В Абхазии выявили 454 новых случая коронавируса

Американский финансист и филантроп Джордж Сорос в преддверии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине выступил с резкой критикой лидера компартии Китая и председателя КНР Си Цзиньпина, назвав его "самой большой угрозой для открытых обществ в наше время".

Сорос выступил 31 января в американском Институте Гувера. По мнению 91-летнего инвестора, благотворительные фонды которого финансируют множество некоммерческих организаций во многих странах мира, 2022 год станет важнейшим для современной мировой истории. По словам Сороса, "судьбу Европы" может определить исход предстоящих выборов во Франции и его родной Венгрии, а также решение российского президента Владимира Путина о том, нападёт ли Россия на Украину. Однако ещё более важными событиями Сорос считает происходящее в Китае.

Эту страну Сорос назвал "наиболее мощным в мире авторитарным государством". Он сравнил Олимпиаду в Пекине с Олимпийскими играми в Берлине 1936 года, предположив, что китайский режим, как и нацистская Германия, попытается использовать игры, "чтобы добиться пропагандистского успеха".

По словам Сороса, в мире наблюдается противостояние демократий – "открытых обществ" – и авторитарных режимов, среди которых Россия и Китай. При этом он отметил, что планы Китая силой установить контроль над Тайванем могут привести к мировой войне.

По словам Сороса, Си Цзиньпин использовал достижения современных технологий, чтобы взять под полный контроль жителей своей страны. Он также заявил, что Си "по-настоящему верит в коммунизм" и поклоняется Мао Цзэдуну и Владимиру Ленину. Однако, по словам Сороса, за фасадом успехов Китая скрываются и слабости, в том числе кризис в экономике, демографическая проблема, а также эпидемия COVID-19: по мнению Сороса, Китаю, несмотря на жёсткие локдауны, не избежать распространения штамма "омикрон". Сорос считает, что уже ближайшее время может стать началом конца для власти Си. Финансист выразил надежду на то, что на смену нынешнему китайскому лидеру вскоре придёт другой, который будет не столь репрессивным во внутренней политике и не столь агрессивным во внешней.

Официальной реакции КНР на заявления пока нет.

Отношения между США и Китаем заметно охладели в последние годы. Соединённые Штаты, прежде всего в связи с нарушениями прав человека в Синьцзяне и Гонконге, объявили о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине. Напротив, на открытие Игр приедет президент России Владимир Путин.