подозрительных случаев омикрон-штамм не подтвердился

Новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется в Европе с молниеносной скоростью и, весьма вероятно, станет доминирующим во Франции к началу следующего года, предупредил глава французского правительства Жан Кастекс.

Он выступил в пятницу за несколько часов до вступления в силу строгих правил на въезд в страну из Великобритании, где ситуация с «омикроном» пока самая серьезная в Европе. Как отмечает «Би-би-си», только за 17 декабря в Великобритании было зафиксировано 15 тысяч случаев этого штамма, вызывающего COVID-19.

По всему европейскому региону власти готовятся к новой волне заболеваемости. О дополнительных ограничениях объявили в Германии, Ирландии, Нидерландах.

С начала пандемии в Европе было зарегистрировано более 89 миллионов случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Умерли от этой болезни около полутора миллионов человек.

Министерство здравоохранения ФРГ заявило о предстоящей пятой «масштабной» волне коронавируса в связи с «омикроном». «Необходимо осознать, что этот этап, который мы, на мой взгляд, не можем предотвратить, станет значительным вызовом для наших больниц, палат интенсивной терапии и для общества в целом», - подчеркнул глава ведомства Карл Лаутербах.

В Ирландии, в которой с новым штаммом связана примерно треть нынешнего суточного прироста инфекции, премьер Михол Мартин заявил, что показатели заражения «омикроном» могут превысить все, с чем власти сталкивались до сих пор.

Хотя многое из того, что связано с чрезвычайно высокой заразностью омикрон-варианта, остается неясным, эксперты отмечают пропорции этого штамма среди всех фиксируемых случаев коронавируса. Заражений «омикроном» каждые три дня становится вдвое больше.

Эксперты Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что риск повторного заражения коронавирусом посредством «омикрона» более чем в пять раз выше, чем посредством дельта-варианта. Также их исследования показывают, что «омикрону» в основном удается обходить иммунную защиту организма, приобретенную в результате заражений другими штаммами или после вакцинации.

Предварительные результаты исследований в ряде других стран показывают, что «омикрон», предположительно, вызывает менее тяжелое течение болезни. Одновременно подчеркивается, что делать окончательные выводы пока слишком рано, поскольку количество госпитализаций и смертей - более запаздывающий показатель.

«Омикрон» впервые выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы и содержит большое количество мутаций.

В России в настоящее время официально новым штаммом «омикрон» заражены 25 человек, прибывших из ЮАР и сопредельных стран. Случаи отмечены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Никто из заразившихся не болеет тяжело, так как большая часть имела иммунитет к коронавирусу после перенесенного заболевания или прививки от COVID-19, сообщил в пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко.

За прошедшие сутки в России, включая аннексированный Крым, зарегистрировали 27 434 новых случая заражения коронавирусом. Это на 1,11% меньше, чем днем ранее. Умерли за сутки в 1076 заболевших, сообщил в субботу федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.