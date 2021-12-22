В России возбудили уголовное дело из-за гибели военных в Южной Осетии

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух военнослужащих при сходе снежной лавины на сторожевую заставу в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено 528 военным следственным отделом СКР, дислоцированным в Южной Осетии, по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), говорится в сообщении.

Установлено, что снежная лавина накрыла сторожевую заставу «Портал Южный», охраняющую вход в Рокский тоннель Транскавказской автомагистрали.

В ходе поисков удалось извлечь четырех российских военнослужащих. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, погибли офицер и рядовой, проходивший военную службу по призыву. Сержант контрактной службы и рядовой по призыву с обморожением нижних конечностей и ушибами госпитализированы, их состояние здоровья – удовлетворительное. Поиски еще одного военнослужащего продолжаются.

Под две лавины на югоосетинской части Транскама попало строение, где находились пятеро российских военных, которые охраняют Рокский тоннель, пишет «Интерфакс».

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня выразил соболезнования министру обороны РФ Сергею Шойгу в связи с гибелью российских военнослужащих.

«Весть о человеческих жертвах в результате схода лавины на южной стороне портала Рокского тоннеля отозвалась в наших сердцах болью и состраданием. Военнослужащие Южного военного округа ВС РФ мужественно выполняют задачи по обеспечению безопасности Республики Южная Осетия и, в частности, по охране Рокского тоннеля», – говорится в телеграмме соболезнования.

Спасатели и врачи Южной Осетии приложили все усилия для спасения военнослужащих, отметил Бибилов.