Санакоев: заявление суда в Гааге связано с событиями в Украине

Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Давид Санакоев прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС). Как сообщалось ранее, прокурор МУС Карим Ахмад Хан потребовал выдать ордера на арест трех лиц, причастных, по информации следствия, к военным преступлениям. Среди них – Санакоев, который в 2008 году был уполномоченным по правам человека.

Югоосетинский политик считает, что решение МУС связано с событиями в Украине и «ложится в четкую политику коллективного Запада, направленной против России».

Санакоев интересуется, почему МУС не принимает во внимание доклад Хайди Тальявини – главы международной комиссии по расследованию обстоятельств конфликта, которая, по его словам, «четко обозначила, что войну против Южной Осетии развязала Грузия» и агрессивные действия против югоосетинского народа были предприняты со стороны грузинской стороны.

«Кроме того, пока никто из тех, кто принимал решение напасть на Южную Осетию и исполнявших эти приказы, не понес наказания», – считает депутат.

Санакоев подчеркнул, что вместо объективного проведения «расследования зверств грузинского государства против граждан Южной Осетии, преступники поощряются и награждаются».

«Все эти действия направлены против России. Я принимал участие в те годы в переговорах, по освобождению захваченных в плен югоосетинских граждан во время войны 08.08.08., и к концу августа 2008 года нам удалось вернуть на родину практически всех, за исключением семерых без вести пропавших граждан. Также вернули некоторых граждан, задержанных представителями Грузии до августа 2008 года, и отбывающих наказание в грузинских застенках по различным вымышленным делам. Не смогли тогда решить вопрос освобождения граждан, осужденных на пожизненные сроки», – рассказал он.

Давид Санакоев говорит, что проводилась большая работа по передаче родственникам этнических грузин, проживающих на территории Южной Осетии. Он отметил, что вся эта процедура осуществлялась добровольно, с письменного согласия самого гражданина.

«Помимо представителей Южной Осетии и Грузии в качестве наблюдателей в переговорном процессе участвовал комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммарберг и был свидетелем происходящих здесь процессов», – заверил депутат.