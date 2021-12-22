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В России возбудили уголовное дело из-за гибели военных в Южной Осетии
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух военнослужащих при сходе снежной лавины на сторожевую заставу в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
Дело возбуждено 528 военным следственным отделом СКР, дислоцированным в Южной Осетии, по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), говорится в сообщении.
Установлено, что снежная лавина накрыла сторожевую заставу «Портал Южный», охраняющую вход в Рокский тоннель Транскавказской автомагистрали.
В ходе поисков удалось извлечь четырех российских военнослужащих. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, погибли офицер и рядовой, проходивший военную службу по призыву. Сержант контрактной службы и рядовой по призыву с обморожением нижних конечностей и ушибами госпитализированы, их состояние здоровья – удовлетворительное. Поиски еще одного военнослужащего продолжаются.
Под две лавины на югоосетинской части Транскама попало строение, где находились пятеро российских военных, которые охраняют Рокский тоннель, пишет «Интерфакс».
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня выразил соболезнования министру обороны РФ Сергею Шойгу в связи с гибелью российских военнослужащих.
«Весть о человеческих жертвах в результате схода лавины на южной стороне портала Рокского тоннеля отозвалась в наших сердцах болью и состраданием. Военнослужащие Южного военного округа ВС РФ мужественно выполняют задачи по обеспечению безопасности Республики Южная Осетия и, в частности, по охране Рокского тоннеля», – говорится в телеграмме соболезнования.
Спасатели и врачи Южной Осетии приложили все усилия для спасения военнослужащих, отметил Бибилов.
Другие новости дня
Российский чиновник заявил об убийстве в Сирии Муслима Шишани (Мурада Маргошвили)
Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что ударом российской военной авиации убит полевой командир Муслим Шишани (Мурад Маргошвили).
«Недавно российским ВКС (военно-космическим силам – ред.) удалось уничтожить одного из главарей группировки «Джунуд аш-Шам» аш-Шишани Маргошвили», – цитирует Лаврентьева РИА Новости.
Кроме слов российского представителя других данных подтверждающих данную новость пока отсутствуют. Независимые источники не подтверждают гибель Шишани, пишет портал Кавказ.Реалии.
Ранее стало известно, что в ходе авиаудара в Сирии были ранены жена и дети Маргошвили, об этом сообщал в Twitter так называемый «официальный англоязычный аккаунт провинции Идлиб». Сам Шишани тогда не пострадал.
- Муслим Шишани – чеченец, родом из грузинского ущелья Панкиси и участник второй войны в Чечне. С 2014 года он включен в список Госдепартамента США как террорист, в отношение него введены санкции.
- Члены «Хайат Тахрир аш-Шам» в начале октября захватили штаб-квартиру Шишани в Идлибе. Однако сутки спустя последний освободил её.
- В 2018 году Шишани призвал сирийскую оппозицию к объединению, опровергнув информацию о своем участии в операции против сирийских курдов на стороне Турции. В отряде Шишани, кроме чеченцев, немало курдских бойцов.
- С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году погибло уже, по разным оценкам, около полумиллиона человек. Беженцами стали более 11 миллионов – это почти половина населения довоенной Сирии. Страна разделена на три основных части, крупнейшую из которых контролируют правительство президента Башара Асада и его союзники, в первую очередь, в лице России и Ирана.
Ректора Казанского федерального университета обвинили в убийстве
Депутату Государственного совета Татарстана, ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявили обвинение в убийстве, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Ранее сотрудники правоохранительных органов столицы задержали Гафурова в Казани и доставили в Москву.
Как пишет "Интерфакс", следствие попросило суд арестовать Гафурова до середины февраля 2022 года. Ректору предъявлено обвинение по двум эпизодам - в подстрекательстве и приготовлении к убийству, а также в подстрекательстве к убийству, совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.
