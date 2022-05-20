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Организатор «Евровидения» объяснил, почему не засчитал голоса Грузии и еще 5 стран
Организатор «Евровидения» сообщил причину, по которой во втором полуфинале и в финале конкурса, состоявшихся соответственно 12 и 14 мая, были аннулированы результаты голосования национальных жюри из шести стран – Азербайджана, Грузии, Польши, Румынии, Сан-Марино и Черногории.
Как следует из пресс-релиза Европейского вещательного союза, опубликованного 19 мая, жюри из этих стран – за незначительным исключением – распределили между собой высшие баллы по итогам второго полуфинала.
Такой результат резко отличался от итогов голосования судей из 15 других стран, оценивавших выступления участников второго полуфинала. Эти жюри не дали пяти из названных стран места даже в первой восьмерке, что позволило Европейскому вещательному союзу усомниться в честности голосования. Более того, четыре из этих шести стран оказались в конце рейтинга, составленного по итогам голосования 15 других национальных жюри, пишет Deutsche Welle.
В соответствии с правилами конкурса, результаты голосования жюри из Азербайджана, Грузии, Польши, Румынии, Сан-Марино и Черногории были аннулированы и заменены на агрегированные, то есть составленные по совокупности итогов голосования жюри остальных государств.
Как указывает Европейский вещательный союз, «учитывая беспрецедентный характер нарушений», итоги голосования жюри из шести проштрафившихся стран были признаны недействительными не только во втором полуфинале, но и в финале «Евровидения-2022».
Как сообщалось ранее, грузинская сторона выразила протест организаторам «Евровидения» в связи с изменением результатов голосования национального жюри. В частности, Национальное жюри от Грузии дало украинской группе Kalush Orchestra высшую оценку 12 баллов, но в эфире организаторы объявили, что 12 баллов от Грузии досталось Великобритании, а Украине — всего 6.
- Конкурс в Турине в нынешнем году выиграла украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Беларусь и Россию от участия в «Евровидении» отстранили. Из шести стран, нарушивших правила голосования, Грузия, Сан-Марино и Черногория не вышли в финал, а Польша, Азербайджан и Румыния заняли на конкурсе соответственно 12-е, 16-е и 18-е место.
Другие новости дня
Страны G7 могут создать картель для контроля цен на российскую нефть
Западные страны могут создать картель покупателей российской нефти для контроля за повышением цен. В рамках него будет установлен ценовой потолок, что позволит сократить нефтяные доходы российского бюджета без "чрезмерного негативного воздействия" на мировую экономику. Об этом сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен.
"Для этого нужен крупный картель: возможно, одного ЕС будет недостаточно, — сказала Йеллен. — Возникла идея применения санкций, вторичных санкций. Альтернативным подходом могла бы стать идея тарифов вместо предельных цен", - цитирует Йеллен The Wall Street Journal.
В конце апреля глава Минфина США призвала быть осторожными в вопросе введения Евросоюзом полного эмбарго на поставки нефти из России. Она пояснила, что такое решение вряд ли окажет сильное воздействие на российскую экономику, однако европейским странам это грозит серьезным ущербом, поскольку повысит мировые цены на энергорессурсы.
По данным Bloomberg, с начала года доходы России от продажи нефти выросли на 50 процентов.
В США и Евросоюзе рассматривают три варианта ограничений на нефть российского производства: введение эмбарго, создание механизма оплаты для удержания выручки и установление предельной цены, отмечает агентство.
Американские власти уже наложили запрет на поставки российской нефти. Европейские страны, которые больше зависят от поставок из России, пока не смогли договориться о нефтяном эмбарго.
Отказываться от российских энергоносителей стали в рамках санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину. Шестой пакет санкций стран ЕС, включавшем в себя, помимо прочего, запрет на импорт российской нефти, заблокировала Венгрия. Будапешт заявил о неготовности отказаться от российской нефти без компенсации со стороны ЕС.
В Вильнюсе объявили о создании «Российского комитета действия»
В Вильнюсе проходит II конференция Российского антивоенного комитета. Эта организация была создана видными представителями российской эмиграции после начала войны в Украине. Они осуждают режим Владимира Путина, обвиняя его в развязывании войны, и выступают в поддержку Украины. Идёт прямая трансляция:
В конференции участвуют многие представители эмиграции, которые ранее участвовали в работе оппозиционного Форума свободной России. Среди них - Гарри Каспаров, Леонид Невзлин, Владислав Иноземцев, Евгений Киселёв, Елена Лукьянова, Илья Пономарёв и другие.
Многие участники призывают к активной борьбе против режима Владимира Путина, в том числе в самой России. "Единственный источник угрозы для российской элиты – российский народ", - заявил, в частности, живущий в Киеве бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв. Многие при этом говорят, что значительная часть жителей России - против войны. Леонид Невзлин предположил, что и в окружении Владимира Путина есть много противников войны. "Война закончится, когда не будет Путина на его должности" - убеждён один из бывших владельцев ЮКОСа. По мнению Гарри Каспарова, к смене режима в России приведёт её военное поражение.
