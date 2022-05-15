Илья Дарчиашвили летит в Брюссель обсуждать перспективы Грузии в ЕС

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили посетит Брюссель с рабочим визитом 16-18 мая, сообщила пресс-служба МИД. Дарчиашвили проведет встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС, которые встречаются в Брюсселе в рамках Совета ЕС по внешним отношениям.

На встречах будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с евроинтеграцией Грузии и вопросы, связанные с подачей Грузией заявки на вступление в ЕС, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Грузия и Молдова подали заявку на вступление в ЕС 3 марта, вслед за Украиной. Три страны уже прошли первую обязательную процедуру - ответили на масштабный опросник, обязательный для получения статуса страны-кандидата. В настоящее время ответы на несколько тысяч вопросов изучаются экспертами Еврокомиссии.

У Еврокомиссии нет четких сроков, в течение которых она обязана подготовить заключение. Вступление в ЕС связано с долгими бюрократическими процедурами. Но эксперты ожидают, что на фоне событий вокруг Украины, Евросоюз не будет затягивать подготовку заключения по опросникам.

23-24 июня в Брюсселе пройдет саммит ЕС. Это самый ранний срок, когда могут быть рассмотрены вопросы статуса кандидатов для Украины, Грузии и Молдовы.