Шестидесятилетний Гафуров возглавляет университет с 2010 года, до этого он 12 лет был мэром Елабуги и главой Елабужского района, избирался в республиканский парламент, в начале 90-х годов занимался бизнесом. В 2012 году "Новая газета" сообщала, что профессор был "хорошо знаком" с руководством организованной преступной группировки "Двадцать девятый комплекс" и связывала его с убийством елабужского предпринимателя и депутата Айдара Исрафилова.
За несколько недель до смерти бизнесмен заявлял в эфире местного телеканала, что мэрия хочет отобрать у него рынок и на него готовится покушение, рассказывала "Новая".
- 25 ноября Гафуров вместе с другими депутатами Госсовета Татарстана единогласно проголосовали за предложение поправок к федеральному закону о региональной власти, позволяющих оставить в республике пост президента. Закон был принят Госдумой и подписан Путиным без учёта мнения региона, запретив главе Татарстана называться президентом – только руководителем республики.
MH17: обвинение просит для Гиркина и ещё 3 человек пожизненного срока
Нидерландская прокуратура на суде по делу о катастрофе "Боинга" малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года над Донбассом попросила суд назначить пожизненное заключение для Игоря Стрелкова (Гиркина) и ещё трёх подсудимых. Сторона обвинения считает доказанным их участие в уничтожении самолёта, приведшем к гибели 298 человек.
Гражданин России Стрелков в момент катастрофы командовал сепаратистами так называемой "ДНР". Граждане России Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко были его подчинёнными. Никто из них в суде не присутствует, их судят заочно. Во время заседания прокуратура также попросила суд выдать ордер на арест обвиняемых.
21 декабря в Окружном суде Гааги сторона обвинения представила доказательства против обвиняемых. Как утверждает следствие, самолёт был сбит в разгар боёв в Донбассе между украинскими войсками и сепаратистами из установки "Бук" с территории у посёлка Первомайское, которую контролировали сепаратисты.
По версии обвинения, сепаратисты, неся потери от ударов украинской авиации, запросили у России средства ПВО. В Донецкую область из российской военной части в Курске была направлена установка "Бук". Обвинение восстановило маршрут "Бука" от российской границы до предполагамого места пуска ракеты по "Боингу", а также привело доказательства непосредственного участия обвиняемых в его поставке и перевозке.
Обвинение также привело показания свидетелей, один из которых видел пуск ракеты. Многие говорили, что видели "Бук" в районе предполагаемого места пуска. Экспертиза показала, что MH17 был поражён ракетой "Бука" и не мог быть поражён никаким другим оружием. Кроме этого, сторона обвинения привела данные аудиозаписей телефонных переговоров обвиняемых, на которых они обсуждают случившееся.
Прокуратура считает доказанным, что обвиняемые контролировали доставку "Бука" и его размещение и , хотя, по всей видимости, не отдавали непосредственный приказ стрелять по самолёту, виновны в активном соучастии в гибели самолёта и убийстве пассажиров. Кто именно отдал приказ стрелять и непосредственно осуществлял его, пока не установлено. То, что это могли быть российские военные, следствие официально не подтверждает и не исключает. Расследование по этому вопросу продолжается.
- Россия категорически отрицает причастность к катастрофе "Боинга", на борту которого погибли 298 гражданских лиц, главным образом граждане Нидерландов. Москва также обвиняет суд в предвзятости. При этом своей однозначной версии того, кто сбил "Боинг", у российских властей нет – ими высказывались несколько версий, которые были отвергнуты следствием. Обвиняемые по делу также заявляют о своей невиновности. Игорь Стрелков на вопросы о "Боинге" отвечает, что подчинённое ему "ополчение" самолёт не сбивало, не подтверждая и не отрицая, что его могли сбить, например, российские военные.
- Нидерланды и другие страны Запада призвали Россию взять на себя ответственность за катастрофу, считая доказанным, во всяком случае, российское происхождение "Бука". Москва отказывается это сделать. Россия начинала консультации с Нидерландами, однако вскоре вышла из них.
