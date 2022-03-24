Столтенберг останется генсеком НАТО до конца сентября 2023 года

Лидеры стран НАТО в ходе саммита договорились о продлении мандата Йенса Столтенберга на посту генсека альянса: он останется в должности до 30 сентября 2023 года, говорится в заявлении, распространенном по итогам саммита.

«Лидеры стран НАТО договорились сегодня, 24 марта 2022 года, продлить мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на год, до 30 сентября 2023 года», – отмечается в нем.

Мандат Столтенберга истекал 30 сентября 2022 года. После этого он должен был возглавить Центробанк Норвегии.

Формального процесса выбора генерального секретаря альянса не существует, и традиционно члены НАТО решают между собой, кто станет его новым руководителем.

Столтенберг сменил Андерса Фога Расмуссена на посту генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года, после чего в 2018 году он был переизбран еще на четыре года, напоминает «Интерфакс».