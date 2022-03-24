НАТО продолжит поддержку Украины, но не отправит туда войска

Лидеры государств НАТО на саммите в Брюсселе в четверг договорились укрепить безопасность стран-членов Североатлантического союза в Центральной и Восточной Европе перед лицом российской агрессии против Украины. В частности в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии будут размещены новые боевые группы НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после саммита заявил, что Североатлантический союз продолжит поддерживать Украину, в частности поставками оружия и оборудования. Он также предупредил Россию о последствиях возможного использования химического оружия или любого другого оружия массового поражения.

При этом глава НАТО заявил, что союзники по-прежнему выступают против дальнейшей эскалации конфликта, не будут направлять в Украину войска или вводить бесполётную зону. Он подчеркнул, что это грозит прямым столкновением войск НАТО и России. Ранее Польша предложила отправить в Украину миротворческую миссию, однако это предложение на саммите активно не обсуждалось.

На прямой вопрос о том, получит ли Украина от Североатлантического союза то вооружение, которое запрашивал ранее президент Владимир Зеленский, Столтенберг сказал, что не будет раскрывать детали.

В заявлении лидеров НАТО говорится об осуждении российской агрессии против Украины, в нём также содержится призыв немедленно остановить боевые действия и вывести войска с украинской территории. "Украинцы вдохновили мир своим героическим сопротивлением против жестокой захватнической войны со стороны России", - говорится в заявлении. В нём также говорится о возможных военных преступлениях, совершённых в Украине.

"Решение президента Путина напасть на Украину - стратегическая ошибка с серьёзными последствиями для самой России и её народа", - подчёркивают лидеры НАТО.

Ранее было объявлено, что в связи с вооружённым конфликтом в Украине мандат Столтенберга на посту генсекретаря НАТО будет продлён на год, до осени 2023 года.

В Брюсселе в четверг пройдут также саммиты ЕС и "группы семи", на которых также будет обсуждаться российское вторжение в Украину, включая возможные санкции.