В Афганистане закрылось 231 СМИ, 6400 журналистов потеряли работу
В Афганистане с момента прихода к власти "Талибана"* закрылось 231 СМИ, а 6400 журналистов и сотрудников СМИ потеряли работу. Об этом говорится в отчёте организации "Репортёры без границ" и Ассоциации свободных журналистов Афганистана.
Согласно данным отчёта, больше всего пострадали женщины-журналисты – 84% из них потеряли работу. В 15 из 34 провинций страны больше не работает ни одной журналистки. В отчёте говорится, что "Талибан" навязывает СМИ условия работы, в том числе запрет нанимать на работу женщин.
Из 543 СМИ, которые работали в Афганистане до прихода к власти талибов, в конце ноября функционировали только 312. То есть за три месяца в стране было закрыто 43 процента СМИ. В Кабуле, где сосредоточено наибольшее количество афганских средств массовой информации, закрыто каждое второе СМИ. Ранее в большинстве афганских провинций было по крайней мере десять частных СМИ, теперь в некоторых регионах никаких местных СМИ почти не осталось.
В апреле этого года Афганистан занял 122-е место из 180 стран в Мировом рейтинге свободы прессы "Репортёров без границ".
В Тбилиси вводят абонементы на общественный транспорт
В Тбилиси с 1 февраля 2022 года введут абонементную систему на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр столицы Каха Каладзе.
Граждане смогут приобрести однодневную безлимитную карту стоимостью 3 лари, недельный абонемент – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев –150 лари, на год – 250 лари.
При этом стоимость одноразового проезда увеличивается вдвое – с 50 тетри до 1 лари.
«У нас будет безлимитная 90-минутная карта, которая будет стоить 1 лари, для людей, которые нечасто пользуются общественным транспортом и не покупают долгосрочную карту по льготной цене. Вы сможете использовать любой вид транспорта – метро, автобус, маршрутка – в течение 90 минут за 1 лари, и вы не будете платить лишние деньги за пересадку между этими видами транспорта в течение 90 минут», – сказал Каха Каладзе.
С 5 января новые карты будут продаваться в кассах метрополитена и в экспресс-отделениях «Банка Грузии».
В Грузии выявлено 24 случая инфицирования омикрон-штаммом коронавируса
В Грузии на сегодняшний день подтверждено 24 случая заболевания омикрон–штаммом коронавируса. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
«У всех болезнь протекает в легкой форме. Были исследованы контакты первых двух случаев инфицирования, которые выявили в лаборатории в понедельник. Проверка контактов подтвердила наличие вируса у всех контактировавших с ними лицами. Все эти люди вакцинированы», – заявила Тамар Габуния.
За минувшие сутки в Грузии выявили 2739 новых случаев коронавируса, выздоровели еще 3072 пациента. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 52 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 221.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 916 477, выздоровевших – 869 411.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,07%, за последние 14 дней составляет 6,58%, за неделю – 6,19%.
В Грузии первые десять дней нового года объявлены выходными
Правительство Грузии объявило дни с 1 по 10 января нерабочими для государственных служащих. Об этом сегодня после заседания Межведомственного координационного совета сообщил начальник оперативного штаба Георгий Гибрадзе.
«Было принято решение объявить выходные дни для госслужащих с 1 по 10 января», – сказал Гибрадзе.
Что касается частного сектора, то компании принимают решение о выходных по своему усмотрению, пишет агентство «Новости-Грузия».
Гибрадзе напомнил, что каникулы в государственных школах страны продлятся до 17 января.
Reuters: власти США рассматривают ограничение экспорта смартфонов в Россию
Власти США рассматривают возможность введения экспортных ограничений в случае вторжения российских войск на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.
США могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей. Экспортные ограничения предлагаются в дополнение к экономическим санкциям, пояснил собеседник Reuters. Он также заявил, что обсуждаемые ограничения могут стать для России беспрецедентными и перекрыть ей доступ к широкому спектру промышленных и предназначенных для массового потребителя технологий.