На конференции также обсуждается вопрос помощи россиянам, которые после начала войны уехали из страны. Как заявил Гарри Каспаров, на базе Антивоенного комитета будет создано политическое представительство под названием Российский комитет действия - для тех людей, которых он назвал "хорошими русскими" или "европейскими русскими". Речь идёт о тех россиянах, которые осуждают войну против Украины. По словам Каспарова, будет опубликована открытая для подписания декларация. В ней будет содержаться осуждение "преступной войны, развязанной нелегитимным режимом Владимира Путина", а также поддержка территориальной целостности Украины, включая аннексированные Крым и Севастополь.
Люди, подписавшие декларацию, как сказал Каспаров, смогут получать от комитета некий документ, который потенциально мог бы облегчить их жизнь в европейских странах. По словам Дмитрия Гудкова, для получения условного паспорта "хорошего русского" надо будет подписать декларацию и пройти подтверждение личности. Для обладателей документа, по замыслу организаторов, появятся всевозможные льготы. Представители стран Запада пока никак не комментировали, насколько эта инициатива может быть признана на государственном уровне.
The New York Times публикует очередное расследование об убийствах в Буче
Американская газета The New York Times публикует очередное расследование, которое, как утверждается, указывает на новые доказательства убийств российскими военными мирных жителей в городе Буча под Киевом.
Расследователи утверждают, что им удалось зафиксировать расстрел по меньшей мере восьми человек, большинство которых состояли в местных отрядах территориальной обороны.
На видео с камеры наблюдения от 4 марта, опубликованном на сайте The New York Times, видно, как предположительно российские военные ведут друг за другом девять человек. Затем видео обрывается. Журналисты проанализировали спутниковые снимки и фотографии, сделанные после отхода из Бучи российской армии. Расследователи говорят, что им удалось опознать некоторых убитых и восстановить ход событий.
О расстрелах журналистам рассказали восемь очевидцев, в том числе один из тех, кого вели на расстрел. Ему удалось выжить, так как пуля не задела жизненно важных органов. Этот человек утверждает, что он притворился мёртвым, дождался пока уйдут военные и ушёл.
У расстрелянных, по данным The New York Times, не было оружия. Они прятались в одном из домов, где их нашли россияне, которых издание называет десантниками.
Ещё на одном видео, которое издание получило от очевидца, в кадрах видны бронетехника со знаком V. Это неофициальный символ поддержки России в войне с Украиной. Два голоса за кадром считают людей, и называют их "заложниками", которые "лежат под забором".
На третьем видео с дрона, которые публикует газета, видны тела, которые лежат на земле. Тела пролежали во дворе около офисного здания почти месяц. Анализ спутниковых снимков показал, что расстреливали людей во дворе офисного здания на улице Яблонской, пишет The New York Times.
Украинские власти утверждают, что в Киевской области с начала российского вторжения до конца марта были убиты более 1200 человек. По данным ООН, за всё время боёв на территории Украины погибли более трёх тысяч гражданских.
Российские власти утверждают, что их армия не атакует мирных граждан в Украине, а свидетельства массовых расправ и пыток, в том числе в Буче, Бородянке, Ирпене, называют постановкой с целью оправдать новые западные санкции против Москвы и сорвать переговоры о мире.
Земфира выпустила новую антивоенную песню «Мясо»
Находящаяся во Франции российская певица Земфира записала первую в этом году новую композицию, она называется "Мясо" и посвящена войне в Украине. В ней есть, например, такие строчки: "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь… Приехали. Куда мы приехали? Зачем мы приехали. Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь".
Видеоклип на композицию состоит из рисунков на военную тематику, созданных Ренатой Литвиновой. Она же занималась режиссурой и монтажом видео. В своем телеграм-канале Литвинова выложила ссылку на клип с подписью: "Нельзя убивать друг друга. Нельзя нападать. Нельзя обманывать".
Ранее Земфира уже высказывалась о войне в Украине. 24 февраля она опубликовала пост со словами: "Нет войне". В тот же день на концерте в Москве певица исполнила песню "Не стреляйте".
17 марта Земфира выпустила клип, содержащий кадры войны в Украине и задержаний участников антивоенных демонстраций в России. В песне есть слова "не стреляйте" и "не молчите".
В конце марта Земфира посетила в Лондоне концерт Оксимирона под лозунгом "Русские против войны" и в поддержку украинских беженцев, опубликовав фото из-за кулис с рэпером и лидером группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым.
Тело грузинского добровольца Рати Шургая доставлено в Тбилиси из Украины
В Кашветском соборе Святого Георгия в Тбилиси сегодня пройдет гражданская панихида памяти грузинского добровольца Рати Шургая, погибшего во время боев под городом Изюм в Украине.
Тело бойца доставлено в Грузию. Похороны пройдут во вторник, пишет агентство «Новости-Грузия».
38-летний Рати Шургая участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии с первого дня войны, мужчина был женат на гражданке Украины и постоянно проживал в этой стране.
По словам близких, Шургая получил ранения и контузию, но продолжил принимать участие в боевых действиях – состояние резко ухудшилось и врачи не смогли его спасти.
По данным на 20 мая, в Украине погибли 11 бойцов-грузин: Давид Ратиани, Гия Бериашвили, Бахва Чикобава, Давид Гобеджишвили, Давид Менабдишвили, Николоз Шанава, Аркадий Касрадзе, Алик Цаава, Заза Бицадзе, Тато Бигвава и Рати Шургая.
