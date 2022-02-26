Правительство Грузии выделило на помощь Украине миллион лари

Великобритания в ближайшее время введет персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова в связи с российской агрессией против Украины. «Мир должен быть уверен, что президент Путин потерпит неудачу в этом акте агрессии» - заявил британский премьер Борис Джонсон. По его словам, нормализации отношений с Россией теперь быть не может.

О предстоящем введении ЕС санкций против Путина и Лаврова объявил также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Он отметил, что Путин станет третьим мировым лидером – после Башара Асада и Александра Лукашенко, – который окажется в санкционном списке ЕС. Санкции против Путина и Лаврова не будут включать в себя запрет на въезд в страны ЕС, чтобы, как утверждается, оставить возможность для дипломатических переговоров.

Санкции введут также против ряда членов Госдумы, голосовавших за признание «ДНР» и «ЛНР», которые еще не попали в санкционные списки.

Лидеры ЕС обсудили также возможность отключения России от международной системы финансовых транзакций SWIFT. За отключение выступают Великобритания и большинство стран ЕС, к которым, как сообщается, присоединилась и Германия. По словам Борреля, решение об отключении России от SWIFT может быть принято в ближайшие день-два в зависимости от того, «как будет себя вести Россия».

В виртуальном саммите ЕС принял участие и президент Украины Владимир Зеленский. Он находится в Киеве, на подступах к которому российские войска. Как сообщает The Guardian, Зеленский предположил, что это может быть «последний раз», когда европейские лидеры его видят. Он призвал ввести против России более жесткие санкции.