7 декабря Bloomberg сообщил, что США и Европейский союз рассматривают введение санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций в случае возможного вторжения России на Украину. Кроме того, санкции могут коснуться конвертации рублей в доллары, евро и фунты стерлингов. Также рассматривается вариант ввести ограничения для инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.
Ранее ряд американских и европейских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали о том, что в начале года Россия может начать масштабное вторжение на территорию Украины, возможно, с целью смещения действующих властей в Киеве или захвата территории. О подобных данных разведки сообщало и Минобороны Украины.
В Москве такие планы отрицают и заявляют, что у России есть право размещать войска на своей собственной территории по своему усмотрению. Москва назвала публикации в западных СМИ "спецоперацией по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию".
Абхазские власти поблагодарили силовиков «за предотвращение наихудшего варианта событий»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб и руководитель администрации президента Алхас Квициния накануне, поздно вечером вышли к сотрудникам правоохранительных органов и собравшимся у президентской администрации сторонникам.
Как пишет «Апсныпресс», Аслан Бжания поблагодарил граждан за поддержку, а сотрудников правоохранительных органов за предотвращение «наихудшего варианта событий».
Со специальным заявлением выступили и руководители силовых структур Абхазии.
«Митинг поначалу носил мирный характер, пока в его ход не вмешались деструктивные силы, управляемые председателем общественной организации «Аидгылара» Каном Кварчия. С этого момента митинг перерос в массовые беспорядки, вылившиеся в неоднократные попытки захвата комплекса правительственных зданий. В процессе незаконных действий получил телесные повреждения журналист, нанесен ущерб государственному имуществу, масштабы которого определят правоохранительные органы. Также будет дана правовая оценка действиям организаторов массовых беспорядков», – отмечается в заявлении, подписанном генеральным прокурором Адгуром Агрба, главой МВД Вальтером Бутба и председателем СГБ Робертом Киут.
Руководители силовых структур отмечают, что органам правопорядка удалось предотвратить наихудшее развитие событий.
«Руководство республики, как и ранее, не отрицает наличие определенных проблем в сфере экономики, социальной политики, отсутствие активного процесса реформ, в том числе в области государственного управления. Однако, осуществление данных реформ зависит не только от исполнительной ветви власти, но и от законодательной. При этом исполнительная власть исходит из мирового опыта, а он свидетельствует, что осуществление каких-либо масштабных преобразований в сфере государственного управления невозможно в течение неполных двух лет. Поэтому власть считает, что претензии представителей оппозиционных движений необъективны. Особенно, с учетом того факта, что нынешние оппоненты власти долгие годы сами управляли государством, но не сумели выдвинуть сколько-нибудь значимые инициативы, а тем более реализовать их», – говорится в заявлении.
В заявлении говорится, что власти еще раз подтверждают свою готовность к конструктивному диалогу по всему спектру жизненно важных для Абхазии вопросов.
«Неизменным при этом остается твердое убеждение в том, что любые дискуссии не должны выходить за рамки национального законодательства, не должны угрожать стабильности в стране, жизни и здоровью граждан», – считают руководители силовых структур.
- Накануне абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где дважды произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента.
- По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
- Оппозиция обвиняет абхазские власти в неэффективной борьбе с коронавирусной пандемией, остром кризисе энергосистемы, разрастании чиновничьего аппарата и т.д.
В Грузии вновь отложили открытие ночных клубов
Решение об открытии ночных клубов не принято, это связано с распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил руководитель оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
Ночные клубы должны были возобновить работу 17 декабря. За несколько часов до запланированных вечеринок в инспекции труда Минздрава Грузии заявили, что координационный совет не принял решение об открытии клубов. Несмотря на это, часть клубов не отменила запланированные мероприятия.
18 декабря клубы заявили, идут на уступки властям и согласились возобновить работу через неделю, 25 декабря.