«Говорил на чистом грузинском» – зять Путина Игорь Зеленский жил в Тбилиси
Бывший художественный руководитель Баварского государственного балета, народный артист России Игорь Зеленский, как выяснили Настоящее Время совместно с «Медузой» и центром «Досье», уже несколько лет фактически состоит в браке с младшей дочерью президента РФ Владимира Путина – Катериной Тихоновой.
В опубликованном накануне журналистском расследовании указано, что Игорь Зеленский родился в 1969 году в станице Лабинск Краснодарского края, но детство провел в Грузии. Занимался легкой атлетикой, затем поступил в Тбилисское хореографическое училище.
В Тбилиси его учил танцевать Вахтанг Чабукиани – выдающийся артист советского и грузинского балета, партнер знаменитой балерины Галины Улановой.
«В 17 лет Зеленский, уже считавшийся главным дарованием грузинского балета, попал в хореографическое училище, Академию русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге. А когда ему еще не было 20, оказался солистом Мариинского театра», – сказано в статье.
Игорь Зеленский очень любит Грузию, рассказала грузинской службе Радио Свобода балерина Лали Канделаки.
«Он вырос здесь, окончил хореографическое училище. Конечно, знает язык. Когда приезжает, говорит по-грузински. Очень хорошо относится к Грузии, всегда её любил», – сказала Канделаки.
Вместе с Зеленским учился Гела Пазуашвили – ныне специалист Тбилисского театра оперы и балета.
«Мы дружили, он был хорошим танцором и хорошим человеком. В Тбилиси жил в районе Вазисубани. Очень старался и выучил грузинский язык, говорил на чистом грузинском. Был веселым, в хороших отношениях со всеми. После окончания учебы вместе с семьей уехал в Петербург», – рассказывает Пазуашвили.
Как сказано в журналистском расследовании Настоящего Времени, «Медузы» и центра «Досье», в 1990-м 21-летний Зеленский выиграл Гран-при международного конкурса артистов балета в Париже и стал солистом труппы Баланчина в Нью-Йорке. Позже Зеленского начали приглашать в европейские театры.
Начав карьеру с Мариинского театра, будущий балетмейстер танцевал в Немецкой опере в Берлине, в Королевском театре в Лондоне, в Ла Скала в Милане – и в том самом Баварском театре в Мюнхене, который позже возглавил и из которого ушел после начала российского вторжения в Украину.
Согласно материалам расследования, после разрыва со своим мужем Кириллом Шамаловым дочь Путина Тихонова стала регулярно, иногда несколько раз в месяц, летать к Зеленскому. В конце 2019 года она переезжала к нему в Мюнхен вместе с родившейся от него дочерью – внучкой Путина, утверждают журналисты.
Артист балета Игорь Зеленский и президент Украины Владимир Зеленский – просто однофамильцы, их семьи никак не связаны. Об этом рассказал авторам этого расследования брат танцовщика, предприниматель из Петербурга Олег Зеленский.
Сенат США одобрил новый пакет помощи Украине в 40 млрд долларов
Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил выделение Украине нового пакета военной и экономической помощи на сумму в 40 млрд долларов.
Ожидается, что уже скоро документ будет подписан президентом Джо Байденом, который инициировал дальнейшую поддержку Киеву всего несколько недель назад.
"Помощь уже в пути. По-настоящему значительная помощь, которой под силу обеспечить победу украинцев", - заявил в четверг лидер сенатского большинства, политик-демократ Чак Шумер. Республиканец Митч Макконнелл, возглавляющий меньшинство в Сенате, поддержал меру. Он перечислил негативные последствия в случае поражения Украины, указав на угрозы для европейские торговых партнёров США, рост расходов Вашингтона на безопасность в Европе, а также на то, что, по его словам, автократы в Китае и других странах начнут захватывать территории в своих регионах.
Палата представителей Конгресса одобрила дальнейшую финансовую помощь Украине на прошлой неделе.
Когда глава Белого дома подпишет документ, общий объём американской помощи Украине превысит 50 млрд долларов с начала российского военного вторжения в эту страну 24 февраля.
Законопроект предусматривает выделение 24 миллиардов на закупку оружия, военного оборудования, финансирование армии Украины. Оставшиеся средства предназначены для экономической помощи, для поддержания работы украинского руководства во главе с президентом Владимиром Зеленским, реализации продовольственных программ для государств, которые зависят от сельхозпоставок из Украины, для помощи беженцам. Также учтены возможные расходы Киева на усилия по расследованию военных преступлений в Украине, в которых обвиняют российскую армию.
Агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, в том числе в Конгрессе, сообщило в четверг, что Белый дом параллельно работает над тем, чтобы передать Украине передовые противокорабельные ракеты для преодоления российской блокады Черного моря.Как рассказали источники, Вашингтон рассматривает возможности передачи Украине двух типов противокорабельных ракет - "Гарпун" и NSM (Naval Strike Missile).
Военно-морской эксперт Гудзоновского института Брайан Кларк рассказал Reuters, что от 12 до 24 противокорабельных ракет "Гарпун" "будет достаточно, чтобы угрожать российским кораблям". По его словам, если президент Путин "будет упорствовать, Украина может вывести из строя крупнейшие российские корабли, поскольку им негде спрятаться в Черном море".
Одновременно 19 мая страны "Группы семи" решили выделить 18,4 миллиарда долларов для финансовой поддержки Украины, а британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о дополнительном пакете военной помощи Киеву на сумму 1,3 миллиарда фунтов. Великобритания предоставит Украине новую дальнобойную артиллерию, беспилотники и противокорабельные ракеты.
