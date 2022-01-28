Президент Грузии рассказала об отказе Иванишвили от участия в диалоге для примирения общества

Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили отказался от участия в общенациональном диалоге для преодоления поляризации. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на сегодняшней встрече с грузинскими журналистами.

В начале декабря Зурабишвили выступила с инициативой начала диалога для достижения взаимопонимания между гражданами страны, сообщает агентство «Новости-Грузия». В рамках этой инициативы она провела встречи с политиками, дипломатами и представителями общественности.

«У меня было желание объяснить ему процесс национального согласия, я предложила и получила от него ответ: «Я больше не в политике». Я даже не сказала заранее, что разговор будет об этом, но он все равно не состоялся», - сказала Зурабишвили.

При этом она подчеркнула, что это была их единственная коммуникация с основателем партии власти за последние полтора года. Как известно, Иванишвили объявил о своем решении уйти из политики, спустя всего пару месяцев после парламентских выборов осенью 2020 года. Он покинул должность председателя партии «Грузинская мечта», которая с 2012 года имеет большинство в парламенте.

Из года в год в Грузии становится все острее поляризация общества, выраженная в противостоянии сторонников правящей «Грузинской мечты» и оппозиции во главе с партией «Единое национальное движение». Западные партнеры называют поляризацию одной из главных проблем страны. Они регулярно указывают на необходимость преодоления разногласий в обществе для запуска нормального политического процесса.