«Руководствуясь общими интересами, представители тбилисской клубной сцены приняли совместное решение о переносе вечеринок, запланированных на субботу, 18 декабря, на неделю. Это последний возможный компромисс с нашей стороны», — говорилось в заявлении.
Ночные клубы в Грузии закрылись весной 2020 года с началом пандемии коронавируса.
В Южной Осетии, на Транскаме возобновилась поисково-спасательная операция
Спасатели в Южной Осетии продолжают поиски пятого военнослужащего, который попал под лавину во вторник на югоосетинском участке Транскама.
«Под утро работы были приостановлены из-за плохой видимости и сильного снегопада, поисково-спасательная операция возобновилась в 10 утра среды. В поисках задействованы российские военные, спасатели МЧС России и Южной Осетии, дорожные службы, кинологи и представители всех других структур. Снегопад на Транскаме продолжается», – сказал «Интерфаксу» глава МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия Азамат Чочиев.
Единственная дорога, соединяющая Южную Осетию с Россией, остается закрытой из-за продолжающегося снегопада, который в ночь на среду также накрыл Цхинвали. МЧС отмечает, что в связи с высокой вероятностью схода лавин и нулевой видимостью, к расчистке дороги пока приступить невозможно.
Накануне Чочиев сообщил, что двое из четырех российских военнослужащих, которых удалось достать из-под лавины на югоосетинском участке Транскавказской магистрали, скончались, еще одного ищут.
Двое выживших российских военнослужащих ранее были доставлены в цхинвальский медцентр с обморожением нижних конечностей, состояние их
стабильное.
Как сообщалось, под две лавины на югоосетинской части Транскама попало строение, где находились пятеро российских военных, которые
охраняют Рокский тоннель.
Пропавшего экономиста Рамаза Герлиани нашли живым
Полиция нашла живым пропавшего три дня назад президента Центра экономических преобразований Рамаза Герлиани. После допроса в полиции экономист рассказал журналистам, что находился в Сурами, в окрестных лесах.
По словам Герлиани, он «искал смерть», но «полиция подоспела». Причиной исчезновения Герлиани назвал шантаж со стороны полицейского Георгия Гогниашвили.
О давлении со стороны полицейского экономист рассказал в своем Facebook-посте, опубликованном до исчезновения.
«Этот мерзкий «полицейский» путем вербовки и использования моей бывшей жены сумел проникнуть в мою частную собственность, в мое рабочее пространство и пространство, где живут мои дети, он проник, как крыса. 14 ноября он встретил меня вооруженным в собственной квартире. По бессовестно ложному мотиву он устроил мне допрос, нанес оскорбление… я уничтожен», – написал Герлиани.
Расследование по делу об исчезновении Герлиани началось 20 декабря, после того, как родные два дня не могли выйти с ним на связь.
В Абхазии выявили 109 новых случаев коронавируса
В самопровозглашенной республике Абхазия тестирование на коронавирусную инфекцию накануне провели у 511 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 97 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 65 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 24, состояние здоровья 9 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 14, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 16 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ умер мужчина 70 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 147 человек. Зарегистрирован 551 летальный случай. Выздоровели 29 549 человек.
Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ и президентом Франции
Президент РФ Владимир Путин во вторник, 21 декабря, провёл свой первый телефонный разговор с недавно вступившим в должность новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Речь шла о так называемых гарантиях безопасности, которые, как считает Путин, западные страны должны дать России относительно "непродвижения" НАТО на восток. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.
В тот же день Путин разговаривал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин поздравил Макрона с днём рождения. Обсуждались, как сообщает пресс-служба Кремля, "вопросы укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте".
К вечеру вторника ни германские, ни французские официальные источники не спешили с комментариями по поводу состоявшихся очередных телефонных контактов с Кремлём.
На прошлой неделе Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО и не вести военную деятельность в странах, соседствующих с Россией. В НАТО резко отреагировали на требования России, предупредив Москву о том, чтобы она не вмешивалась в дела суверенных государств – членов Североатлантического союза. В противном случае, как неоднократно в последние недели заявляли западные лидеры, к Москве будут применены "разрушительные" экономические санкции.
