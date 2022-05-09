Признавший поражение на выборах Бибилов говорит, что референдум о присоединении к России состоится

Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится, заявил РИА Новости действующий президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов, после того как признал победу своего оппонента Алана Гаглоева во втором туре выборов.

«Референдум будет», – сказал он.

Бибилов отметил, что все документы для проведения референдума собраны и поданы в Центризбирком.

«Они должны все это рассмотреть, а потом уже подавать в Верховный суд и определять дату», – добавил он.

Отметим, что лидирующий на выборах Алан Гаглоев еще в апреле пояснил свою позицию относительно проведения референдума о вступлении Южной Осетии в состав России.

«Воссоединение разделенного народа в составе России — слишком важная тема, чтобы делать её предметом предвыборных манипуляций сознанием людей. Я говорил и в ходе дебатов первого тура и повторяю сейчас, что референдум будет проведен тогда, когда к нему будет готова не только Южная Осетия, но этот шаг будет своевременен и для Российской Федерации, и не поставит руководство нашего стратегического партнера в двусмысленное положение», – сказал тогда Гаглоев.