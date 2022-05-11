Инаугурация Алана Гаглоева, предположительно, пройдёт 24 мая

Инаугурация лидирующего на выборах президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева пройдёт, предположительно, 24 мая. Об этом агентству «Рес» сообщила глава ЦИК Эмилия Гагиева.

По её словам, Центризбирком уже получил протоколы второго тура выборов из Москвы и Сухуми.

«Сегодня будут обрабатываться некоторые протоколы, в которых выявлены опечатки. И уже завтра, 12 мая мы проведем заседание, на котором будет утвержден итоговый протокол по выборам президента 8 мая», – сказала глава ЦИК.

Что касается даты инаугурации Гаглоева, она, по словам главы ЦИК, пройдет на десятый день после опубликования в государственных газетах итогового протокола голосования. Протокол, предположительно, будет опубликован в субботу – в газетах «Южная Осетия» и «Хурзарин».

Второй тур президентских выборов прошел в Южной Осетии 8 мая. Итоговая явка составила 68,2%. По информации ЦИК, за лидера оппозиционной партии «Ныхас» Алана Гаглоева проголосовали 54,2% избирателей, за действующего президента Анатолия Бибилова –43,3%.

С победой Гаглоева поздравили президент России Владимир Путин, а также главы Северной Осетии и Абхазии.