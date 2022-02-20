Югоосетинский ЦИК завершил прием документов на регистрацию кандидатов в президенты

ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 20 февраля, завершил прием документов от желающих баллотироваться на пост президента на предстоящих 10 апреля выборах. Как сообщил информагентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев, свои пакеты документов на регистрацию инициативных групп и представителей кандидатов подали 19 заявивших о себе кандидатов в президенты - 15 выдвиженцев от инициативных групп и четыре - от политических партий.

Сегодня подали в ЦИК свои документы на регистрацию инициативных групп и уполномоченных партия «Единая Осетия», которая выдвинула на второй президентский срок действующего главу республики Анатолия Бибилова, представители бывшего гендиректора «Мегафон-Южная Осетия» Аслана Кутарова, депутата парламента первого созыва Алимбега Плиева, экс-президента Эдуарда Кокойты, предпринимателя Рустама Дзагоева, а также бывшего депутата парламента Бориса Тасоева, собрание которого ранее было признано неправомочным.

«Мы обязаны принять документы от всех представителей, дальше ЦИК будет принимать решения о регистрации или отказе в регистрации», - уточнил Чочиев.

В воскресенье ЦИК зарегистрировал также инициативную группу и уполномоченных представителей кандидата в президенты врача Алана Козонова. Всего уже зарегистрированы семь инициативных групп: художника Гено Каджаева, бывшего депутата парламента Дмитрия Тасоева, министра обороны Ибрагима Гассеева, депутата Давида Санакоева, бывшего сотрудника правоохранительных органов Зелима Казиева и уполномоченных от политической партии «Народная партия» в поддержку вице-спикера парламента Александра Плиева.

По действующему законодательству для регистрации кандидата в президенты, помимо соответствующего пакета документов, необходимо собрать в поддержку кандидата и предоставить до 5 марта в ЦИК не менее 3 500 подписей избирателей.