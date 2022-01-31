Председателем сакребуло Рустави стал представитель партии Гахария

Представитель партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария «За Грузию» Нодар Шерозия стал председателем сакребуло (городское собрание) города Рустави.

Кандидатуру Шерозия помимо трех членов его партии, поддержали 15 депутатов от самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение», пишет агентство «Новости-Грузия».

В голосовании не участвовали и не выдвигали своего кандидата представители правящей партии «Грузинская мечта». Поэтому на пост главы совещательного органа была представлена только одна кандидатура.

Cледует отметить, что Нодар Шерозия в 2016 году подвергся острой критике оппозиции и прессы за то, что был одним из трех чиновников мэрии Рустави, которым 14 раз за год была выписана надбавка к премии.

Нодар Шерозия в тот период занимал пост первого заместителя мэра Рустави и был в составе правящей партии «Грузинская мечта».

Согласно официальной имущественной декларации, первый заместитель мэра Нодар Шерозия в течение 2016 года получил 57 845 лари, из которых жалование составляло 27 тысяч, а 14 раз полученные премии и надбавки составили 30 845 лари.

Сакребуло Рустави входит в число тех местных совещательных органов, где большинство депутатских мест по итогам местных выборов в ноябре 2021 года получила оппозиция.

Всего в сакребуло Рустави 35 депутатов. Из них у «Грузинской мечты» 16 мест, и столько же у «Единого национального движения». Еще три мандата досталось партии «За Грузию».

В итоге в тех сакребуло, где перевес между числом депутатов от правящей партии и ЕНД стал минимальным, решающее слово в совещательном органе принадлежит депутатам от партии «За Грузию».

Представили партии экс-премьера уже возглавили сакребуло в Чхороцку и Цаленджиха.