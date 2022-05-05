Югоосетинский Верховный суд «признал незаконным бездействие ЦИК»

Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия «признал незаконным бездействие ЦИК». Речь идёт об открытии в Северной Осетии дополнительных участков для второго тура президентских выборов, назначенных на 8 мая. Как пишет агентство «Рес», суд обязал Центризбирком рассмотреть данный вопрос.

«Верховный суд Республики Южная Осетия оставил без удовлетворения требования одного административного истца, административное исковое заявление с учетом уточнений исковых требований, другого истца – удовлетворил. Признал незаконным бездействие ЦИК. Обязал Центризбирком Южной Осетии рассмотреть на основании заявления административного истца вопрос об образовании дополнительных участков в Республике Северная Осетия–Алания», – сказала пресс-секретарь Верховного суда Зарина Тедеева.

Сроки исполнения решения суда не оговорены. Решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию Верховного Суда.

Сегодня же вопрос об открытии дополнительных участков должен был рассмотреть югоосетинский парламент, но заседание не состоялась из-за отсутствия кворума.

Председатель ЦИК Эмилия Гагиева заявила, что пока нет ответа толкования от парламента, открытие участков за пределами республики невозможно.

«Мы рассматривали заявления граждан об открытии дополнительных участков. Некоторые члены ЦИК решили, что нужно толкование, соответственно, мы обратились в парламент, но ответа до сих пор нет», – сказала она.

Ранее Гагиева говорила, что избирательные участки образуются не позднее чем за 50 дней от даты выборов. Таким образом, по словам главы Центризбиркома, открытие новых участков будет противоречить принципам равноправия во втором туре выборов.