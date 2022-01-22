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Вынужденные переселенцы из Абхазии анонсировали протесты в Тбилиси
Вынужденные переселенцы из Абхазии, проживающие в здании бывшего санатории «Картли», с 24 января возобновят протесты с требованием предоставить им жилье. В понедельник они намерены устроить акцию у министерства по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, пишет SOVA.
По словам ВПЛ, есть экспертное заключение, что здание санатория, в котором они живут, находится в аварийном состоянии. При этом министерство вновь предложило жильцам переселиться в съемные квартиры и оплатить аренду, но беженцы отказываются, поскольку не доверяют властям.
На фасаде здания сегодня, 22 января, было вывешено черное полотнище с надписью: «Может, хоть вам повезет». Это отсылка к трагедии, случившейся в доме 16 числа. Тогда с крыши здания спрыгнул 52-летний Зураб Чичошвили. Как утверждают родственники, он покончил с собой, чтобы привлечь внимание властей к жилищной проблеме.
Между тем, неправительственная организация Transparency International – Georgia опубликовала заявление, посвященное проблемам вынужденных переселенцев. В нем говорится, что в Грузии официально зарегистрировано 92 079 семей, бежавших с оккупированных территорий, в общей сложности 286 442 человек. Из них лишь до 50 000 семей были обеспечены жильем за счет государства. В НПО подчеркивают, что многие семьи до сих пор живут в условиях, представляющих повышенный риск для жизни и здоровья.
Другие новости дня
Администрация президента Грузии переслала в парламент список кандидатов на пост председателя ЦИК
Администрация президента Грузии представила в парламент кандидатуры на пост председателя Центральной избирательной комиссии — это действующий председатель ЦИК Гtоргий Каландаришвили и исполнительный директор «Гражданской платформы 20/20» Тенгиз Тевзадзе. Кроме того, президент выдвинула четырех кандидатов на две вакантные должности в члены ЦИК, сообщает Общественный вещатель.
Согласно процедуре, кандидаты сначала будут заслушаны в формате комитетов, после чего депутаты изберут председателя и членов ЦИК путем голосования на пленарном заседании. Согласно Избирательному кодексу, для назначения председателя ЦИК на пятилетний срок требуется поддержка 100 депутатов, однако если ни один из кандидатов не наберет необходимого числа голосов, будет проведено повторное голосование, и хотя в этом случае будет достаточно поддержки 76 депутатов, председатель ЦИК будет занимать должность только в течение 6 месяцев.
Папуашвили ответил рассказавшим про срыв визита в Грузию евродепутатам
«Диалог Жана Моне» строится по принципу минимальной публичности, и заявление депутатов Европарламента о срыве первой рабочей встречи в рамках механизма только увеличивает риски поляризации. Об этом говорится в заявлении пресс-службы председателя грузинского парламента Шалвы Папуашвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
Накануне в Европарламенте сообщили о срыве визита фасилитаторов «диалога Жана Моне» в Тбилиси. Причиной называлось то, что спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили «не нашел времени для участия» во встречах.
«Диалог Жана Моне» основывается на принципе минимальной публичности. Следовательно, заявление трех депутатов Европарламента только увеличивает риски поляризации и не способствует началу диалогового процесса», - сказано в заявлении.
В парламенте Грузии утверждают, что реальные причины отмены подготовительного визита были иными. В частности, авторы заявления подчеркивают, что «диалог Жана Моне» не может быть запущен до тех пор, пока не состоится встреча Папуашвили с председателем Европарламента. Оба заняли свои должности недавно, еще до того, как была достигнута договоренность о внедрении механизма.
Пресс-служба Папуашвили заявляет, что они предоставили эту информацию «соответствующим службам Европарламента». Теперь, по их мнению, «во избежание дальнейших недоразумений, желательно, чтобы соответствующие службы Европарламента полностью раскрыли содержание коммуникации с кабинетом парламента Грузии по поводу подготовки визита».
«Диалог Жана Монне» - это не формат спонтанных и односторонне спланированных действий, а процесс сотрудничества. Поэтому важно правильно его подготовить и внедрить, чтобы этот инструмент вместо снижения поляризации сам не стал источником поляризации», - сказано в заявлении.
- Принятие формы «диалога Жана Моне» было одним из пунктов соглашения, инициированного 19 апреля 2021 года при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля с целью разрешения политического кризиса в стране. В конце августа правящая «Грузинская мечта» в одностороннем порядке покинула договор.
- «Диалог Жана Моне» - инструмент, разработанный Европарламентом за мир и демократию, который сочетает в себе парламентскую медиацию и диалог. Формат предусматривает диалог между политическими лидерами для достижения консенсуса по важным для национальной политики вопросам. Впервые «диалог Жана Моне» был применен в 2016 году в рамках сотрудничества Европарламента с Верховной Радой Украины.
В Грузии социальные агенты согласились прекратить забастовку
Социальные работники заявили о прекращении забастовки после того, как Минздрав Грузии согласился выполнить ряд их требований. Об этом говорится в заявлении профсоюзной организации «Сеть солидарности», распространенном сегодня, 22 января, в Facebook.
С начала недели в Грузии продолжают забастовку до 400 сотрудников Агентства социального обслуживания при Минздраве. Работа ведомства, штат которого насчитывает порядка 600 человек, фактически парализована, сообщает агентство «Новости-Грузия». Накануне протестующие провели встречу с заместителем министра здравоохранения Тамар Баркалая.
Согласно заявлению, они согласились прекратить забастовку на следующих условиях:
- увеличение заработной платы на 40%-60%;
- назначение оплачиваемых декретных отпусков;
- участники протестов получат зарплату и за дни забастовки;
- соцагенты и старшие соцагенты будут обеспечены транспортом;
- контракты со сроком действия на месяц будут аннулированы, вместо них со всеми сотрудниками подпишут договоры сроком на 1 год;
- будет создана специальная площадка для коммуникации между сотрудниками и работодателем;
- система надбавок будет улучшена.
«Это только начало, наша профсоюзная коллективная борьба продолжается», - говорится в заявлении.
Как сообщил накануне Минздрав, фиксированная заработная плата социального агента будет увеличена с 250 до 400 лари (около 130 долларов вместо 80), а зарплата старшего соцагента – с 550 до 700 лари (около 230 долларов вместо 180). Заработная плата сотрудников агентства низшего и среднего звена вырастет с 40% до 60%. Кроме того, по заявлению министерства, за заполненную декларацию во время визитов социальные агенты будут получать 10 лари вместо шести (чуть больше трех долларов вместо двух).
Бастующие соцработники требовали 100-процентного повышения зарплат. Это означает, что фиксированная зарплата социальных агентов должна составлять 500, а не 400 лари, как это предлагает Минздрав, а для старших сотрудников – 1100 лари (360 долларов).
Рогозин об отказе США выдать визу космонавту из России: А вот это не дело
Госдепартамент США отказал российскому космонавту Николаю Чубу в получении американской визы. Как сообщают российские СМИ, Чуб направлялся в Космический центр Линдона Джонсона для участия в тренировках, сообщил «Интерфаксу» знакомый с ситуацией источник. В «Роскосмосе» отказались официально прокомментировать эту ситуацию. Однако, глава «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, комментируя сообщение РИА Новости, пишет в своем Твиттере:
«А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту».
В марте 2014 года санкции, запрещающие посещать США, были введены против главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Тогда он занимал должность вице-премьера российского правительства. В январе 2021 года сообщалось, что кандидат на должность руководителя представительства НАСА в России не получил дипломатическую визу.
18 января директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс сказала, что американская сторона вместе с «Роскосмосом» приступила к планированию и тренировкам по подготовке к полету российского космонавта на корабле Crew Dragon и американского астронавта на корабле «Союз». Такой полет запланирован на осень 2022 года.
Югоосетинский оперштаб запретил проведение массовых мероприятий
Оперштаб правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и с целью локализации и предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 запретил до 1 февраля проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Также приостановлена работа детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов, объектов физической культуры и спорта, в т.ч. тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций. Объектам общественного питания запрещено проведение празднично- торжественных мероприятий.
Гражданам республики рекомендовано ограничение в посещении свадеб, религиозных, похоронных, поминальных мероприятий, а при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение присутствующими требований по предотвращению рисков распространения коронавирусной инфекции, передает информагентство «Рес».
Объектам торговли, коммунальным объектам осуществлять деятельность в соответствии с требованиями по предотвращению рисков распространения COVID-19 (усиление дезинфекционного и масочного режимов, социальное дистанцирование).
Решения оперативного штаба вступают в силу с сегодняшнего дня, 22 января.
В России вновь выросло число заболевших COVID-19
В субботу Оперативный штаб по борьбе с пандемией объявил данные за последние сутки о распространении COVID-19 в России, включая аннексированный Крым. Новых случаев инфицирования - более 57 тысяч, умерших - 681.
Штамм «омикрон» выявлен в 63 регионах Российской Федерации. Среди новых случаев инфицирования вариант «дельта» составляет 52 процента, «омикрон» и другие менее значительные штаммы - 48 процентов.
В Москве за сутки зарегистрированы 16 094 новых пациента, в Петербурге 8 451 , в Подмосковье 6 400.
Количество госпитализированных за последние сутки в целом по стране около 10 тысяч (9 902). Это на восемь с половиной процентов больше, чем сутками ранее.
Татьяна Москалькова направила в Чечню запрос в связи с похищением матери правозащитника
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила прокурору и омбудсмену Чечни запрос в связи с насильственным вывозом из Нижнего Новгорода в Чечню Заремы Мусаевой, матери правозащитника Абубакара Янгулбаева, сообщает Кавказ.Реалии.
По данным издания Znak.com, Москалькова намерена выяснить, зачем Мусаеву увезли на допрос по делу, где она проходит свидетелем, насильно, и почему ее нельзя было допросить в Нижнем Новгороде. Кроме того, по информации издания «Кавказский узел» (в РФ внесено в список СМИ-иноагентов, но не согласно с этим), телеграмму директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой провести проверку случившегося направил депутат Госсовета Республики Коми Виктор Воробьев.
Сегодня же, сообщает «Комитет против пыток», уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына посетила мужа Мусаевой Сайди Янгулбаева и подробно расспросила его о случившемся и состоянии здоровья Заремы на момент задержания.
Вместе с тем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отказался комментировать сложившуюся ситуацию, заявив обратившемуся к нему изданию SOTA, что «не отвечает на вопросы тех людей, которых не знает».
Позднее РИА Новости опубликовало видеозапись, где доставленная в Чечню Мусаева говорит омбудсмену республики Мансуру Солтаеву, что ее обеспечили инсулином, в котором она нуждается, так как страдает диабетом, и не применяли к ней насилия. «Комитет против пыток» приводит комментарий Абубакара Янгулбаева к этому видео: «Это сплошной ад. У меня нет слов. Я не верю, что такое может происходить в России. Я знаю свою мать и сейчас на видео она в очень тяжелом состоянии и просто никакая».
Двое других сыновей Заремы Мусаевой, Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, провели пикет в защиту матери у российского посольства в Вильнюсе.
«Комитет против пыток» запустил сбор подписей под онлайн-петицией, адресованной генпрокурору России Игорю Краснову, министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, а также прокурору, министру внутренних дел и главе Чечни с требованием об освобождении Заремы Мусаевой. Также в ее защиту выступила правозащитная организация Civil Rights Defenders.
- Вчера силовики из Чечни ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на привод Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, силовики вывезли только Мусаеву, при этом избив всех, кто в это время находился в квартире, включая членов семьи Янгулбаевых, адвоката и сотрудников «Комитета против пыток».
- Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Он также утверждает, что по доставлении в Грозный Мусаева якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза».
- 28 декабря в Пятигорске был задержан старший сын Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, которого допросили как свидетеля по уголовному делу по статье о публичных призывах к терроризму, считая его причастным к оппозиционному телеграм-каналу 1ADAT. Чеченские силовики провели у него обыск, изъяли телефон и ноутбук. В интервью Кавказ.Реалии он рассказывал, что в Чечне силовики забрали в отдел полиции его родственников.
В Москве арестован Андрей Новак, хакер группы The Infraud Organization
В Москве арестован Андрей Новак, предполагаемый основатель хакерской группы The Infraud Organization. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, ещё трое предполагаемых хакеров отправлены под домашний арест. Это Кирилл Самокутяев, Константин Бергман и Марк Бергман.
Участники группировки похищали реквизиты кредитных карт.
Андрей Новак ранее был объявлен в розыск в Соединённых Штатах по обвинению в кибермошенничестве. Российская сторона не планирует выдавать его властям США, сообщает ТАСС.
В феврале 2018 года сообщалось, что правоохранители задержали в США 13 лиц, обвиняемых в причастности к преступной схеме, ущерб от действий которой составил по меньшей мере $530 млн. Обвинения, были предъявлены (в том числе заочно) 36 лицам, гражданам нескольких стран. Среди них находился и россиянин - Андрей Новак.
- В компании Group-IB, которая в России занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений (ее основатель Илья Сачков арестован в РФ по обвинению в госизмене), заявили тогда, что обвиняемые не были организованной группой, а объединялись на хакерских площадках исключительно для проведения атак.
Абхазский ЦИК зарегистрировал две партии и 15 инициативных групп
21 января в самопровозглашенной республике Абхазия началось выдвижение кандидатов в депутаты парламента. В высший законодательный орган республики избираются 35 депутатов по мажоритарной избирательной системе.
В первый же день Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 15 инициативных групп по выдвижению кандидатами в депутаты:
- Габния Гиви Георгиевич по избирательному округу №20
- Миносян Ашот Ваграмович по избирательному округу № 24
- Кишмария Анас Руслановна по избирательному округу № 35
- Барциц Алмасхан Эдуардович по избирательному округу № 15
- Халбад Дмитрий Гарриевич по избирательному округу № 2
- Халваш Беслан Викторович по избирательному округу № 16
- Шергелия Темур Адамурович по избирательному округу № 35
- Гицба Инар Альбертович по избирательному округу № 1
- Трапизонян Галуст Парнакович по избирательному округу №14
- Демерджиба Самсон Анзорович по избирательному округу №12
- Голандзия Вахтанги Владимирович по избирательному округу №30
- Лацужба Григорий Станиславович по избирательному округу № 27
- Харазия Саид Геннадьевич по избирательному округу № 25
- Авидзба Фазлибей Лизберович по избирательному округу № 22
- Какалия Амиран Георгиевич по избирательному округу № 7
По данным информагентства «Апсныпресс», регистрацию прошли две политические партии:
- Партия экономического развития Абхазии
- Политическая партия «Народный фронт за справедливость и развитие»
Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в Минюсте не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей. Политические партии обязаны пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии.
В соответствии со статьей 4 закона о парламентских выборах, выдвижение кандидатов в депутаты парламента начинается за 50 и заканчивается за 30 дней до выборов.
Парламентские выборы указом президента назначены на 12 марта 2022 г. Политические партии вправе выдвинуть по одному кандидату в каждом из избирательных округов. Политическая партия вправе выдвинуть кандидатами граждан, являющихся членами данной политической партии, а также граждан, не являющихся членами данной или иной политической партии. Политическая партия не вправе выдвинуть кандидатами граждан, являющихся членами иных политических партий.
При выдвижении кандидатов в парламент от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 5 человек. Инициативная группа регистрируется в Центральной избирательной комиссии. Для выдвижения кандидата в депутаты парламента от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 200, но не более 250 подписей избирателей округа.
Образовательные учреждения Южной Осетии ушли на карантин
Школы и детские сады, учреждения дополнительного образования самопровозглашенной республики Южная Осетия временно приостанавливают работу с субботы, 22 января до 1 февраля.
«Принято решение объявить в образовательных учреждениях республики десятидневный карантин в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в республике», - сообщили информагентству «Рес» в Министерстве образования республики.
Там отметили, что учебный процесс в школах все-таки будет проводиться, но в дистанционном формате.
По данным Югосетпотребнадзора на утро субботы, за сутки выявлено 123 новых заболевших коронавирусом, (днем ранее 126). В «красной зоне» югоосетинского медцентра на утро субботы проходят лечение 33 человека.
В Южной Осетии выявили еще 123 заболевших ковидом за сутки
Югосетпотребнадзор за сутки выявил 123 новых заболевших коронавирусом, (днем ранее 126), - это данные проведенных 282 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 688 жителей республики, 10 человек - сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 10 990, 10 302 – выздоровели», - уточнила информагентству «Рес» сегодня, 22 января, глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
С начала января в самопровозглашенной республике наблюдается резкий рост случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 58 691 исследование на COVID-19.
За первую учебную неделю в Грузии на дистанционку перевели 21 школу
Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Грузии, в школах страны созданы максимально безопасные условия и резкого увеличения случаев заражения не наблюдается. Это следует из заявления Министерства образования и науки, распространенного сегодня, 22 января.
Учебный процесс возобновился в Грузии с 17 января. За первую неделю весеннего семестра коронавирус подтвердился у 0,8% педагогов и 0,1% учащихся.
Как указывают в министерстве, при выявлении COVID-19, в целях предотвращения внутреннего распространения, школы по-прежнему действуют в соответствии с рекомендациями, полученными от представителей сферы здравоохранения, - отдельный класс или школу незамедлительно переводят на дистанционное обучение.
На данном этапе на дистанционном обучении остается 21 школа и 84 отдельных класса. Кроме того, 80 учителей, относящихся к группе риска, выразили желание работать на «удаленке». В настоящее время вакцинировано 73,5% педагогов и представителей администрации школ.
Во втором семестре Минобразования по-прежнему дает родителям возможность выбирать форму обучения и при желании перейти на дистанционный режим. Также перейти на дистанционное обучение могут педагоги из риск-групп.
Три землетрясения зафиксированы в Грузии за ночь
Сразу несколько землетрясений произошли в Грузии накануне ночью. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Впервые подземные толчки были зафиксированы в 02:28 по тбилисскому времени в 25 километрах е западу от районного центра Дманиси, недалеко от села Самеба. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 11 километров.
Затем последовал один афтершок с разницей в 11 минут. Его магнитуда составила 3 балла.
В этой же зоне землетрясение магнитудой 3,7 произошло сегодня утром, в 04:46. На этот раз его гипоцентр находился на глубине всего двух километров.
- В последнее время село Самеба, находящееся на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети), стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно. Самое сильное землетрясение из тех, что произошли возле Самеба за последние месяцы, было зафиксировано 16 августа. Его магнитуда составила 5,1.
- Сейсмологи отмечают, что подземные толчки в этом регионе довольно активны, однако их сила ниже среднего – 3-4. Соответственно их фиксирует только устройство, а люди практически не ощущают.
- Джавахетский хребет - вулканического происхождения, и тектонические процессы под ним вызывают деформацию коры, что влечет за собой высвобождение энергии небольшими порциями.
Визит евродепутатов в Тбилиси отменили из-за председателя парламента Грузии
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отказал во встрече группе депутатов Европарламента (ЕП) по причине загруженного рабочего графика, после чего они отменили свой визит в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕП в пятницу.
С целью начала «диалога Жана Моне» визит планировали члены Европарламента, работающие по вопросам Грузии: Виола фон Крамон-Таубадель («Зеленые», Германия), Мириам Лексманн (EPP, Словакия) и Марина Кальюранд (S&D, Эстония), сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Как фасилитаторы «диалога Жана Моне» мы сожалеем, что визит в Тбилиси, запланированный на 21-22 января, не состоится, поскольку председатель Шалва Папуашвили не нашел времени для участия», - сказано в заявлении. Они подчеркивают, что их усилия призваны содействовать «развитию межпартийного диалога для создания лучшей демократической парламентской культуры и доверия».
«Мы сожалеем, что на данном этапе не выполнены политические условия, необходимые для начала этого амбициозного процесса. Мы считаем, что парламент Грузии играет ключевую роль и несет ответственность за устранение сохраняющейся и пагубной политической поляризации в стране и продвижение инклюзивной и реформистской повестки дня», - говорится в сообщении.
Депутаты ЕП добавляют, что их предложение о начале «диалога Жана Моне» остается в силе, и они готовы помочь парламенту Грузии, «учитывая серьезные проблемы, с которыми сталкивается страна, и ожидания граждан».
- Принятие формы «диалога Жана Моне» было одним из пунктов соглашения, инициированного 19 апреля 2021 года при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля с целью разрешения политического кризиса в стране. В конце августа правящая «Грузинская мечта» в одностороннем порядке покинула договор.
- «Диалог Жана Моне» - инструмент, разработанный Европарламентом за мир и демократию, который сочетает в себе парламентскую медиацию и диалог. Формат предусматривает диалог между политическими лидерами для достижения консенсуса по важным для национальной политики вопросам. Впервые «Диалог Жана Моне» был применен в 2016 году в рамках сотрудничества Европарламента с Верховной Радой Украины.
Грузия второй день подряд фиксирует максимумы по заражаемости ковидом
Число случаев заражения коронавирусом в Грузии за прошедшие сутки увеличилось на 11 039, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии.
Специалисты предупреждали, что в связи с распространением омикрон-штамма и слабого контроля ковид-регуляций, после новогодних праздников число заражений резко вырастет. Прежний максимум по количеству выявленных за сутки фактов инфицирования был зафиксирован накануне, 21 января, и составлял 8 767.
Сегодняшние данные получены на основании проведения более 63,8 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 17,28%, за две недели – 11,98%, за семь дней – 14,32%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 041 749.
Около 55% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 6 027. В Аджарии выявили 1 167 случаев заражения, в Имерети – 1 323, в Квемо Картли – 512, в Самегрело и Земо Сванети – 500, в Шида Картли – 475, в Кахетии – 366, в Гурии – 218, в Самцхе-Джавахети – 208, в Мцхета-Мтианети – 203, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 40.
От ковида умерли еще 42 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 673.
Выздоровели 5 199 человек, их общее число выросло до 956 627.
На данный момент в Грузии 70 423 активных случая коронавируса. Из них 4 422 (более 6% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 989 пациентов тяжелое, 275 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 921 человек остается под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 64 040 лечатся на дому.
В Тбилиси готовы к возобновлению авиасообщения с РФ
В случае позитивного решения Москвы власти Грузия готовы будут возобновить авиасообщение с РФ сразу после улучшения ситуации по COVID-19. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.
Ранее сегодня в МИД РФ заявили, что Москва желает нормализации отношений с Тбилиси, однако этот процесс должен быть «улицей с двусторонним движением». Среди условий восстановления авиасообщения с Грузией наряду с санитарно-эпидемиологической обстановкой ведомство назвало «прекращение русофобской кампании и исчезновение угроз для безопасности» российских граждан.
«Если российская сторона готова, желает и имеет волю, чтобы восстановить рейсы, этому ничего не противостоит… При наличии позитивного подхода, несмотря на пандемию, мы можем обсуждать этот вопрос на рабочем уровне и предпринять конкретные шаги для того, чтобы, как только пандемия предоставит возможность, сразу после улучшения ситуации, восстановить авиарейсы», - заявил Абашидзе в комментарии Общественному вещателю Грузии.
Одновременно он подчеркнул, что Грузия полностью безопасна для граждан РФ, что подтверждает опыт миллионов российских туристов, посещавших страну за последние годы.
«Постановка вопроса о безопасности лишена каких-либо оснований. Кроме того, они упоминают антироссийскую риторику. Мы же отвечаем, что мы не можем запретить здесь критику, тем более, если для критики есть основания», - добавил Абашидзе.
- Прямое авиасообщение между Грузией и Россией приостановлено с 8 июля 2019 года по решению президента РФ Владимира Путина на фоне акций протеста в Тбилиси, вызванных приездом в Грузию российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова.
- В течение двух последних лет вопрос обсуждался в рамках переговоров Абашидзе и его российского коллеги Григория Карасина. Их регулярные встречи в Праге представляют собой неформального диалога Грузии и РФ, который проводится с 2012 года в условиях отсутствия дипломатических отношений.
Рамзан Кадыров выступил с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале ситуацию с насильственным вывозом в Чечню Заремы Мусаевой, матери правозащитника Абубакара Янгулбаева.
«Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей», – заявил Кадыров.
Кадыров утверждает, будто Мусаева, сегодня доставленная в Грозный, «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза»: «Тем самым, она уже заработала себе статью на реальный срок заключения».
При этом вчера во время задержания Мусаева была избита и потеряла сознание, а увозившие ее чеченские силовики не позволили ей ни одеться, ни взять инсулин, в котором она постоянно нуждается, так как страдает диабетом, сообщает Кавказ.Реалии.
Кадыров обвинил одного из сыновей Янгулбаевых в том, что тот выступает с «прямыми и открытыми угрозами» в его адрес: «Говорит, что не простит мне такое».
По заявлению Кадырова, акция в отношении семьи Янгулбаевых была «согласована с коллегами на местах», а «правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия». Кроме того, Кадыров призвал Верховный суд России лишить Сайди Янгулбаева судейского статуса.
- 20 января силовики из Чечни ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на привод Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, силовики вывезли только Зарему Мусаеву, при этом избив всех, кто в это время находился в квартире, включая членов семьи Янгулбаевых, адвоката и сотрудников «Комитета против пыток». С этого момента и до заявления Кадырова о местонахождении и судьбе Мусаевой не было никаких сведений.
- 28 декабря в Пятигорске был задержан старший сын Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, которого допросили как свидетеля по уголовному делу по статье о публичных призывах к терроризму, считая его причастным к оппозиционному телеграмм-каналу 1ADAT. Чеченские силовики провели у него обыск, изъяли телефон и ноутбук. В интервью Кавказ.Реалии он рассказывал, что в Чечне силовики забрали в отдел полиции его родственников.
Грузинская прокремлевская партия призвала к диалогу с Россией и сообщила о визите в Москву
Грузия должна начать прямой диалог с Россией и присоединиться к региональной платформе «3+3». Об этом заявил Зураб Махарадзе, председатель «Консервативного движения» – антизападной и прокремлевской партии, созданной на базе радикальной организации Alt-Info.
Комментируя ситуацию вокруг Украины, Махарадзе отметил, что в случае вторжения России Грузия, скорее всего, тоже столкнется с аналогичной угрозой. Именно поэтому, считает он, необходимо стать частью формата «3+3», призванного объединить страны Южного Кавказа – Грузию, Армению и Азербайджан, и три региональных державы – Россию, Турцию и Иран. Критики проекта считают, что его цель – выдавить из региона Запад, пишет SOVA.
Официальный Тбилиси неоднократно заявлял, что не намерен присоединяться к платформе, и не участвовал в ее встречах. Махарадзе, однако, называет такую политику «нерациональной».
«У нас есть конкретное предложение, которым грузинское государство не воспользовалось, – это присоединиться к формату «3+3». Нам прямо сказали, что там нет каких-либо предварительных обязательств. Это место, где член НАТО Турция, Российская Федерация и Иран, а также Армения и Азербайджан, воевавшие в 2020 году, находят возможность говорить друг с другом. И единственная страна в регионе, которая проявляет упрямство и действует нерационально, это Грузия».
Зураб Махарадзе также вновь заявил о важности прямого диалога с Россией, добавив, что в условиях «недееспособного политического спектра» их партия «принимается за дело». Он считает, что дипломатические отношения между Тбилиси и Москвой должны быть восстановлены «на том уровне, который возможен». И «Консервативное движение» предпримет действия в этом направлении. При этом председатель партии сообщил, что они уже провели онлайн-конференцию с депутатами Госдумы РФ и «со стороны Российской Федерации возникло желание провести более масштабную встречу на более высоком уровне и начать прямой диалог».
В свою очередь генеральный секретарь «Консервативного движения» Георгий Кардава сообщил, что визит в Россию состоится в ближайшее время, и в рамках поездки планируются встречи с представителями законодательной и исполнительной власти РФ.
В Женеве прошли переговоры Блинкена и Лаврова. Итоги
В Женеве в пятницу прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча прошла с участием членов делегаций.
Переговоры продолжались около полутора часов. Трансляции итоговых пресс-конференций как Лаврова, так и Блинкена вел телеканал «Настоящее Время»:
Лавров по итогам встречи назвал ее промежуточной. Он заявил, что американская сторона пообещала на будущей неделе представить письменный ответ на российские требования о так называемых гарантиях безопасности.
