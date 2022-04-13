В Абхазии объявили о повышении тарифов на электроэнергию

Госдепартамент США в ежегодном докладе о соблюдении гражданских прав в мире в 2021 году рассказал о нарушениях прав человека в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии. В документе указано, что эти регионы оккупированы Россией и оставались вне контроля центрального правительства Грузии.

В докладе, в частности, говорится о расследовании смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева. Госдепартамент указывает, что югоосетинские власти освободили из-под стражи четырех сотрудников милиции, подозреваемых в причастности к гибели Джабиева в августе 2020 года, еще двое остались под стражей.

«Освобождение четырех человек последовало за сообщением 5 июня о возбуждении местными де-факто властями уголовного дела в отношении судмедэксперта, предварительная экспертиза которого связывала смерть Джабиева с острой сердечной недостаточностью, развившейся в результате травмы», – сказано в сообщении.

Вашингтон ссылается на майский отчет Института исследования демократии, в котором говорится о выдаче югоосетинской прокуратурой ордера на арест брата Инала Джабиева, Ацамаза Джабиева, в связи с «непристойными антигосударственными» высказываниями, сделанными на митинге и в здании цхинвальской прокуратуры. Отметим, что позже Ацамаза Джабиева освободили от уголовной ответственности.

«Сообщение о смерти Джабиева вызвало массовые протесты в оккупированной Южной Осетии, приведшие к смещению де-факто министра внутренних дел Игоря Наниева, отставке де-факто премьер-министра и роспуску де-факто правительства де-факто президентом», – сказано в докладе.

В документе говорится и о смерти жителя Абхазии Анри Атейба. Его родственники указывают, что молодого мужчину довело до самоубийства жестокое обращение со стороны полиции.

Госдеп указывает, что 13 октября абхазская Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух начальников районной милиции за «халатность, повлекшую по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека».

Госдепартамент рассказывает об избиении в Абхазии туриста из России Артема Русских, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков.

Сообщается, что туриста избили, ему угрожали расправой, «в том числе путем имитации казни через повешение на садовом шланге и утопление в горном ручье».

«Результатом побоев стали три сломанных ребра, множественные ушибы и повреждения внутренних органов, в том числе почек. В итоге Русских освободили и депортировали в Россию. После внимания СМИ 15 сентября абхазские де-факто прокуроры возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении трех де-факто сотрудников милиции, причастных к предполагаемому преступлению. Сообщается, что на время расследования все трое были отстранены от исполнения обязанностей», – сказано в докладе.

Госдепартамент указывает на частые факты задержания грузин «вдоль административных границ как оккупированных Россией районов Абхазии, так и Южной Осетии».

Указано, что гражданин Грузии Геннадий Бестаев был освобожден по гуманитарным соображениям в ноябре 2021 года после перенесенного инсульта, в результате которого он впал в кому (Бестаев позже скончался в тбилисской клинике – ред.).

Госдепартамент рассказывает и о жителе Гальского района Ираклии Бебуа, отбывающем 9-летний тюремный срок за сожжение абхазского флага.

«Де-факто власти также заявили, что нашли у него дома гранату», – сказано в отчете.

В документе речь идет и о ситуации в Ахалгорском районе – в частности, о программе по воссоединению семей. Воспользовавшись ей, жители покидают район, а де-факто власти предупреждают их, что они не смогут вернуться и истребовать имущество в Южной Осетии.

Полностью с докладом о соблюдении гражданских прав в Грузии можно ознакомиться на сайте Госдепартамента США.