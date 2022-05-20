Организатор «Евровидения» объяснил, почему не засчитал голоса Грузии и еще 5 стран

Организатор «Евровидения» сообщил причину, по которой во втором полуфинале и в финале конкурса, состоявшихся соответственно 12 и 14 мая, были аннулированы результаты голосования национальных жюри из шести стран – Азербайджана, Грузии, Польши, Румынии, Сан-Марино и Черногории.

Как следует из пресс-релиза Европейского вещательного союза, опубликованного 19 мая, жюри из этих стран – за незначительным исключением – распределили между собой высшие баллы по итогам второго полуфинала.

Такой результат резко отличался от итогов голосования судей из 15 других стран, оценивавших выступления участников второго полуфинала. Эти жюри не дали пяти из названных стран места даже в первой восьмерке, что позволило Европейскому вещательному союзу усомниться в честности голосования. Более того, четыре из этих шести стран оказались в конце рейтинга, составленного по итогам голосования 15 других национальных жюри, пишет Deutsche Welle.

В соответствии с правилами конкурса, результаты голосования жюри из Азербайджана, Грузии, Польши, Румынии, Сан-Марино и Черногории были аннулированы и заменены на агрегированные, то есть составленные по совокупности итогов голосования жюри остальных государств.

Как указывает Европейский вещательный союз, «учитывая беспрецедентный характер нарушений», итоги голосования жюри из шести проштрафившихся стран были признаны недействительными не только во втором полуфинале, но и в финале «Евровидения-2022».

Как сообщалось ранее, грузинская сторона выразила протест организаторам «Евровидения» в связи с изменением результатов голосования национального жюри. В частности, Национальное жюри от Грузии дало украинской группе Kalush Orchestra высшую оценку 12 баллов, но в эфире организаторы объявили, что 12 баллов от Грузии досталось Великобритании, а Украине — всего 6.