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Джо Байден: «Швеция и Финляндия сделают НАТО сильнее»
Президент США Джо Байден решительно поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО, подчеркнув, что обе страны выполнили все необходимые для этого условия, сообщает агенство Reuters.
"У Швеции и Финляндии сильная армия, сильная и прозрачная экономика и работающие демократические институты", – заявил Байден.
Совместная пресс-конференция, в которой также участвовали финский президент Саули Ниинистё и шведский премьер-министр Магдалена Андерссон, прошла в четверг, 19 мая, в Белом доме – спустя неделю после того, как Финляндия и Швеция решили присоединиться к Североатлантическому союзу. Причиной стало вторжение России в Украину в феврале 2022 года.
"Финляндия и Швеция сделают НАТО сильнее", – заявил Джо Байден, добавив, что США будут сохранять бдительность в отношении внешних угроз союзу.
- Для вступления новой страны в НАТО нужно согласие всех членов союза. Против кандидатур Швеции и Финляндии выступает Турция, считая, что эти страны укрывают людей, связанных c террористическими, по мнению турецкого правительства, организациями – Рабочей партией Курдистана и последователями Фетхуллаха Гюлена (последних обвиняют в попытке организовать государственный переворот в 2016 году).
- 16 мая президент России Владимир Путин на форуме ОДКБ заявил, что не считает расширение НАТО непосредственной угрозой безопасности для Москвы, но это "вызовет ответную реакцию".
Moscow Times: российских солдат в Украине не обеспечивают экипировкой
Российским солдатам, участвующим в военных действиях в Украине, приходится самостоятельно покупать снаряжение. Об этом говорится в расследовании издания Moscow Times.
Авторы анонимно поговорили с людьми, воюющими в Украине: «Бронежилет четвертой степени защиты – только такой спасает от пуль и осколков – в среднем обходится в 70 тысяч рублей. Шлем – еще десятка. Нормальные берцы – в районе 5 тысяч рублей. Желательно две пары. Разгрузочный жилет, куда крепится армейское снаряжение, – от 5 до 10 тысяч рублей. А еще куртка, брюки, футболки, майки. Вот выходит около 200 тысяч», – рассказал сотрудник Нацгвардии.
Кадровый российский военный говорит, что речь идет даже не о современных бронежилетах и касках – в армии РФ нет теплых вещей, сухпайков и аптечек. Вся техника «в советском нафталине, элементарно оружие заклинивает».
Такая же проблема есть и с аптечками – в тех, что выдают, есть только бинт, йод и жгут. «Я свою собрал за 20 тысяч, и это по минимуму: антибиотики, жгуты, антидот, перевязочные пакеты, шприцы, кровоостанавливающие средства. Если не собрать свою аптечку, никто не спасет. На поле боя йодом кровь не остановишь», – говорит продавец военных товаров, побывавший в Украине.
- 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину, назвав это «специальной военной операцией». Помощь Украине, в том числе в поставке военной техники и экипировки, оказывают несколько стран – среди них Германия, Польша, Канада. 19 мая сенат США подписал закон, выделяющий на поддержку Украины 40 млрд долларов.
- Россия материальную помощь в рамках этого конфликта не получает. Более того, Индия, например, приостановила переговоры о поставке 10 боевых вертолетов Ка-31 на сумму 520 миллионов долларов.
Местные власти сообщили о гибели 12 человек при обстрелах Северодонецка
В Северодонецке, в Луганской области Украины, за день в результате российских обстрелов погибли 12 человек, более 40 – получили ранения. Такие данные привел 19 мая глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, российские военные с утра хаотично обстреливали город из тяжелого вооружения. «В основном - целенаправленные попадания именно по жилым домам. Данные по поводу погибших и пострадавших еще уточняются, ведь обследовать территорию под обстрелами невозможно», – написал Гайдай в Telegram-канале.
В условиях боевых действий оперативно подтвердить информацию из независимых источников сложно. Российские власти не раз категорически отрицали обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам.
После взятия города Попасная в начале мая российские войска пытаются наступать на Северодонецк и Лисичанск - последние крупные населенные пункты в Луганской области, находящиеся под контролем украинских властей, отмечает Русская служба «Би-би-си».
В Киеве для сержанта Шишимарина запросили пожизненный срок
На процессе в Соломенском суде Киева прокуратура запросила для российского сержанта Вадима Шишимарина пожизненный срок лишения свободы.
21-летнего командира отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области Шишимарина судят по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Его обвиняют непосредственно в убийстве безоружного человека. По данным следствия, 28 февраля этого года сержант выстрелил в голову 62-летнему местному жителю Александру Шелипову, который ехал на велосипеде. Это произошло в поселке Чупаховка Сумской области.
Накануне Шишимарин признал вину и согласился давать показания по делу, отмечает Украинская служба Радио Свобода.
На вопрос судьи об отношении к погибшему российский военный сказал, что не хотел его убивать и выстрелил, чтобы «от него отстали». «Прапорщик Макеев отдал приказ стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он нас «сдаст». Я выстрелил короткой очередью», – сказал Вадим Шишмарин.
