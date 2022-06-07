«Неправильная организация этого процесса может привести к катастрофе»

Топливная компания «Апсны-Ойл» приступила к изучению законсервированных нефтегазовых скважин в Очамчырском районе Абхазии. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей абхазской столицы, как они относятся к возможной добыче нефти и газа.

– Как вы относитесь к возможной добыче нефти и газа в Абхазии?

Тимур Квеквескири: С нашим умением администрирования ни в коем случае мы не готовы. Категорически лично я против, чтобы добывалось здесь что-то подобное. Во-первых, никто никогда не говорил о том, что есть угроза того, что мы просто потеряем пресную воду. Все говорят о загрязнении, о том, что мы можем испортить наше море, реки и т.д. Но мы просто лишимся питьевой воды, потому что на том месте, где сейчас может, допустим, находиться газ или нефть, когда начнут их добывать, на это место просто придет вода. Почему никто не удосужился спросить у простых людей, нужен этот проект или нет? Поэтому я категорически против вообще ни в какой форме: ни по норвежскому, ни по африканскому принципу, категорически против, чтобы у нас в Абхазии добывали нефть. В советское время не зря остановили этот проект, перестали даже думать о том, что нужно добывать, потому что была угроза.

Алхас Джинджал, гражданин РА: По Конституции РА все недра все полезные ископаемые принадлежат народу, исключительно народу Абхазии. Соответственно, должна быть создана – если общество, народ согласен на добычу нефти, хотя большинство, насколько я знаю, не согласно – государственная компания, она имела бы право на разработку, разведку и добычу нефти. Все средства, вырученные от добычи нефти, должны поступать исключительно только в бюджет Республики Абхазия. А насколько мы знаем «Апсны-Ойл» – это частная компания, без всякого государственного долевого участия. Конечно, это категорически неприемлемо для большинства граждан Абхазии и, в частности, для меня.

Илона: Я выделяю два основных момента касаемо добычи нефти – коррумпированность, которая не даст нам нормально заниматься данной деятельностью. Коррумпированность всех ветвей власти. Касаемо добычи, транспортировки и хранения сырья – я не вижу надежности. После, не дай бог, каких-то катастрофических последствий нашу экосистему никто не сможем восстановить. Вторым я выделяю экономическую обоснованность добычи этого сырья. Нам уже обещали касаемо добычи криптовалюты на территории Абхазии, что это экономически обоснованно, прибыль будет для государства. Я не вижу в данном случае также экономической обоснованности и уверенности наших властей, что большие суммы будут пополнять бюджет. Я категорически против.

Виола: Отношусь к этому плохо. Мне кажется, что при всем уважении к министерству экономики и госкомитету экологии, эти два ведомства вряд ли будут работать слаженно. И пользы государству я в этом никакой не вижу ни с точки зрения экономической, ни с точки зрения экологии вообще не вижу. Потому что на протяжении многих лет наш опыт показал, что как бы не добывалась криптовалюта, как бы не добывали тот же уголь или лесные породы, рыба, экономике от этого не пребывает в Абхазии. Поэтому я не уверена, что все это в пользу нам. Мы пока, я считаю, не готовы к этому.

Дима Басария: Я отношусь отрицательно, потому что в условиях коррупции, криминогенной ситуации и в условиях отсутствия идеологии это все нереализуемо. Любая инициатива, будь то добыча ископаемых, особенно неправильная организация этого процесса, может привести к катастрофе, загрязнению окружающей среды. И также криминогенная ситуация. Даже если реализовать проект, то доход будет получать не государство, не народ, а львиную долю все равно будут получать олигархи, поэтому я против.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия