Абхазский ЦИК зарегистрировала еще 6 инициативных групп

Русская православная церковь уже в этом году может признать подлинность останков последнего российского императора Николая II и членов его семьи, расстрелянных большевиками в Екатеринбурге в июле 1918 года.

Как заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, члены Синода РПЦ ознакомились с выводами Следственного комитета о так называемых екатеринбургских останках. «Я думаю, что у членов Синода не должно было остаться сомнений, что останки подлинные» - сказал Иларион. При этом он подчеркнул, что окончательное решение о подлинности должен вынести Архиерейский собор. По предварительным данным, он состоится в мае.

Расстрелянные члены семьи Романовых - сам Николай II, его жена Александра и дети Алексей, Мария, Ольга, Татьяна и Анастасия - были причислены РПЦ к лику святых в числе новомучеников. Вопрос подлинности останков, обнаруженных в 1991 и 2007 годах, важен для РПЦ, поскольку, если они подлинны, то, как останки святых, они должны считаться святыми мощами, которым православные соответствующим образом поклоняются.

В 1998 году при участии президента России Бориса Ельцина останки Николая II и нескольких членов его семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Петербурга. Однако тогдашний патриарх Алексий II в церемонии не участвовал, поскольку РПЦ официально усомнилась в подлинности останков. В 2007 году под Екатеринбургом были обнаружены останки еще двух человек - предположительно цесаревича Алексея и его сестры Марии. Были проведены различные экспертизы, которые, по мнению специалистов, практически на 100 процентов доказали, что все останки принадлежат семье Романовых.