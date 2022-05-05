Ковид в Южной Осетии: «красная зона» закрыта, «на вакцинацию никто не приходит»

«Красная зона» медцентра Южной Осетии закрыта с апреля, сообщила «Рес» главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.

«Со 2 апреля «красная зона» была закрыта, но на следующий день поступил пациент с коронавирусом и мы возобновили работу. Для этой пациентки был организован индивидуальный пост – это младший, средний персонал и врач. Она благополучно прошла лечение, после чего была выписана. Потом поступила еще одна пациентка, т.е. со 2 по 14 апреля в «красной зоне» прошли лечение два человека. С тех пор больных, к счастью, не поступало. Теперь все врачи работают по своим профильным отделениям», – сказала Джиоева и добавила, что если поступит пациент, подлежащий стационарному лечению, «красная зона» возобновит работу.

По словам руководителя амбулаторно–поликлинического медцентра Тамары Санакоевой, людей, проходящих амбулаторное лечение от COVID-19, также нет.

«На сегодняшний день людей, зараженных коронавирусной инфекцией, у нас нет. Если есть температурящие, бригада врачей к ним выезжает и проводит осмотр, но людей с подтвержденным коронавирусом нет. Также снизилось количество вызовов медиков», – отмечает Санакоева.

Она рассказала и об итогах процесса вакцинации в Южной Осетии.

«За все время прививочной кампании по всей республике было вакцинировано 2100 человек, но в течение долгого времени на вакцинацию никто не приходит», – сказала Санакоева и добавила, что вакцина от COVID-19 есть в наличии и доступна для всех желающих.