Глава МИД России подтвердил, что на встрече обсуждалась ситуация вокруг Украины, в том числе опасения США относительно возможного российского вторжения в эту страну. По словам Лаврова, официальные представители России никогда не угрожали «украинскому народу». По его словам, Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против Украины.
По словам Блинкена, целью встречи было понять, готова ли Россия далее придерживаться дипломатического пути. Блинкен подтвердил, что после консультаций с союзниками США передадут России свой письменный ответ на ее требования. Как заявил госсекретарь, США и их союзники готовы вести переговоры по этому вопросу, и сказал, что у Запада тоже есть свои предложения к России.
Госсекретарь отметил, что Россия должна выбрать дипломатию, а не продолжение агрессии против Украины. По словам госсекретаря, в качестве доказательства того, что Россия не готовит агрессию, ей следовало бы отвести свои войска от границ этой страны - о чём он сказал Лаврову.
Лавров в начале встречи заявил, что хочет обсудить с госсекретарем вопрос о так называемых гарантиях безопасности для России. Он сказал, что не ожидает от встречи «прорыва», но надеется, что она поможет прояснить позицию США.
Блинкен, со своей стороны, сказал, что встреча – это часть усилий США и их союзников по предотвращению новой агрессии России против Украины. Он вновь повторил, что в случае вторжения в Украину Россия встретит быстрый и единый ответ со стороны союзников. Блинкен также сказал, что поднимет тему находящихся в российских колониях граждан США. По словам госсекретаря, он не ожидает, что все разногласия разрешатся в ходе одной встречи, однако поиски дипломатического решения конфликта необходимо продолжать.
О переговорах Блинкена и Лаврова стало известно только на этой неделе. В последние дни госсекретарь США посетил Киев и Берлин, где провел переговоры с представителями союзников и партнеров Соединенных Штатов.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. В последние недели страны Запада прямо говорят о реальной угрозе российского вторжения в эту страну.
- Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от приема в НАТО Украины и Грузии, а также вернуть вооруженные силы и военную инфраструктуру Североатлантического союза в Европе к положению на 1997 год. На прошлой неделе прошли переговоры между Россией и странами Запада по вопросу об этих гарантиях. Хотя Запад фактически отверг требования России, Москва настаивает на письменном ответе. При этом США подчеркивают, что видят главной темой переговоров ситуацию вокруг Украины, а Россия считает, что главная их тема – ее требования.
- Страны Запада, не обещая Украине военной поддержки в случае широкомасштабного российского вторжения, заявляют, что, если оно произойдет, помогут Киеву поставками оружия, а также наложат на Россию «небывалые» санкции. Москва отрицает планы вторжения.
В Абхазии предложили смягчить отдельные ковид-ограничения
Текущей эпидемиологической ситуации и работе региональных санитарно-эпидемиологических служб посвящалась рабочая встреча премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба с главным санитарным врачом Людмилой Скорик.
Как сообщает пресс-служба абхазского Кабмина, главный санитарный врач оценила текущую ситуацию как сложную, но стабильную. По её словам, на сегодняшний день в стране пока не подтверждены случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».
Людмила Скорик предложила скорректировать некоторые положения распоряжения президента «О мерах по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19», принятого в августе 2021 года. В частности, по её мнению, можно рекомендовать смягчить отдельные ограничения в отношении объектов общественного питания, культурного и спортивного назначения.
Людмила Скорик также предложила внести в действующее распоряжение изменения, касающиеся допуска на работу сотрудников бюджетных учреждений, не прошедших двухэтапную вакцинацию.
В Эргнети обсудили вопрос без вести пропавших жителей Южной Осетии
В селе Эргнети прошла встреча, на которой обсудили вопрос без вести пропавших в 2008 году жителей Южной Осетии. В ней приняли участие новоназначенный Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Виорела Мошану, глава Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Свимонишвили и родственники без вести пропавших. Об этом передает грузинская службы Радио Свобода, указывая, что решить организационные вопросы, связанные со встречей, помогла Миссия наблюдателей ЕС.
Глава Ассоциации молодых юристов Грузии не стал рассказывать о содержании встречи, заявив, что она носила гуманитарный характер.
«Все детали относительно встречи – конфиденциальны», – заявил Свимонишвили.
Речь идёт о троих жителях Южной Осетии – Алане Хачирове, Алане Хугаеве и Солтане Плиеве. Они пропали 13 октября 2008 года, после чего, по некоторым данным, находились в руках грузинских силовых структур. Однако их дальнейшую судьбу прояснить не удалось.
Генеральная прокуратура Грузии проводила расследование по данному делу, в 2013 году матери пропавших молодых людей встретились в Тбилиси с генеральным прокурором Грузии. Как пишет грузинская служба Радио Свобода, родственников без вести пропавших теперь опросят повторно.
