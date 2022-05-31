В Абхазии спасли десять дельфинов, которых затянуло в рыболовные сети

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в тот момент, когда в Евросоюзе «растет обеспокоенность по поводу текущей траектории развития страны», – заявил посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель.

По его словам, Грузия достигла большого прогресса на пути реформ в течение многих лет, но к историческому моменту могла бы быть подготовлена лучше.

«Грузия могла бы лучше подготовиться к этому историческому моменту… Это происходит в то время, когда в ЕС растет обеспокоенность по поводу текущей траектории развития страны – замедление темпов реформ в последние годы, политический кризис, свою долю ответственности за который несет каждая сторона, COVID-пандемия. В последние месяцы также звучат вопросы о том, куда движется Грузия», – сказал он.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Харцель также подчеркнул, что не может давать никаких прогнозов в ответ на заявку Грузии. Но решение будет очень скоро и «результат может быть и меньше, и больше ожидаемого».

В то же время, говоря о ситуации в Грузии, дипломат отметил, что не раскроет никаких секретов, если напомнит о публичной реакции ЕС на некоторые события последних лет в стране.

Речь, по его словам, идет о проведении демократических выборов, правах меньшинств, защите журналистов, недоверии к судебной системе и верховенстве закона.

Вспомнил посол и события 5 июля прошлого года, когда акция противников ЛГБТ переросла в погромы и массовое избиение журналистов на улицах в центре Тбилиси.

В списке также нарушения прав человека, в частности, права на неприкосновенность частной жизни, упразднение Службы государственного инспектора.

«Из-за всего перечисленного возникают вопросы к уважению демократических институтов и надежности демократических механизмов контроля», – сказал Харцель.

Он подчеркнул, что Евросоюз продолжит поддерживать Грузию в независимости от того, какое решение будет принято в ответ на заявку о предоставлении статуса кандидата.

«Мы верим и хотим, чтобы Грузия заняла свое место в Европе и мире. Помогите нам, чтобы мы помогли вам!», – сказал посол.

Изначально власти Грузии заявляли, что заявка в ЕС будет подана в 2024 году. Но последние события это ускорили: Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта, сразу вслед за Украиной. Три страны уже прошли первый этап — заполнили опросники Еврокомиссии и ждут первых оценок.