Больше новостей Радио Свобода – в видеосюжетах:
Зеленский рассказал, что получает от Саакашвили письма
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переписывается с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и обратился к руководству Грузии с просьбой, чтобы близкие политика смогли посетить его в тюрьме.
«Я скажу откровенно: получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузия относительно господина Саакашвили. И так в диалоге встречались мы, и по телефону отдельно. Ко мне обращались, чтобы его вторая половина или его мать могли попасть к нему. Я звонил, просил об этом, скажу честно. И они нам не отказали», – сказал Зеленский журналистам.
«Единственное, что я хотел, чтобы наши врачи были привлечены к процессу. С этим пока что задержка», – добавил он.
Как пишет «Интерфакс-Украина», Зеленский указал, что обсуждал эти вопросы с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и некоторыми другими высокопоставленными политиками.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Подробности переговоров в Сочи: Лаврову подарили абхазский ачамгур и чачу
После переговоров в Сочи с главой МИД России абхазская сторона подарила Сергею Лаврову большой деревянный ящик, в котором лежал ачамгур – абхазский щипковый трехструнный инструмент ручной работы, а также большую бутылку чачи. Югоосетинская делегация преподнесла картину с изображением храма, пишет «Российская газета».
По информации издания, переговоры с главами МИД самопровозглашенных республик Дмитрием Медоевым и Иналом Ардзинба появились в плотном расписании Лаврова буквально за два дня до встречи – по инициативе Цхинвали и Сухуми.
Рассказав об итогах переговоров, Лавров отметил, что в Абхазии были случаи, когда «приехавшие из России туристы сталкивались с неприятными ситуациями, не вполне легитимными процессами, происходящими с собственностью российских граждан, были и вопросы касательно деятельности российских предпринимателей».
По словам министра, «по всем таким вопросам абхазские коллеги понимают необходимость активизировать свою деятельность, это касается и криминала в отношении наших туристов, и собственности».
Он подчеркнул, что по проблемам собственности достаточно давно создана специальная комиссия, которая очередное заседание провела в начале декабря.
«На заседании было принято решение о возвращении собственности целому ряду наших граждан, но пока это не окончательно. Этим вопросом занимается министр иностранных дел Абхазии, и он делает все, чтобы решить эти вопросы», – добавил Лавров.
Что касается российского бизнеса в Абхазии, то, по словам министра, «решился или вот-вот решится застарелый вопрос, тянущийся примерно с 2016 года, в отношении одного российского предпринимателя, занимавшегося производством на территории Абхазии, и там по сути был рейдерский захват. Наши обращения дали результат на днях, подписано позитивное решение о компенсации, и теперь надо дождаться, когда этот процесс завершится. Я прямо подчеркнул нашим абхазским друзьям, что от того, как будет урегулирован этот вопрос, зависит привлекательность абхазского рынка для российских предпринимателей».
Как пишет «Российская газета» по итогам переговоров, Абхазия и Южная Осетия, предположительно, смогут принять участие в экономическом форуме Россия–Африка, который должен пройти в 2022 году в преддверии второго саммита Россия–Африка.
Сообщается также, что российская сторона рекомендует самопровозглашенным республикам развивать отношения с аннексированным Крымом.
Абхазская оппозиция планирует начать процедуру импичмента Аслана Бжания
Оппозиция планирует начать парламентскую процедуру импичмента президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Об этом говорится в резолюции митинга, которую зачитал оппозиционер Ахра Бжания. Ранее лидеры оппозиции провели переговоры с абхазским президентом.
«В связи с фактом грубого нарушения главой государства своих конституционных обязательств инициировать предусмотренную законом процедуру отстранения президента от власти через парламент – Народное собрание республики Абхазия. Заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента на период действия процедуры отречения от власти», – говорится в документе.
