В Тбилиси ответили Арестовичу: Грузия действительно не намерена начинать войну

Грузия не намерена начинать новую войну с абхазами и осетинами. Так председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе прокомментировал слова помощника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который выразил мнение, что власти в Тбилиси не способны войти в Цхинвали.

«Думаю, это его первая правильная оценка. Мы действительно не выглядим так, чтобы начать новую кровопролитную войну с абхазами и осетинами. Мы сделаем все возможное, чтобы изначально избежать любой эскалации. Конечно, это в национальных интересах нашего государства и, конечно, мы будем действовать в соответствии с этими интересами», - сказал Кобахидзе.

Ранее в эфире программы «Фейгин Live» на YouTube Арестович заявил, что запланированный в самопровозглашенной республике Южная Осетия референдум о вхождении в состав России может быть маленькой репетицией будущего референдума в Херсонской области Украины и в т.н. ЛНР и ДНР.

На вопрос ведущего, если Грузия решит предпринять какие-то военные действия, есть ли у нее шанс войти на территорию Цхинвали, Арестович ответил: «Я плохо знаю состояние Вооруженных сил Грузии, не могу оценивать. Но я хорошо знаю состояние грузинской власти, они не похожи на способных».

Это не первая заочная перепалка Арестовича и представителей «Грузинской мечты». В прошлом советник главы офиса Зеленского и лидеры правящей партии уже обменивались критикой.