- Накануне в Эргнети прошла 104-aя по счету и первая в этом году встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Грузинская сторона поставила вопрос об освобождении шестерых граждан Грузии, содержащихся в цхинвальской тюрьме. Среди них – Мамука Чхиквадзе, бывший военный, который, как опасаются его бывшие соратники, мог стать жертвой бесчеловечного обращения в Цхинвали.
МИД РФ рассчитывает на более взвешенную политику Грузии по отношению к России
В Министерстве иностранных дел России вновь назвали условия восстановления авиасообщения с Грузией. Как сообщается на сайте российского ведомства, запрет носит временный характер.
«Неоднократно обозначали условия его отмены. Они хорошо известны грузинской стороне. Речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности наших граждан. Не можем также не учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку. Россия была вынуждена пойти на упомянутые ограничения, реагируя на известную провокацию грузинских радикалов», – сказано в заявлении МИД РФ.
Российское ведомство также указывает на необходимость нормализации российско-грузинских отношений.
«Мы остаемся приверженными целям нормализации российско-грузинских отношений, преодоления имеющихся разногласий, восстановления и развития двусторонних связей – все это отвечает интересам народов двух наших стран. Однако такой процесс должен быть улицей с двусторонним движением. Очень рассчитываем, что грузинские власти извлекут уроки из прошлого и будут проводить по отношению к России более взвешенную политику», – говорится в заявлении.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
В Грузии проходят акции из-за повышения тарифов на электроэнергию
Акции против повышения тарифов на электроэнергию прошли сегодня в трех крупнейших городах Грузии – в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
В столице протестующие собрались у здания Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC). Представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и гражданские активисты требовали возвращения к тарифам, действующим до 2015 года, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Подорожание, которое отразится на квитанциях в конце января 2022 года, не должно коснуться ни одного гражданина… Мы требуем не понижения тарифа, а возвращения к прежнему – к 14 тетри, который, между прочим, они сами установили», – заявил член ЕНД Леван Хабеишвили.
В Батуми демонстранты собрались у здания правительства Аджарии. Протестующие пришли с плакатами с надписью – «2012 год — 1кВт электричества 11 тетри, 2022 год – 1 кВт 26,5 тетри», «Живите с такой правдой», «Действуй».
«В этот жуткий холод большая часть населения Батуми может остаться без электроэнергии, потому что они просто не смогут заплатить сумму», – заявил член ЕНД Георгий Киртадзе.
В Кутаиси акция против подорожания тарифов на электроэнергию прошла у здания мэрии, где собрались представители оппозиционной партии ЕНД и их сторонники. По словам председателя фракции «Единое национальное движение» Гига Шушания, местные власти думают только о собственном благополучии и не заботятся о нуждах населения.
Шушания также обратится с письмом к краевой администрации, потребовав от местных властей огласить план действий в связи со сложившейся ситуацией.
По решению правительства Грузии, в связи с подорожанием электроэнергии в стране начала работать программа субсидирования социально незащищенных граждан. Заявляется, что ее бенефициарами станут около 1 миллиона человек. При этом, чтобы получить субсидии, абонентам необходимо ограничить потребление электроэнергии до 200 кВт/час в месяц.
Тарифы на электроэнергию в Грузии выросли с 1 января 2021 года, но в течение прошлого года также действовала программа субсидирования.
В Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри (около 5.8 центов), до 301 кВт/час – 22,053 тетри (около 7 центов), свыше 301 – 26,537 тетри (около 8.5 центов).
В регионах же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри (5.7 центов), до 301 кВт/час – 21,707 тетри (7 центов), свыше 301 – 26,227 тетри (около 8.5 центов).
В Грузии пациент ковид-больницы пытался перерезать горло медсестре. ВИДЕО
В Грузии пациент ковид-клиники напал на медсестру. Информацию распространяет Ассоциации защиты прав врачей.
Случай произошел 21 декабря 2021 года в одной из районных больниц. Инфицированный коронавирусом мужчина средних лет острым предметом нанес медсестре ранения в область горла и щеки, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Зайдя, медсестра сразу заметила, что пациент обеспокоен. Она подала ему кислородную маску и хотела измерить концентрацию кислорода в его крови. Именно в это время пациент схватил ее за горло и несколько раз ударил острым предметом», – рассказала журналистам глава Ассоциации защиты прав врачей Саломе Лилуа.
Причины нападения неизвестны. По словам Лилуа, мужчина лечился от ковида в больнице в течение нескольких недель. За это время у него не происходило конфликтов с медсестрой и другим персоналом клиники, добавила она.
Пострадавшей оказали всю необходимую помощь. На раны ей пришлось наложить швы. После прохождения курса реабилитации ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Нападавшего задержали. В настоящее время он помещен в лечебное пенитенциарное учреждение №18 при Глданской тюрьме (Тбилиси).
Лилуа подчеркнула, что факты нападений на медицинских работников в последнее время участились. Ассоциация защиты прав врачей осуждает насилие и призывает государство принять более эффективные меры для защиты сотрудников больниц.
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