В четверг на процессе выступила потерпевшая по делу – вдова убитого Екатерина Шелипова. Она рассказала, что была в тот день дома (ее муж погиб неподалеку) и слышала выстрелы, а когда вышла во двор и подошла к калитке – увидела Шишимарина с автоматом в машине. Потерпевшая сказала, что хотела бы для 21-летнего российского военного пожизненного срока. «Но, если его поменяют на наших защитников «Азовстали», я не буду против», - добавила Екатерина Шелипова.
По данным корреспондента «Би-би-си», адвокат Шишимарина, предоставленный ему украинским государством, сказал, что никто из российских чиновников или представителей Минобороны не связывался с его подзащитным.
Российские посольство и консульство в Киеве закрыты с первого дня войны, так что консульской поддержки у подсудимого также нет. Пресс-секретарь президента Владимира Путина заявил в среду Би-би-си, что у Кремля «нет информации» по этому делу.
Слушания дела Вадима Шишимарина - первый судебный процесс такого рода с начала масштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
Герхарда Шредера, критикуемого за связи с РФ, лишат офиса в бундестаге
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, которого критикуют за его связи с Россией, должен будет отказаться от своего офиса в бундестаге. Кроме того, в четверг в Европарламенте прозвучал призыв ввести против политика санкции.
Как рассказали агентству DPA источники в политических кругах, решение о том, что Шрёдер должен оставить кабинет в бундестаге, принял парламентский комитет по бюджету. При этом 78-летний экс-канцлер продолжит получать пенсию и пользоваться личной охраной, которые предусмотрены для экс-глав правительства.
После начала российского вторжения в Украину ставший объектом резкой критики за политические и бизнес-контакты с Москвой Герхард Шрёдер возглавлял правительство ФРГ с 1998-го по 2005-й годы. Впоследствии он начал работать в компании по строительству трубопровода «Северный поток» и в российском газовом концерне «Газпром».
В решении комитета бундестага прямо не упоминаются связи Герхарда Шрёдера с российскими компаниями или президентом России Владимиром Путиным. По словам собеседников DPA, это объясняется возможными юридическими затруднениями.
В одобренной в четверг, 19 мая, резолюции Европарламента указывается, что европейские санкции за вторжение России на украинскую территорию должны быть распространены «на европейских членов руководства крупных российских компаний и политиков, продолжающих получать российские деньги». В качестве примера политиков, покинувших российские компании, европейские депутаты привели бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя и бывшего французского премьера Франсуа Фийона. Европарламент призвал и других высокопоставленных лиц, включая Шрёдера и экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль, входящую в совет директоров «Роснефти», отказаться от постов в российских бизнес-структурах.
«Остаёмся солидарными с украинским народом и признаём, что продолжающаяся непосредственно у европейских границ война имеет серьёзные социальные и экономические последствия для Европы. Полностью осознаём, что у демократии и свободы не может быть никаких денежных эквивалентов и социального комфорта. Вновь самым решительным образом осуждаем эту незаконную, неспровоцированную и необоснованную военную агрессию и вторжение в Украину», - подчёркивается в резолюции Европарламента.
Депутаты призвали Совет Европейского союза расширить перечень лиц, против которых Брюссель вводит персональные санкции, против олигархов, взяв в расчёт список из 6 тысяч фамилий, представленный ранее соратниками российского оппозиционера Алексея Навального. Также европейские депутаты просят ужесточить ограничения в отношении связанных с Россией СМИ, которые действуют на территории ЕС. Отмечается, что особенно это относится к «аффилированному с ГРУ РФ информагентству «Инфорос».
Резолюции Европарламента носят в основном символический характер, поскольку одобрение санкций входит в круг полномочий Совета ЕС
Янукович был заочно арестован за незаконное пересечение границы
Суд в Киеве принял решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу об организации незаконной переправки через государственную границу. Об этом сообщает украинская служба Радио Свобода со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Согласно данным следствия, 23 февраля 2014 года бывший президент Украины и его охрана незаконно пересекли воздушную границу страны на трех вертолетах. Так не менее 20 человек попали в город Анапа Краснодарского края России.
В прокуратуре добавили, что досудебное расследование продолжается.
- Виктор Янукович и его соратники сбежали из Украины зимой 2014 после массовых расстрелов в центре Киева во время Евромайдана. Сейчас бывший президент скрывается за границей, вероятнее всего – в России. Ему инкриминируют ряд преступлений , в том числе государственную измену. Янукович свою вину отрицает.
- В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.
Премьер-министр Грузии встретился с советником Госдепа США
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил значение укрепления демократических институтов с главным советником главы Госдепа США по политическим вопросом Дереком Шолле.
Шолле накануне прибыл в Тбилиси в рамках международного турне, сообщает агентство «Новости-Грузия». Встреча с премьером состоялась сразу же после его возвращения из Брюсселя, где главными темами были вопрос евроинтеграции Грузии и сотрудничества с НАТО,
«Стороны обсудили существующее стратегическое партнерство между двумя странами и перспективы дальнейшего сотрудничества. Было сказано, что в рамках 30-летнего партнерства Грузия является хорошим примером того, как непоколебимая поддержка и помощь США укрепляют демократические институты, обороноспособность и экономическое развитие страны», - говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам встречи.
Стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии, американская сторона подтвердила свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
В ходе встречи внимание было уделено текущим боевым действиям в Украине. Было отмечено, что Грузия продолжает поддерживать Украину как на политическом уровне, в том числе, в международных форматах, так и гуманитарной помощью. Американская сторона пока не распространила свою версию содержания встречи.
Дерек Шолле провел в Тбилиси серию переговоров. Кроме официальных лиц, он встречался с представителями партий и неправительственного сектора. Во время его встречи с лидерами оппозиции представители оппозиционных СМИ проводили акцию-перформанс возле отеля Courtyard Marriott с призывом обратить внимание на проблемы свободной прессы в Грузии.
Несколько дней назад Тбилисский городской суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы гендиректора главного оппозиционного канала Грузии «Мтавари архи». Американское посольство сделало резкое заявление о том, что решение суда «ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона».
Италия разработала мирный план с широкой автономией Крыма и Донбасса
Правительство Италии подготовило предложения по достижению мира в Украине, предусматривающие прекращение огня, подготовку принятия страны в ЕС и широкую автономию Крыма и Донбасса. Материал об этом опубликовала газета la Repubblica.
Как пишет издание, план подготовлен министерством иностранных дел Италии в сотрудничестве с канцелярией премьер-министра Италии и представлен министром иностранных дел генеральному секретарю ООН, странам G7 и группе «Квинт» (кроме Италии туда входят Франция, Германия, Великобритания и США). Из текста la Repubblica следует, что инициатором создания документа мог стать министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.
План предусматривает четыре этапа.
- Первый - прекращение огня и демилитаризация линии фронта с созданием механизмов наблюдения.
- Второй - многосторонние переговоры о будущем Украины, с обсуждением возможности сделать страну нейтральной при международных гарантиях и подготовке ко вступлению страны в ЕС.
- Третий - создание полной автономии Крыма и Донбасса при признании Москвой этих территорий частью Украины. Однако документ предполагает, что регионы смогут установить свои языковые и культурные права, разрешить свободное передвижение товаров, услуг и людей между странами, а также смогут самостоятельно управлять своей безопасностью.
- Четвертый этап предусматривает создание нового многостороннего соглашения о безопасности в Европе и вывод российских войск, по крайней мере, на позиции до февраля 2022 года, когда официально их не было в Донбассе.
Реализовывать соглашение, согласно итальянскому плану, должна международная группа содействия, в сотрудничестве ООН, «Квинта», Евросоюза, Турции, Китая, Канады и Израиля.
Газета не сообщает, были ли предложения переданы Украине и России. Обе страны признали, что переговоры между ними фактически прекратились. Киев документ не комментировал. Его положения предполагают изменение Конституции Украины. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что референдум в стране по условиям мира невозможен без вывода российских войск. Предложенный ранее самой Украиной проект соглашения о мире предусматривал возможность нейтралитета при международных гарантиях безопасности. Статус Крыма и Донбасса предлагалось определить путем переговоров, но Украина подчеркивала, что настаивает на своем суверенитете над этими территориями.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге 19 мая, что в России о документе узнали из прессы и не готовы содержательно его комментировать.
МИД РФ о югоосетинском референдуме: нужно учитывать ситуацию в мире
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что при обсуждении темы референдума в самопровозглашенной республике Южная Осетия о вхождении в состав РФ нужно учитывать «существующую геополитическую ситуацию в мире».
«Мы сначала будем смотреть на то, когда состоится этот референдум, как проголосуют граждане Южной Осетии, и, соответственно, будем ожидать реакции со стороны Российской Федерации. Здесь нужно принимать во внимание всю совокупность факторов, в том числе и нынешнюю геополитическую ситуацию, и вопрос о своевременности и целесообразности принятия решения именно сегодня», – сказал он на пленарном заседании Госдумы.
Руденко подчеркнул, что вопрос об объединении требует участия двух сторон – «это улица с двусторонним движением».
Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что обсудил тему референдума с коллегами из Грузии.
«Это одна из тем, которая волнует наших грузинских партнеров, внимательно за этим следим», – добавил Карасин.
- Действующий югоосетинский президент Анатолий Бибилов заявил 30 марта, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ. 13 мая югоосетинский Центризбирком утвердил и направил Бибилову пакет документов по вопросу проведения референдума. Тот своим указом назначил его на 17 июля.
- Одержавший победу на выборах Алан Гаглоев при этом считает, что референдум нужно проводить, когда Москва даст понять, что для этого настало время.
Минобороны РФ заявило о пленении 1730 защитников «Азовстали»
Министерство обороны России 19 мая заявило ещё о 771 украинском военном, вывезенном с завода "Азовсталь" в Мариуполе на подконтрольную пророссийским сепаратистам территорию. Таким образом, как утверждают в российском ведомстве, с 16 мая общее число сдавшихся в плен украинских военнослужащих с комбината достигло 1730, среди них – 80 раненых.
Киев пока не комментировал эти цифры. Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала не воспринимать заявления российской стороны по поводу сдавшихся в плен украинских военных как достоверную информацию.
Однако ранее украинские власти подтвердили, что военные с 16 мая покидают "Азовсталь" по распоряжению командования. Официальные источники в Киеве называют это "эвакуацией". Киев заявлял, что планируют вернуть этих людей через процедуру обмена.
