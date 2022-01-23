«Молчание - преступление»: в Грузии проходят акции в поддержку Украины

У здания посольства Украины в Тбилиси проходит акция солидарности. На митинге присутствуют политики, активисты и простые граждане, сообщает SOVA. Собравшиеся отмечают, что Грузия и Украина противостоят общему врагу, они призывают официальный Тбилиси открыто поддержать Киев.

«Украина, как никогда прежде находится в ожидании очередной большой войны. Мы хотим выразить солидарность с нашим братским народом. Молчание – преступление!», - заявил один из организаторов митинга.

Представитель посольства поблагодарил участников акции за поддержку. По его словам, Грузия и Украина должны вместе бороться против российской агрессии.

Организатором митинга является общественное движение «Позор».

Акция в поддержку Украины с участием около двух десятков человек прошла сегодня и в Кутаиси. Гражданские активисты, организовавшие митинг, призывали грузинские власти открыто поддержать Киев.

«Сегодняшней маленькой акцией мы выражаем солидарность народу Украины. Также мы призываем наше правительство сделать заявление в поддержку Украины. Мы считаем, что, если это молчание продолжится, это будет равноценно преступлению. Одновременно эта акция является ответом на ту поддержку и солидарность, которые украинский народ оказал Грузии во время августовской войны 2008 года», - сказал активист Ника Десадзе.

Напряженность в отношениях между Западом и Россией в последние месяцы существенно усилилась. РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне, однако Кремль отрицает планы такой операции.

Переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшиеся в январе, не принесли результатов.