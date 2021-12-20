Президент Грузии продолжает встречи с политиками  

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, недавно выступившая с инициативой национального примирения и преодоления поляризации в обществе, начала проводить индивидуальные встречи с политиками.

Сегодня в своей резиденции на улице Атонели Зурабишвили приняла экс-спикера парламента Грузии Давида Бакрадзе, который в парламенте десятого созыва является оппозиционным независимым депутатом, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«На данном этапе в мою задачу не входит говорить о примирении. Мы должны договориться об основных принципах, которые позволят нормализовать ситуацию в стране. Поляризация наносит вред, если есть хоть один шанс, чтобы предпринять шаги к сокращению поляризации и достичь соглашения по основным принципам, то считаю, что этот шанс необходимо использовать. И этим шансом является тот процесс, который начала президент», - заявил Бакрадзе в беседе с журналистами после встречи.

Сегодня же Зурабишвили приняла представителей правящие партии «Грузинская мечта», после чего комментарий для прессы сделал депутат Созар Субари.

«Несколько дней назад госпожа Саломе сказала, что слову «примирение» она предпочитает достижение общенационального согласия. Это более правильный термин, нежели примирение. Однако сегодня разговора на эти темы не было. Госпожа Саломе начала очень хороший процесс – встречи с разными слоями населения, с политиками и не только», - заявил Субари.

Он также считает, что «достижение справедливости не означает, что если кто-то совершил преступление, то должен остаться безнаказанным».