Сколько украинских военных остаётся на территории завода на данный момент, неизвестно. По оценке Минобороны РФ, на "Азовстали" находилось около 2500 человек. Украинская сторона заявляет, что знает точно число людей, находящихся на комбинате, но не будет её раскрывать. В разное время украинские источники давали оценку от 1500 до трёх тысяч военнослужащих.
Reuters, а также украинские и российские СМИ сообщали, что военных привезли в исправительную колонию в Еленовке на территории, контролируемой сепаратистами так называемой "ДНР", в СИЗО Таганрога и Ростова-на-Дону. Раненых, по словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, отправили на лечение в находящиеся под контролем сепаратистов Новоазовск и в Донецк.
Однако в Госдуме уже прозвучали призывы не передавать Украине бойцов полка "Азов" (он был частью украинских сил, оборонявших Мариуполь), а Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд для признания "Азова" террористической организацией и запрета её деятельности на территории страны.
19 мая, как следует из базы МВД России, командиры полка "Азов" Сергей Величко и Константин Немичев объявлены в розыск по уголовной статье.
- Формирование "Азов" было основано в 2014 году как добровольческий батальон, у его истоков стояли крайне правые активисты. При этом многие бойцы "Азова" подчеркивают, что не являются неонацистами, а сам полк стал составной частью Вооруженных сил Украины.
- Бойцы полка "Азов" и других украинских подразделений держали оборону Мариуполя, который с начала марта находился в осаде, и оказались заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
- 19 мая Международный комитет Красного Креста заявил, что защитники "Азовстали", которых находятся в руках российской стороны, являются военнопленными, и их права гарантированы Женевской конвенцией.
Компания по розливу «Боржоми» предложила передать долю правительству Грузии
Управляющая компания IDS Borjomi International заявила, что готова безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии в компании по розливу минеральной воды «Боржоми».
«IDS BORJOMI International сегодня сообщила, что после переговоров с правительством Грузии ее управляющая компания представила правительству Грузии официальное предложение о безвозмездной передаче части акций. Этот шаг позволит правительству Грузии участвовать в управлении международной компанией», – говорится в заявлении.
О приостановке производства на заводах в Грузии было объявлено 29 апреля. IDS Borjomi Georgia попала под санкции из-за российского участия в капитале, конкретно – основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана, напоминает агентство «Новости-Грузия».
После того, как правительство Грузии одобрит предложение, IDS Borjomi Georgia сможет восстановить производственный процесс на заводах, говорится в заявлении. При этом не уточняется размер передаваемой доли.
Предложение компании изучается, заявили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. Вопросы, в частности, уже направлены в Минюст для оценки.
Гарибашвили: Грузия никогда не смирится с преступной оккупацией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти будут добиваться привлечения к ответственности виновных в убийстве Гиги Отхозория. 30-летний мужчина был убит шесть лет назад, 19 мая 2016 года в селе Хурча.
«Прошло шесть лет с жестокого убийства грузинского патриота Гиги Отхозория у линии оккупации. Молодой человек, вынужденный переселенец из Абхазии, стал жертвой оккупационного режима. Убийцы не смогут избежать наказания. Мы используем все возможные юридические и дипломатические инструменты, чтобы виновные были призваны к ответу по всей строгости закона. Мы никогда не смиримся с преступной оккупацией, разделяющей наших граждан друг от друга, и сделаем все возможное, чтобы покончить с ней мирным путем», – заявил премьер-министр Грузии.
Сегодня же могилу Гиги Отхозория вместе с членами семьи и родственниками посетила государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани. Об этом «Эху Кавказа» сообщили в аппарате госминистра.
Грузинский суд установил, что убийство Гиги Отхозория совершил абхазский пограничник Рашид Канджи-оглы. Его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Канджи-оглы объявлен в международный розыск по линии Интерпола, однако он до сих пор не предстал перед судом. Власти самопровозглашенной республики Абхазия прекратили уголовное преследование пограничника.
На Юрия Шевчука составили протокол из-за его слов о родине
На лидера группы ДДТ Юрия Шевчука после концерта в Уфе 18 мая составили протокол об административном правонарушении. Об сообщил в социальных сетях продюсер Радмир Усаев.
По его словам, сразу после концерта за кулисы "проникли силовики", изолировали Юрия Шевчука от группы, выставив на входе в гримёрку двоих сотрудников в форме спецназа, и в течении часа вели беседу "по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины".
Полицейские сначала хотели задержать Шевчука, но потом просто дали ему на подпись протокол и уехали. "О чем [протокол], вы сами можете догадаться", — написал Усаев в инстаграме, не уточнив других подробностей.
Сам музыкант информацию о протоколе пока не комментировал.
18 мая в соцсетях появилось видео с концерта ДДТ, на котором Шевчук сказал: "Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина", - сказал Шевчук.
В апреле в Тюмени был отменен концерт ДДТ. Шевчук тогда предположил, что это могло быть связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z, которая стала символом поддержки российского вторжения в Украину.
Выступивший против войны депутат владивостокской Думы арестован на границе США и Мексики
Депутат владивостокской городской думы Виктор Каменщиков арестован на мексиканской границе США при попытке попасть в страну. Об этом сообщило дальневосточное издание PrimaMedia со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. Факт задержания подтвердил также источник государственного агентства РИА "Новости", он не знает причину случившегося.
Из материала PrimaMedia следует, что депутат пытался попасть в США нелегально и должен быть отправлен в иммиграционную тюрьму. По данным издания, у Каменщикова в США есть сын – гражданин страны.