Оппозиция также требует перехода к смешанной системе выборов с целью обеспечения партийного представительства в парламенте; внесения изменений в конституцию об упразднении должности премьер-министра и обязательном утверждении членов правительства депутатами парламента.
Оппозиционеры также считают, что полномочия действующего парламента должны быть продлены на один год в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
МВФ одобрил пакет помощи Молдове для преодоления последствий пандемии
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило пакет помощи Республике Молдова в объеме 558 миллионов долларов для преодоления последствий пандемии коронавируса.
Около $80 миллионов будут выделены немедленно. В целом, осуществление программы рассчитано на 40 месяцев. Заявление МВФ опубликовано 21 декабря.
«Власти Молдовы достигли похвального прогресса в оздоровлении банковского сектора и укреплении макрофинансовой стабильности», - заявил заместитель управляющего директора МВФ Кеньи Окамура.
При этом, пандемия COVID-19, засуха 2020 года, и продолжающийся в мире рост цен на энергоносители замедлили экономическую активность, усилили экономические риски и усложнили выработку политических решений, сказал Окамура.
Республика Молдова - одна из самых бедных стран Европы. В прошлом месяце страна с трудом добивалась выплаты $79-миллионой задолженности российскому «Газпрому» - под угрозой прекращения поставок природного газа российским монополистом.
На митинге оппозиции в Сухуми пострадала съемочная группа Абхазского телевидения
Союз журналистов самопровозглашенной республики Абхазия заявил решительный протест организаторам акции протеста в связи с инцидентом со съемочной группой Абхазского телевидения.
Информационная служба Абхазской телерадиокомпании сообщила о том, что во время съемок на сегодняшнем митинге оппозиции пострадала съемочная группа Абхазского телевидения. Водителю и оператору нанесли телесные повреждения. У оператора вырвали из рук видеокамеру и повредили технику.
Союз журналистов выражает надежду на то, что факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия, повреждением их имущества, будет расследован тщательным образом, а виновные понесут заслуженное наказание, передает информагентство «Апсныпресс».
- Оппозиционные политические силы Абхазии проводят сегодня в Сухуми акцию протеста. Вот уже более пяти часов происходят волнения у комплекса правительственных зданий.
В Южной Осетии двое российских военнослужащих погибли при сходе лавины
Российский военный, попавший под лавину в Южной Осетии, умер. Об этом сообщил ТАСС замглавы МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты. «Четвертого нашли без признаков жизни», - сказал он.
Еще один российский военный умер по пути в больницу, сообщили ТАСС в Минздраве республики. «Скончался [второй военный], не довезли до больницы», - сказал собеседник. Таким образом, число погибших достигло двух.
Кроме того, в больнице сейчас находятся двое военных, еще одного ищут на месте схода лавины. По словам собеседника агентства, состояние двоих находящихся в больнице военнослужащих оценивается как средней тяжести, у них обморожение конечностей.
Ранее сообщалось, что двоих российских военных, попавших под лавину на посту в Рокском тоннеле, удалось извлечь из-под лавин, они живы и направлены в цхинвальскую республиканскую больницу.
Аслан Бжания проводит переговоры с лидерами абхазской оппозиции
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания принял представителей оппозиционных политических сил – Адгура Ардзинба (АНД), Тимура Гулия («Аруаа») и вице-спикера парламента Михаила Сангулия.
Как пишет «Апсныпресс», во встрече также принимают участие абхазский премьер-министр Александр Анкваб и руководитель администрации президента Алхас Квициния.
Уже несколько часов митингующие стоят у комплекса правительственных зданий и периодически пытаются прорваться к парламенту. По информации СМИ, примерно к половине девятого вечера сотрудники правоохранительных органов оттеснили митингующих с площади перед парламентом к улице Лакоба.
Во время съемок митинга оппозиции пострадала съемочная группа Абхазского телевидения. Водителю и оператору нанесли телесные повреждения. Корреспонденту АГТРК удалось увернуться от удара. У одного из операторов вырвали из рук видеокамеру и повредили.
