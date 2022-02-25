СМИ: российские танки, идущие на Киев, остановили возле Иванкова

В десятках городов России в четверг прошли акции протеста против войны с Украиной. Они не были согласованы с властями. Во многих городах участников акций задерживали. По данным ОВД-инфо (внесён в реестр "иноагентов"), по всей России были задержаны более 1700 человек.

Наиболее многочисленные акции прошли в Москве и Петербурге, в них приняли участие несколько тысяч человек.

В Москве на Пушкинской площади во время акции против войны с Украиной были задержаны трое корреспондентов Радио Свобода. Один из них успел передать видеозапись задержания. На ней слышно, что корреспондент несколько раз говорит полицейским, что он представитель прессы, и просит перестать применять к нему физическую силу – бить по ногам и выкручивать руки. Репортёры имели предусмотренные законодательство документы для работы во время массовых акций.

Задержанных доставили в ОВД "Кунцево", откуда освободили через несколько часов без составления протокола после вмешательства адвоката. Также сообщалось о задержаниях сотрудников других СМИ.



В центре города вечером в четверг было заметно скопление спецтехники и бойцов Росгвардии. Около памятника Пушкину в Москве собрались около тысячи человек. Они скандировали лозунг "Нет войне!"

В Москве полиция задержала не менее 900 человек. Среди них – философ Григорий Юдин, которого доставили в ОВД "Южное Медведково" без сознания, сообщает политик Юлия Галямина. По её словам, Юдин был избит полицией. Впоследствии он был госпитализирован.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники сообщает, что столичная полиция получила приказ жёстко пресекать всё, что, по их мнению, можно счесть провокацией, например, наличие флагов Украины или плакатов с острыми антивоенными высказываниями.

Baza также публикует видео с акции в Москве, на котором предположительно участница антивоенного митинга бросает "коктейль Молотова" в полицейских. По информации издания, это 22-летняя студентка Государственного социально-гуманитарного университета. Против неё возбуждено уголовное дело.

Акции протеста также прошли и в других городах России. На улицы Санкт-Петербурга вышли тысячи горожан, не менее 400 человек были задержаны.

В организации митингов сотрудники правоохранительных органов обвинили правозащитницу Марину Литвинович, которая ранее призывала россиян выйти на акции. Литвинович задержали на выходе из дома.