32-летний Каменщиков представлял в городском парламенте партию КПРФ, но заявил о выходе из неё после того, как в конце февраля выступил против признания независимости пророссийских сепаратистов и вторжения России в Украину. В интервью редакции Сибирь.Реалии он заявил, что выступает против любых войн и не хочет разделять ответственность за случившееся.
"Уже сейчас люди бегут из России. Но бежать и не выразить своего мнения – это значит бежать в статусе оккупанта", – сказал он, заявив, что прощается с политической деятельностью в России и планирует продолжить работать программистом. РИА "Новости" уточнило, что с конца февраля он не посещал заседаний городского парламента.
Британская разведка сообщила об отстранении высокопоставленных военных в России
Несколько высокопоставленных российских военных были уволены или отстранены от командования из-за неудач на фронте, сообщило Министерство обороны Великобритании в регулярном отчёте о разведывательной информации.
По данным ведомства, командующий Первой гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель отстранен из-за провала взятия Харькова. Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов отстранён из-за гибели крейсера "Москва", утверждается в отчёте (в сообщении его называют вице-адмиралом). Начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов остается на своем посту, но сохраняется ли доверие Путина к нему – неизвестно.
Как сообщает британское Минобороны, в российских вооруженных силах и службах безопасности сейчас широко распространена "культура замалчивания и поиска козлов отпущения".
"Многие чиновники, причастные к вторжению в Украину, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной ответственности за оперативные неудачи. Это создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель командования и контроля, поскольку офицеры все чаще стремятся откладывать ключевые решения на руководство", – говорится в сообщении.
Журналисты рассказали о новом партнере дочери Путина. Это артист балета Игорь Зеленский
Внучка президента России Владимира Путина и его дочь Катерина Тихонова жили между Москвой и Мюнхеном. Там жил отец девочки, бывший художественный руководитель Баварского государственного балета Игорь Зеленский. Об этом в совместном расследовании пишут издания "Важные истории" и журнал Der Spiegel.
Согласно материалам расследования, после разрыва со своим мужем Кириллом Шамаловым Тихонова стала регулярно, иногда несколько раз в месяц, летать к Зеленскому. В конце 2019 года она переезжала к нему в Мюнхен вместе с родившейся от него дочерью – внучкой Путина, утверждают журналисты.
Издания не называют имя родившейся в 2017 году девочки, однако утверждают, что ознакомились с её паспортом, из которого следует, что она дочь Зеленского и Тихоновой. Журналистам удалось ознакомиться со списком пассажиров одного из чартерных рейсов из Мюнхена, на котором в Москву прибыли Тихонова, Зеленский, их двухлетняя дочь, учительница по фортепиано и две няни.
После начала войны с Украиной Зеленский перестал работать в баварском балете. Управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни в разговоре с представившимся министром культуры Украины пранкером в мае сказал, что фактически уволил Зеленского за отказ публично выступить против войны. Редакциям не удалось получить комментарии Тихоновой и её партнёра.
- Президент России не комментирует свою частную жизнь, Кремль отказывается считать информацию о семье президента общественно важной. Многочисленные расследования указывают, что дочери Путина и другие члены его семьи тесно связаны с крупным российским бизнесом, государственными расходами и миллиардными состояниями.
- 52-летний Зеленский – выпускник Тбилисского хореографического училища и Ленинградского училища им. Вагановой, он был солистом Мариинского театра, премьером "Нью-Йорк сити балета", главным приглашённым солистом "Ла Скала" и Лондонского королевского балета, танцевал в других ведущих балетах мира. До работы в Мюнхене он был художественным руководителем престижного Новосибирского театра оперы и балета.
Абашидзе подтвердил обсуждение с Карасиным темы югоосетинского референдума
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе подтвердил, что обсудил с главой комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорием Карасиным тему референдума о присоединении самопровозглашенной республики Южная Осетия к России.
«Накануне состоялся короткий телефонный разговор с Григорием Карасиным. Господин Карасин сделал короткий комментарий относительно запланированного в Цхинвальском регионе т.н. референдума и отметил, что Москва в курсе относительно нашего негативного отношения (к данному вопросу) и это не останется без внимания с их стороны. Он также сказал, что по поводу референдума Москва не предпринимает каких-либо действий. Как вы знаете, аналогичный комментарий несколько дней назад сделал и пресс-спикер Кремля Дмитрий Песков», – заявил Абашидзе грузинской службе Радио Свобода.
Представитель правительства Грузии говорит, что вопрос о проведении в Праге очной встречи с Карасиным пока не обсуждается. Также, по его словам, не обсуждается и тема возобновления авиасообщения.
«Мы коротко обсудили ситуацию, сложившуюся на пропускном пункте Казбеги-Ларс. Из-за ремонтных работ на российской стороне они не могут пропускать необходимое количество грузовых автомобилей, из-за чего на территории Грузии скопился автотранспорт, в том числе из Армении, Турции и Узбекистана, который направляется в Россию. Карасин пообещал, что по возможности примет меры для урегулирования ситуации», – добавил Абашидзе.
Ранее Григорий Карасин заявил, что обсудил с коллегами из Грузии югоосетинский референдум. По его словам, Россия будет работать над тем, чтобы возобновить авиасообщение с Грузией.
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