Саломе Зурабишвили: Я готова начать процесс национального согласия
«Я как президент этой страны готова начать процесс национального согласия и внести в него свой вклад». Об этом во время приема во дворце Орбелиани представителей различных конфессий заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Глава государства рассказала религиозным лидерам о собственной национальной инициативе. По ее словам, сегодня общество устало от конфронтации и поляризации, и хочет выйти из тупика.
«Я как президент этой страны готова начать этот процесс, внести в него свой вклад в той мере, в какой могу. По крайней мере, чтобы мы смогли поговорить друг с другом, а затем даже договориться по ряду вопросов. Когда они говорят, что примирение – очень сложно, я согласна с тем, что это случится не сегодня и не завтра. Это процесс, который требует много работы, много терпения от всех и, в первую очередь, возможно, от меня», - сказала она.
Зурабишвили, обращаясь к своим гостям, выразила надежду на то, что Грузия и в будущем останется страной терпимости, где сосуществуют многие конфессии, религиозные и нерелигиозные убеждения, пишет SOVA.
«Это сосуществование является многовековой традицией этой страны», – отметила президент.
По ее словам, сегодня, как и во многих других странах, существует тенденция к утрате этой традиции и переходу к некоторой полной поляризации.
«У меня нет иллюзий, что это простой процесс, или что завтра мы получим результаты, но, если мы не начнем, то вместе со всей страной не сможем выйти из тупиковой ситуации. Поэтому я хотела разделить с вами эту инициативу и выразить надежду на вашу поддержку», – обратилась Зурабишвили к религиозным лидерам.
Российские военнослужащие попали под лавину в Южной Осетии
В результате схода снежной лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии пять военнослужащих ЮВО, охраняющих Рокский тоннель, попали под снежную лавину.
Троим военнослужащим оказана первая медицинская помощь, сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики.
Военными получены травмы легкой степени, поиски еще двух военнослужащих продолжаются, информирует пресс-служба. В поисковых мероприятиях задействованы военнослужащие ЮВО и силы югоосетинского МЧС в количестве 20 человек и две единицы спецтехники.
«Двоих российских военных удалось извлечь из-под лавин, они живы и направлены в республиканскую больницу, еще одного нашли, он выходит на связь со спасателями. Работы по поиску еще двоих продолжаются», - сообщил информагентству «Рес» глава МЧС республики Азамат Чочиев.
Он уточнил, что работы по поиску двоих военных будут продолжатся всю ночь.
Ника Мелия: Мы объявляем массовую голодовку с требованием освобождения Михаила Саакашвили
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявил на акции на проспекте Руставели, что до освобождения Михаила Саакашвили они начинают акцию массовой голодовки, сообщает Общественный вещатель Грузии. По словам Мелия, к данной акции протеста присоединятся многие сторонники.
«Мы начинаем новый этап борьбы за освобождение Михаила Саакашвили из плена, и с сегодняшнего дня объявляем массовую голодовку. Это трудное решение, это конституционное право, это ненасильственный метод, но это трудно. В процессе принятия этого трудного решения я, возможно, не смогу быть советчиком для многих людей, и я никого не могу обязать пойти на этот трудный шаг, но от себя добавлю, чем масштабнее, чем выше будет консолидация, тем скорее результат будет положительным. Весь мир должен увидеть, что мы не смиримся с пленением третьего президента страны. Мы начинаем массовую голодовку на Кахетинском перекрестке, около нашего офиса. Нас будет много», - заявил на митинге Ника Мелия.
По словам Ники Мелия, борьба должна стать более частой и качественной. Вместе с тем, Мелия заявил, что нужно помнить об ответственности перед населением.
«Мы должны позаботиться об освобождении взятого в плен человека, и для этого есть этапы, но борьба - это борьба», - заявил он.
По словам Ники Мелия, он приветствует процесс национального согласия, инициированного президентом Саломе Зурабишвили.
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